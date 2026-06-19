Economics Weekly Alert 20/2026

Θετικά νέα για την οικονομία: Ο οίκος Moody’s διατήρησε την Κύπρο στη βαθμίδα A3 – Τι επισημαίνει και ποιες οι προκλήσεις – Ποια τα σχέδια Κεραυνού, πώς σχολιάζει ο Πρόεδρος

Αμετάβλητη διατηρήθηκε η πιστοληπτική ικανότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας στη βαθμίδα Α3 στην αξιολόγηση του Διεθνούς Οίκου Moody’sopens in a new tab, η οποία δημοσιεύθηκε χθες. Η εν λόγω αξιολόγηση επιβεβαιώνει την ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας, λέει ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός και επισημαίνει τις προκλήσεις που υπογραμμίζει και ο Οίκος από τις συνεχιζόμενες αρνητικές γεωπολιτικές εξελίξεις.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι στις 29 Μαΐου 2026, ο διεθνής οίκος αξιολόγησηςopens in a new tab Moody’s δημοσίευσε την περιοδική του αξιολόγηση, διατηρώντας αμετάβλητη την πιστοληπτική ικανότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας στη βαθμίδα Α3. Όπως επισημαίνεται, η αξιολόγηση αυτή αντανακλά την ισχυρή οικονομική ανθεκτικότητα της χώρας και τις θετικές μεσοπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές της, παρότι βραχυπρόθεσμα αναμένεται επιβράδυνση λόγω των κινδύνων που απορρέουν από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, με επιπτώσεις στον τουρισμό και τον πληθωρισμό.

Η Κυπριακή Δημοκρατία σύμφωνα με τους Moody’sopens in a new tab:

διαθέτει καλή θεσμική επάρκεια και αποτελεσματική χάραξη πολιτικής,

τα επίπεδα του δημόσιου χρέους συνεχίζουν σταθερά την πτωτική τους πορεία με τους δείκτες βιωσιμότητας του χρέους να παραμένουν ισχυροί

η αναπτυξιακή πορεία κινήθηκε εντός των προβλέψεων του Οίκου υποστηριζόμενη από την συνεχιζόμενη ποικιλομορφία της οικονομίας,

ο τραπεζικός τομέας στηρίζεται από ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ενισχυμένη κερδοφορία.

Αναφέρεται επίσης ότι η Κύπρος, αντιμετωπίζει ορισμένες προκλήσεις, όπως:

το μικρό μέγεθος της χώρας, το οποίο όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενες εκθέσεις του Οίκου, την καθιστά λιγότερο ανθεκτική σε κλυδωνισμούς από μια μεγαλύτερη οικονομία,

τις δημοσιονομικές πιέσεις από πλευράς δαπανών, οι οποίες αποτελούν συνεχή κίνδυνο για την μελλοντική πορεία των δημόσιων οικονομικών,

την επιβράδυνση της ανάπτυξης της οικονομίας λόγων των συγκρούσεων στην Μέση Ανατολή,

τους κινδύνους στον τραπεζικό τομέα οι οποίοι εξακολουθούν να αποτελούν βασικό παράγοντα αιφνίδιων εξελίξεων, παρά την σταδιακή τους αποκλιμάκωση λόγων των διαρθρωτικών βελτιώσεων του συστήματος.

Στην ανακοίνωση του Οίκου, επισημαίνεται ότι, περαιτέρω ανοδικές αναβαθμίσεις θα μπορούσαν να προκύψουν, υπό την προϋπόθεση ότι:

τα δημοσιονομικά μεγέθη και οι δείκτες δημόσιου χρέους καταγράψουν καλύτερες επιδόσεις από τις αναμενόμενες προβλέψεις του Οίκου και

υπάρξει ψηλότερη από ότι αναμένεται ανάπτυξη στον μεσοπρόθεσμο ορίζοντα προερχόμενη , μεταξύ άλλων, από κρατικές και ιδιωτικές επενδύσεις και βελτιωμένες συνθήκες στην αγορά εργασίας.

Εάν οι εκτιμήσεις για τα δημοσιονομικά αποτελέσματα και το δημόσιο χρέος αποκλίνουν αρνητικά από τις εκτιμήσεις του Οίκου, επηρεάζοντας την καθοδική πορεία του δημόσιου χρέους , τότε οι αξιολογήσεις για την Κύπρο θα μπορούσαν να βρεθούν υπό καθοδική πίεση.

