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18 May 2026

Investitionen Im Europäischen Verteidigungssektor

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Europa erlebt einen sicherheitspolitischen Paradigmenwechsel - mit gravierenden Konsequenzen weit über die Rüstungsbranche hinaus. Nele Frie und David Peroz analysieren, wie die strategische Neuausrichtung der europäischen Verteidigungspolitik Investorenperspektiven verändert, die Kapitalmärkte bewegt und die Debatte um nachhaltige Finanzregulierung neu entfacht.
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Europa erlebt einen sicherheitspolitischen Paradigmenwechsel - mit gravierenden Konsequenzen weit über die Rüstungsbranche hinaus. Nele Frie und David Peroz analysieren, wie die strategische Neuausrichtung der europäischen Verteidigungspolitik Investorenperspektiven verändert, die Kapitalmärkte bewegt und die Debatte um nachhaltige Finanzregulierung neu entfacht.

In: Absolut|report, Ausgabe 02/2026, 49-53.

Investitionen im europäischen Verteidigungssektor

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