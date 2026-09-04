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4 September 2026

LCA Al Fianco Dei Soci Di Dokicasa Nella Cessione Del Restante 49% A Wikicasa

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LCA Studio Legale

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Wikicasa S.r.l. has completed the acquisition of the remaining 49% stake in Dokicasa S.r.l., a company specializing in digital platforms for managing bureaucratic processes in the real estate sector. This transaction marks the culmination of an acquisition process that began in 2024, giving Wikicasa full ownership of the innovative proptech company.
Italy Corporate/Commercial Law
Stefano Giannone Codiglione and Marco Novara
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Si è perfezionata l’acquisizione da parte di Wikicasa S.r.l. del 49% del capitale sociale di Dokicasa S.r.l., società attiva nello sviluppo di una piattaforma digitale per la gestione e la digitalizzazione degli adempimenti burocratici nel settore immobiliare.

L’operazione segna il completamento del percorso di acquisizione avviato nel 2024 con l’ingresso di Wikicasa nel capitale di Dokicasa e consente ora all’acquirente di detenere l’intero capitale sociale della società.

I soci di minoranza e co-fondatori di Dokicasa sono stati assistiti da LCA Studio Legale con un team composto da Stefano Giannone Codiglione e Marco Novara.

Wikicasa è stata assistita da ADVANT Nctm con un team composto da Lukas Plattner e Giacomo Abbadessa.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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