Η κυβέρνηση θα συνεχίσει την εφαρμογή της συνετής δημοσιονομικής και μακροοικονομικής πολιτικής των τελευταίων ετών, επιτρέποντας στο κράτος να διατηρεί επαρκή εργαλεία για τη διαχείριση διεθνών κρίσεων, να διασφαλίζει την μακροοικονομική σταθερότητα και την ανάπτυξη της οικονομίας, καθώς και να ασκεί κοινωνική πολιτική με στόχο την προστασία των ευάλωτων και ασθενέστερων ομάδων.

Τι δηλώνει ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός

Επιβεβαίωση της Πιστοληπτικής Ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας και Διατήρηση της Προοπτικής της, από το Διεθνή Οίκο Αξιολόγησης «Moody’s»

Ο οίκος αξιολόγησης Moody’s κατά την 29η Μαΐου, 2026, εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας διατήρησε την αξιολόγηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στο επίπεδο Α3 και την προοπτική της οικονομίας σε σταθερή.

Η αξιολόγηση του οίκου Moody’s επιβεβαιώνει την ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας όπως αυτή προδιαγράφεται από την ορθολογική οικονομική πολιτική και τις σχετικές μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης.

Παράλληλα, συμφωνούμε και λαμβάνουμε σοβαρά υπόψιν μας τις επισημάνσεις που περιέχονται στην έκθεση του Οίκου για την ύπαρξη των προκλήσεων οι οποίες προκύπτουν από τις συνεχιζόμενες αρνητικές γεωπολιτικές εξελίξεις.

Ως κυβέρνηση γνωρίζουμε καλά τις τεράστιες προσπάθειες που καταβάλλονται στα πλαίσια της ορθολογικής οικονομικής μας πολιτικής για να διατηρείται η ανθεκτικότητα της οικονομίας μας και να έχουμε τις θετικές αξιολογήσεις που κατατάσσουν την δανειοληπτική ικανότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας στην επενδυτική βαθμίδα.

Γνωρίζουμε επίσης ότι χρειάζεται ακόμα περισσότερη προσπάθεια για να τις διατηρήσουμε. Επομένως, η ορθή αυστηρή και προληπτική δημοσιονομική πολιτική θα πρεπει να συνεχιστεί με συνέπεια και υπευθυνότητα.

Χαιρετίζει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης χαιρέτισε τη νέα επιβεβαίωση της θετικής αξιολόγησης της κυπριακής οικονομίας, αυτή τη φορά από τον διεθνή οίκο αξιολόγησης Moody’s, χαρακτηρίζοντάς την ουσιαστική εξέλιξη με σαφή πολιτική και οικονομική σημασία για τη χώρα.

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι, σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής οικονομία δοκιμάζεται από αβεβαιότητα, γεωπολιτικές εντάσεις και συνεχείς πιέσεις, η Κύπρος αξιολογείται ως οικονομία με αξιοπιστία, αντοχή και προοπτική. Σημείωσε επίσης ότι η ρητή αναφορά του οίκου στην ισχυρή θεσμική διακυβέρνηση και στην αποτελεσματική χάραξη πολιτικής συνιστά αναγνώριση μιας οικονομικής στρατηγικής που, όπως είπε, αποδίδει στην πράξη.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι από την πρώτη ημέρα ανάληψης της διακυβέρνησης τέθηκαν ως προτεραιότητες η δημοσιονομική υπευθυνότητα, η σταθερότητα, η μείωση του δημόσιου χρέους, η ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής και η δημιουργία πραγματικού οφέλους για τους πολίτες. Πρόσθεσε ότι τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν πως η πορεία αυτή είναι σωστή, αποτελεσματική και αναγνωρίζεται διεθνώς.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η σημερινή εξέλιξη ενισχύει την αξιοπιστία της Κυπριακής Δημοκρατίας, στηρίζει την εμπιστοσύνη των αγορών και των επενδυτών, θωρακίζει την οικονομία απέναντι σε εξωτερικούς κινδύνους και δημιουργεί μεγαλύτερες δυνατότητες για στοχευμένη κοινωνική πολιτική. Όπως σημείωσε, οι δυνατότητες αυτές αφορούν τη στήριξη της μεσαίας τάξης, την ενίσχυση των νοικοκυριών, των εργαζομένων, των νέων και των επιχειρήσεων.

