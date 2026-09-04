LCA Al Fianco Dei Soci Di Dokicasa Nella Cessione Del Restante 49% A Wikicasa

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Si è perfezionata l’acquisizione da parte di Wikicasa S.r.l. del 49% del capitale sociale di Dokicasa S.r.l., società attiva nello sviluppo di una piattaforma digitale per la gestione e la digitalizzazione degli adempimenti burocratici nel settore immobiliare.

L’operazione segna il completamento del percorso di acquisizione avviato nel 2024 con l’ingresso di Wikicasa nel capitale di Dokicasa e consente ora all’acquirente di detenere l’intero capitale sociale della società.

I soci di minoranza e co-fondatori di Dokicasa sono stati assistiti da LCA Studio Legale con un team composto da Stefano Giannone Codiglione e Marco Novara.

Wikicasa è stata assistita da ADVANT Nctm con un team composto da Lukas Plattner e Giacomo Abbadessa.

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