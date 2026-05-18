Europa erlebt einen sicherheitspolitischen Paradigmenwechsel - mit gravierenden Konsequenzen weit über die Rüstungsbranche hinaus. Nele Frie und David Peroz analysieren, wie die strategische Neuausrichtung der europäischen Verteidigungspolitik Investorenperspektiven verändert, die Kapitalmärkte bewegt und die Debatte um nachhaltige Finanzregulierung neu entfacht.

POELLATH is a market-leading, international business and tax law firm with more than 150 lawyers and tax advisors in Germany. We stand for high-end transactional and asset management advice. We offer legal and tax advice from one source. Together with our clients, we shape the best practice in the market. We use our proven expertise and our understanding of economics to develop resilient and innovative solutions for you. In doing so, we increasingly use Legal Tech products that we ourselves have developed.

Article Insights

POELLATH are most popular: in European Union

with readers working within the Banking & Credit industries

Europa erlebt einen sicherheitspolitischen Paradigmenwechsel - mit gravierenden Konsequenzen weit über die Rüstungsbranche hinaus. Nele Frie und David Peroz analysieren, wie die strategische Neuausrichtung der europäischen Verteidigungspolitik Investorenperspektiven verändert, die Kapitalmärkte bewegt und die Debatte um nachhaltige Finanzregulierung neu entfacht.

In: Absolut|report, Ausgabe 02/2026, 49-53.

Investitionen im europäischen Verteidigungssektor

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.