Καταλήγοντας, ανέφερε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει με την ίδια σοβαρότητα, με συγκεκριμένο σχέδιο και καθαρό προσανατολισμό, με στόχο να διαφυλαχθούν όσα έχουν επιτευχθεί, να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η ανθεκτικότητα της οικονομίας και να μετατρέπεται κάθε θετικό αποτέλεσμα σε περισσότερη ασφάλεια, περισσότερες ευκαιρίες και καλύτερες προοπτικές για τους πολίτες και την κοινωνία.

Ο Πρόεδρος έκλεισε τη δήλωσή του υπογραμμίζοντας ότι πάνω από όλα βρίσκεται η Κύπρος.

Πηγή: www.philenews.comopens in a new tab

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Positive news for the economy: Moody’s keeps Cyprus at A3 rating – What it highlights, the challenges ahead – Keravnos’ plans and the President’s comments

The credit rating of the Republic of Cyprus remained unchanged at A3 in the latest assessment by the international ratings agency Moody’s, which was published yesterday. According to Minister of Finance Makis Keravnos, the evaluation confirms the resilience of the Cypriot economy, while also pointing to the challenges emphasized by the agency stemming from ongoing negative geopolitical developments.

According to a related announcement, on May 29, 2026, Moody’s published its periodic review, maintaining the Republic of Cyprus’ credit rating at A3. The assessment reflects the country’s strong economic resilience and positive medium-term growth prospects, although a slowdown is expected in the short term due to risks arising from the conflict in the Middle East, particularly affecting tourism and inflation.

According to Moody’s, the Republic of Cyprus:

has strong institutional capacity and effective policymaking,

continues to steadily reduce public debt levels, while debt sustainability indicators remain strong,

recorded economic growth in line with the agency’s forecasts, supported by the ongoing diversification of the economy,

and maintains a banking sector backed by strong capital adequacy and improved profitability.

The report also notes that Cyprus faces several challenges, including:

the country’s small size, which, as mentioned in previous reports, makes it less resilient to shocks compared to larger economies,

fiscal pressures from public spending, which remain a continuing risk for the future course of public finances,

slower economic growth due to conflicts in the Middle East,

and risks in the banking sector, which continue to be a key source of potential instability despite gradual improvement through structural reforms.

Moody’s also stated that further rating upgrades could occur provided that:

fiscal performance and public debt indicators exceed the agency’s current expectations, and

medium-term economic growth is stronger than anticipated, driven among other factors by public and private investment and improved labor market conditions.

However, if fiscal results and public debt developments diverge negatively from Moody’s expectations and affect the downward trajectory of public debt, Cyprus’ ratings could come under downward pressure.

The government stated that it will continue implementing the prudent fiscal and macroeconomic policies of recent years, enabling the state to maintain sufficient tools to manage international crises, safeguard macroeconomic stability and economic growth, and pursue social policies aimed at protecting vulnerable groups.

What Finance Minister Makis Keravnos said

Finance Minister Makis Keravnos commented on the confirmation of Cyprus’ credit rating and outlook by Moody’s.

Moody’s maintained Cyprus’ rating at A3 with a stable outlook on May 29, 2026.

According to the minister, the assessment confirms the resilience of the Cypriot economy, resulting from the government’s rational economic policy and reforms.

At the same time, he said the government agrees with and takes seriously the agency’s warnings regarding the challenges created by ongoing negative geopolitical developments.

He stressed that major efforts are being made through prudent economic policy to preserve the economy’s resilience and maintain positive evaluations that keep Cyprus within investment grade status.

He added that even greater effort is needed to preserve these achievements and emphasized that strict and preventive fiscal policy must continue with consistency and responsibility.

President Christodoulides welcomes the decision

President Nikos Christodoulides welcomed the renewed positive assessment of the Cypriot economy by Moody’s, describing it as a significant development with clear political and economic importance for the country.

The President stated that at a time when the global economy is being tested by uncertainty, geopolitical tensions, and constant pressures, Cyprus is being recognized as an economy with credibility, resilience, and prospects. He also noted that Moody’s explicit reference to strong institutional governance and effective policymaking constitutes recognition of an economic strategy that is delivering results in practice.

Nikos Christodoulides emphasized that from the first day of his administration, priorities included fiscal responsibility, stability, reducing public debt, strengthening growth momentum, and creating tangible benefits for citizens. He said the results confirm that this course is correct, effective, and internationally recognized.

According to the President, the latest development strengthens the credibility of the Republic of Cyprus, supports investor and market confidence, protects the economy from external risks, and creates greater opportunities for targeted social policy. These opportunities, he said, concern support for the middle class, households, workers, young people, and businesses.

