LCA Al Fianco Dei Soci Di Dokicasa Nella Cessione Del Restante 49% A Wikicasa

- within Litigation and Mediation & Arbitration topic(s)
- in European Union
- with readers working within the Business & Consumer Services industries
Si è perfezionata l’acquisizione da parte di Wikicasa S.r.l. del 49% del capitale sociale di Dokicasa S.r.l., società attiva nello sviluppo di una piattaforma digitale per la gestione e la digitalizzazione degli adempimenti burocratici nel settore immobiliare.
L’operazione segna il completamento del percorso di acquisizione avviato nel 2024 con l’ingresso di Wikicasa nel capitale di Dokicasa e consente ora all’acquirente di detenere l’intero capitale sociale della società.
I soci di minoranza e co-fondatori di Dokicasa sono stati assistiti da LCA Studio Legale con un team composto da Stefano Giannone Codiglione e Marco Novara.
Wikicasa è stata assistita da ADVANT Nctm con un team composto da Lukas Plattner e Giacomo Abbadessa.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.[View Source]