Concluding his remarks, he said the government will continue with the same seriousness, clear planning, and strategic direction in order to safeguard what has been achieved, further strengthen the resilience of the economy, and turn every positive result into greater security, more opportunities, and better prospects for citizens and society.

The President ended his statement by stressing that, above all else, Cyprus comes first.

Source: www.philenews.comopens in a new tab

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Ενημερώνουμε τους πελάτες μας ότι το Τμήμα Φορολογίας έχει προχωρήσει στην έκδοση της Εγκυκλίου 3/2026 με θέμα «Προμήθειες/αμοιβές για διενέργεια κτηματομεσιτείας και παροχή άλλων υπηρεσιών για επίτευξη συναλλαγών που ενέχουν ακίνητη ιδιοκτησία που βρίσκεται στη Δημοκρατία».

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We inform our clients that the Tax Department has proceeded with the issuance of Circular 3/2026 entitled: “Commissions/fees for carrying out real estate brokerage and providing other services for the completion of transactions involving immovable property located in the Republic.”

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Υποχρεωτική καταβολή ενοικίου με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής από την 1η Ιουλίου 2026

Το Τμήμα Φορολογίας υπενθυμίζει ότι, με βάση το άρθρο 48Α του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου Ν.4/1978opens in a new tab, όπως αυτό θεσπίστηκε στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης, από την 1 η Ιουλίου 2026, η καταβολή ενοικίων που αφορούν ακίνητη ιδιοκτησία εντός της Κύπρου διενεργείται αποκλειστικά μέσω:

▪ τραπεζικού εμβάσματος, ή

▪ πληρωμής με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, ή

▪ οποιουδήποτε άλλου αναγνωρισμένου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής. Η πιο πάνω υποχρέωση εφαρμόζεται σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως του ύψους του ενοικίου και του είδους χρήσης της ακίνητης ιδιοκτησίας.

Κάθε δικαιούχος ενοικίου που αφορά ακίνητη ιδιοκτησία εντός της Κύπρου δεν δύναται να αποδέχεται την είσπραξη τέτοιου ενοικίου με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, πέραν αυτών που καθορίζονται πιο πάνω.

Πηγή: Τμήμα Φορολογίαςopens in a new tab

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Mandatory payment of rent through electronic means of payment from 1 July 2026

The Tax Department reminds the public that, based on Article 48A of the Assessment and Collection of Taxes Law N.4/1978opens in a new tab, as enacted within the framework of the tax reform, from 1 July 2026, the payment of rents relating to immovable property located in Cyprus must be carried out exclusively through:

bank transfer, or

payment by debit or credit card, or

any other recognized electronic means of payment.

The above obligation applies to all natural and legal persons, regardless of the amount of the rent and the type of use of the immovable property.

Any recipient of rent relating to immovable property located in Cyprus may not accept the collection of such rent by any method other than those specified above.

Source: Tax Departmentopens in a new tab

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Δημοσιονομικοί Λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης: Ιανουάριος-Απρίλιος 2026

Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €593,4 εκ. (1,5% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα €614,0 εκ. (1,7% στο ΑΕΠ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2025.

Έσοδα

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026 αυξήθηκαν κατά €194,4 εκ. (+4,0%) και ανήλθαν στα €4.995,1 εκ. σε σύγκριση με €4.800,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €121,0 εκ. (+10,3%) και ανήλθαν στα €1.291,5 εκ. σε σύγκριση με €1.170,5 εκ. το 2025. Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €128,9 εκ. (+8,3%) και ανήλθαν στα €1.687,2 εκ. σε σύγκριση με €1.558,3 εκ. το 2025. Οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €42,5 εκ. (+2,9%) και ανήλθαν στα €1.533,4 εκ. σε σύγκριση με €1.490,9 εκ. το 2025, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €53,5 εκ. (+5,4%) και ανήλθαν στα €1.047,2 εκ. σε σύγκριση με €993,7 εκ. το 2025. Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €8,6 εκ. και ανήλθαν στα €16,4 εκ. σε σύγκριση με €7,8 εκ. το 2025.

Αντιθέτως, οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα μειώθηκαν κατά €23,6 εκ. (-27,8%) και περιορίστηκαν στα €61,2 εκ. σε σύγκριση με €84,8 εκ. το 2025. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών μειώθηκαν κατά €43,6 εκ. (-12,0%) και περιορίστηκαν στα €318,4 εκ. σε σύγκριση με €362,0 εκ. το 2025. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €39,4 εκ. (-31,2%) και περιορίστηκαν στα €87,0 εκ. σε σύγκριση με €126,4 εκ. το 2025.

Δαπάνες

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026 αυξήθηκαν κατά €215,0 εκ. (+5,1%) και ανήλθαν στα €4.401,7 εκ. σε σύγκριση με €4.186,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Συγκεκριμένα, η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €20,9 εκ. (+5,1%) και ανήλθε στα €431,2 εκ. σε σύγκριση με €410,3 εκ. το 2025. Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €24,5 εκ. (+1,9%) και ανήλθαν στα €1.294,5 εκ. σε σύγκριση με €1.270,0 εκ. το 2025. Οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €109,6 εκ. (+6,4%) και ανήλθαν στα €1.823,5 εκ. σε σύγκριση με €1.713,9 εκ. το 2025. Οι πληρωθέντες τόκοι αυξήθηκαν κατά €28,6 εκ. (+19,2%) και ανήλθαν στα €177,3 εκ. σε σύγκριση με €148,7 εκ. το 2025. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €39,8 εκ. (+13,6%) και ανήλθαν στα €331,7 εκ. σε σύγκριση με €291,9 εκ. το 2025.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου μειώθηκε κατά €2,8 εκ. (-0,9%) και περιορίστηκε στα €320,0 εκ. σε σύγκριση με €322,8 εκ. το 2025, εκ των οποίων, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά €8,9 εκ. (-3,5%) και περιορίστηκαν στα €244,3 εκ. σε σύγκριση με €253,2 εκ. το 2025 και οι άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €6,1 εκ. (+8,8%) και ανήλθαν στα €75,7 εκ. σε σύγκριση με €69,6 εκ. το 2025.

Αντιθέτως, οι επιδοτήσεις μειώθηκαν κατά €5,6 εκ. (-19,2%) και περιορίστηκαν στα €23,5 εκ. σε σύγκριση με €29,1 εκ. το 2025.

Σημαντική Διευκρίνιση

Τονίζεται ότι για αριθμό οντοτήτων της Γενικής Κυβέρνησης και συγκεκριμένα του υποτομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχουν παραχθεί εκτιμήσεις λόγω μη υποβολής επαρκών στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Fiscal Accounts of General Government: January-April 2026

The preliminary General Government fiscal results, which are prepared by the Statistical Service of Cyprus (CYSTAT) indicate a surplus of €593,4 mn (1,5% of GDP) for the period of January-April 2026, as compared to a surplus of €614,0 mn (1,7% of GDP) that was recorded during the period of January-April 2025.

Revenue

During the period of January-April 2026, total revenue increased by €194,4 mn (+4,0%) and amounted to €4.995,1 mn, compared to €4.800,7 mn in the corresponding period of 2025.

In detail, revenue from taxes on income and wealth increased by €121,0 mn (+10,3%) and amounted to €1.291,5 mn, compared to €1.170,5 mn in 2025. Social contributions increased by €128,9 mn (+8,3%) and amounted to €1.687,2 compared to €1.558,3 mn in 2025. Taxes on production and imports increased by €42,5 mn (+2,9%) and amounted to €1.533,4 mn, compared to €1.490,9 mn in 2025, of which net VAT revenue increased by €53,5 mn (+5,4%), and amounted to €1.047,2 mn, compared to €993,7 mn in 2025. Capital transfers increased by €8,6 mn and amounted to €16,4 mn, compared to €7,8 mn in 2025.

On the contrary, property income decreased by €23,6 mn (-27,8%) to €61,2 mn, from €84,8 mn in 2025. Revenue from the sale of goods and services decreased by €43,6 mn (-12,0%) to €318,4 mn, from €362,0 mn in 2025. Current transfers decreased by €39,4 mn (-31,2%) to €87,0 mn, compared to €126,4 mn in 2025.

Expenditure

During the period of January-April 2026, total expenditure increased by €215,0 mn (+5,1%) and amounted to €4.401,7 mn, compared to €4.186,7 mn in the corresponding period of 2025.

In detail, intermediate consumption increased by €20,9 mn (+5,1%) and amounted to €431,2 mn, compared to €410,3 mn in 2025. Compensation of employees (including imputed social contributions and pensions of civil servants) increased by €24,5 mn (+1,9%) and amounted to €1.294,5 mn, compared to €1.270,0 mn in 2025. Social benefits increased by €109,6 mn (+6,4%) and amounted to €1.823,5 mn, compared to €1.713,9 mn in 2025. Interest payable increased by €28,6 mn (+19,2%) and amounted to €177,3 mn, compared to €148,7 mn in 2025. Current transfers increased by €39,8 mn (+13,6%) and amounted to €331,7 mn, compared to €291,9 mn in 2025.

The capital account decreased by €2,8 mn (-0,9%) to €320,0 mn, from €322,8 mn in 2025, of which gross capital formation decreased by €8,9 mn (-3,5%) to €244,3 mn, from €253,2 mn in 2025 and other capital expenditure increased by €6,1 mn (+8,8%) and amounted to €75,7 mn, compared to €69,6 mn in 2025.

On the contrary, subsidies decreased by €5,6 (-19,2%) mn to €23,5 mn, from €29,1 mn in 2025.

Important Notice

It is emphasized that for a number of entities of the General Government and specifically for the Local Government Subsector, estimates have been produced by the Statistical Service, due to non-submission of sufficient data by the competent authorities.

Source: Cystat

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Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία: Απρίλιος 2026

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία για τον μήνα Απρίλιο 2026 έφτασε στις 121,7 μονάδες (βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση 0,3% σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2026. Όσον αφορά τη μεταβολή σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται μείωση 0,2%. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026, ο δείκτης δεν σημείωσε μεταβολή σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Τον Απρίλιο 2026 σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2026, ο δείκτης σημείωσε αύξηση σε όλους τους τομείς και συγκεκριμένα στην παροχή νερού και ανάκτηση υλικών κατά 1,9%, στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος κατά 0,6%, στη μεταποίηση κατά 0,2% και στα μεταλλεία και λατομεία κατά 0,1%.

Όσον αφορά τις μεταβολές σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται αύξηση στους τομείς της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών (6,3%), των μεταλλείων και λατομείων (1,6%) και της μεταποίησης (1,0%), ενώ μείωση παρατηρείται στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (-6,8%).

Κατά μεταποιητικό κλάδο, τον Απρίλιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους καταγράφηκαν αυξήσεις στην κατασκευή επίπλων, άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες και επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (5,7%), στην κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (4,9%), στη βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα (2,7%), στην κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (1,5%) και στην παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (1,1%), ενώ σημειώθηκε μείωση στην κατασκευή χαρτιού και προϊόντων από χαρτί και εκτυπώσεις (-0,2%). Στη βιομηχανία τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού δεν σημειώθηκε μεταβολή.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Index of Industrial Output Prices: April 2026

The Index of Industrial Output Prices for April 2026 reached 121,7 units (base 2021=100), recording an increase of 0,3% compared to March 2026. Compared to the corresponding month of the previous year, the index recorded a decrease of 0,2%. For the period January-April 2026, the index remained unchanged compared to the corresponding period of 2025.

In April 2026 compared to March 2026, the index showed an increase in all sectors and specifically in water supply and materials recovery by 1,9%, in electricity supply by 0,6%, in manufacturing by 0,2% and in mining and quarrying by 0,1%.

Compared to the corresponding month of the previous year, an increase was recorded in the sectors of water supply and materials recovery (6,3%), mining and quarrying (1,6%) and manufacturing (1,0%), while a decrease was shown in electricity supply (-6,8%).

By division of economic activity in manufacturing, in April 2026 compared to the corresponding month of the previous year, increases were recorded in the manufacture of furniture, other manufacturing and repair and installation of machinery and equipment (5,7%), the manufacture of electronic and optical products and electrical equipment (4,9%), the manufacture of wood and products of wood and cork, except furniture (2,7%), the manufacture of machinery and equipment, motor vehicles and other transport equipment (1,5%) and the manufacture of other non-metallic mineral products (1,1%), while a decrease was recorded in the manufacture of paper and paper products and printing (-0,2%). No change was recorded in the manufacture of food products, beverages and tobacco products.

Source: Cystat

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Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ): 1ο τρίμηνο 2026

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το 1ο τρίμηνο του 2026, το εργατικό δυναμικό ανήλθε σε 531.511 άτομα ή 64,7% του πληθυσμού (άνδρες 69,6%, γυναίκες 60,1%) σε σύγκριση με 519.433 άτομα (64,4%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Ο αριθμός των απασχολουμένων ήταν 510.265 άτομα και το ποσοστό απασχόλησης 62,1% (άνδρες 66,8%, γυναίκες 57,7%) σε σύγκριση με 493.272 άτομα (61,2%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 21.246 άτομα και το ποσοστό ανεργίας σε 4,0% του εργατικού δυναμικού (άνδρες 4,0%, γυναίκες 4,0%) σε σύγκριση με 26.161 άτομα (5,0%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Απασχόληση

Στις ηλικίες 20-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 81,5%. Το ποσοστό για τους άνδρες ήταν 86,0% και για τις γυναίκες 77,3%. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2025 το ποσοστό ήταν 80,0% (άνδρες 85,5%, γυναίκες 74,6%). Στις ηλικίες 55-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 70,9% σε σύγκριση με 69,9% στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Σύμφωνα με την κατανομή της απασχόλησης κατά τομέα, το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων το συγκεντρώνουν οι Υπηρεσίες με 81,8% και ακολουθούν η Βιομηχανία και η Γεωργία με ποσοστά 16,3% και 1,9% αντίστοιχα. Για το 1ο τρίμηνο του 2025 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν: Υπηρεσίες 81,1%, Βιομηχανία 16,8% και Γεωργία 2,1%.

Η μερική απασχόληση αποτελούσε το 8,9% της συνολικής απασχόλησης ή 45.173 άτομα (άνδρες 7,2%, γυναίκες 10,7%). Το αντίστοιχο ποσοστό για το 1ο τρίμηνο του 2025 ήταν 8,8% (άνδρες 6,4%, γυναίκες 11,6%).

Από το σύνολο των απασχολουμένων, το 90,0% ή 459.205 άτομα ήταν υπάλληλοι, από τους οποίους το 14,5% (66.524 άτομα) είχε προσωρινή εργασία. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2025 οι υπάλληλοι αποτελούσαν το 90,3% του συνόλου της απασχόλησης και από αυτούς ποσοστό 12,9% είχε προσωρινή εργασία.

Ανεργία

Στους νέους ηλικίας 15-24 ετών το ποσοστό ανεργίας ήταν 13,1% του εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών (άνδρες 15,8%, γυναίκες 10,5%) σε σύγκριση με 11,2% (άνδρες 13,0%, γυναίκες 9,2%) στο αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου χρόνου.

Όσον αφορά στη διάρκεια της ανεργίας, το 63,9% του συνόλου των ανέργων έψαχνε για εργασία για περίοδο κάτω από 6 μήνες, το 15,8% για περίοδο 6-11 μήνες, ενώ ποσοστό 20,3% ήταν μακροχρόνια άνεργοι. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το 1ο τρίμηνο του 2025 ήταν 61,3%, 15,2% και 23,5%.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Labour Force Survey (LFS): 1st quarter 2026

According to the results of the Labour Force Survey, the labour force in the 1st quarter of 2026 amounted to 531.511 persons or 64,7% of the population (males 69,6%, females 60,1%) in comparison to 519.433 persons (64,4%) in the corresponding quarter of 2025.

The number of employed persons was 510.265 and the employment rate 62,1% (males 66,8%, females 57,7%) in comparison to 493.272 persons (61,2%) in the corresponding quarter of 2025.

The number of unemployed persons amounted to 21.246 and the unemployment rate to 4,0% of the labour force (males 4,0%, females 4,0%) in comparison to 26.161 persons (5,0%) in the corresponding quarter of 2025.

Employment

For the age group 20-64, the employment rate was 81,5%. The rate for males was 86,0% and for females 77,3%. In the corresponding quarter of 2025, the rate was 80,0% (males 85,5%, females 74,6%). For the age group 55-64 the employment rate was 70,9% in comparison to 69,9% in the corresponding quarter of 2025.

According to the distribution of employment by sector, the biggest percentage of employed persons was in Services (81,8%), followed by Manufacturing (16,3%) and Agriculture (1,9%). For the 1st quarter of 2025, the corresponding percentages were: Services 81,1%, Manufacturing 16,8% and Agriculture 2,1%.

The share of part-time employment to total employment was 8,9% or 45.173 persons (males 7,2%, females 10,7%). The corresponding rate for the 1st quarter of 2025 was 8,8% (males 6,4%, females 11,6%).

90,0% or 459.205 of the total employed persons were employees, of which 14,5% (66.524 persons) had a temporary job. In the corresponding quarter of 2025 employees accounted for 90,3% of total employment of which 12,9% had a temporary job.

Unemployment

For young persons aged 15-24 years old, the unemployment rate was 13,1% of the labour force of the same age group (males 15,8%, females 10,5%) in comparison to 11,2% (males 13,0%, females 9,2%) in the corresponding quarter of last year.

As far as the duration of unemployment is concerned, 63,9% of the total unemployed persons searched for a job for a period of less than 6 months, 15,8% for a period of 6-11 months, whereas a percentage of 20,3% were long-term unemployed. The corresponding rates for the 1st quarter of 2025 were 61,3%, 15,2% and 23,5%.

Source: Cystat

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Δείκτης Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου εκτός Μηχανοκίνητων Οχημάτων: Απρίλιος 2026

Ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε τον Απρίλιο 2026 κατά 5,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Κατά τον ίδιο μήνα ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε κατά 2,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Turnover Index of Retail Trade except of Motor Vehicles: April 2026

The Turnover Value Index of Retail Trade for April 2026 increased by 5,8% compared to the corresponding month of the previous year. For the same month, the Turnover Volume Index of Retail Trade increased by 2,9% compared to the corresponding month of the previous year.

Source: Cystat

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Έσοδα από τον τουρισμό: Μάρτιος 2026

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, τα έσοδα από τον τουρισμό τον Μάρτιο 2026 ανήλθαν σε €85,6 εκ., παρουσιάζοντας μείωση 33,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (€129,4 εκ.).

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2026 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €245,5 εκ. σε σύγκριση με €278,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας μείωση 11,8%.

Ανάλυση Δαπανών

H κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών τον Μάρτιο 2026 ανήλθε σε €615,27 σε σύγκριση με €644,65 τον Μάρτιο 2025, σημειώνοντας μείωση 4,6%.

Οι τουρίστες από το Ηνωμένο Βασίλειο (η μεγαλύτερη τουριστική αγορά με 32,9% του συνόλου των τουριστών τον Μάρτιο 2026) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €69,01 ημερησίως, ενώ οι Πολωνοί τουρίστες (η δεύτερη μεγαλύτερη τουριστική αγορά κατά τον συγκεκριμένο μήνα με 12,6% του συνόλου) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €81,99. Οι Γερμανοί τουρίστες (τρίτη μεγαλύτερη αγορά με 10,8%) ξόδεψαν €77,88 ημερησίως.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Revenue from tourism: March 2026

Based on the results of the Passengers Survey carried out by the Statistical Service, revenue from tourism reached €85,6 mn in March 2026, recording a decrease of 33,8% compared to the corresponding month of the previous year (€129,4 mn).

For the period of January – March 2026, revenue from tourism is estimated at €245,5 mn compared to €278,3 mn in the corresponding period of 2025, recording a decrease of 11,8%.

Expenditure Analysis

The average expenditure per person was €615,27 in March 2026 compared to €644,65 in March 2025, recording a decrease of 4,6%.

Tourists from the United Kingdom (the largest tourist market with 32,9% of the total tourists in March 2026) spent on average €69,01 per day, while tourists from Poland (the second largest market during the specific month with 12,6% of the total tourists) spent on average €81,99. Tourists from Germany (the third largest market with 10,8%) spent on average €77,88 per day.

Source: Cystat

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Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Υπηρεσίες και Μεταφορές: 1o τρίμηνο 2026

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 παρουσίασε άνοδο σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους στους τομείς των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης (3,9%), των μεταφορών και αποθήκευσης (3,5%), των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (3,0%), της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας (2,8%), των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (0,8%) και της ενημέρωσης και επικοινωνίας (0,2%).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Turnover Value Index of Services and Transport: 1st quarter 2026

The Turnover Value Index during the first quarter of 2026 recorded increases in the sectors of accommodation and food service activities (3,9%), transport and storage activities (3,5%), professional, scientific and technical activities (3,0%), real estate activities (2,8%), administrative and support service activities (0,8%) and information and communication activities (0,2%) compared to the corresponding quarter of 2025.

Source: Cystat

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Εγγεγραμμένοι άνεργοι: Μάιος 2026

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Μαΐου 2026 ανήλθε σε 7.936 άτομα. Με βάση τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, τα οποία αποτυπώνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Μάιο 2026 μειώθηκε στα 10.476 άτομα, σε σύγκριση με 10.516 τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον Μάιο 2025 καταγράφηκε αύξηση κατά 558 άτομα ή 7,6%. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στους τομείς των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων, των μεταφορών και των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων.

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Registered unemployed: May 2026

The unemployed persons, registered at the District Labour Offices on the last day of May 2026, reached 7.936 persons. Based on the seasonally adjusted data which reflect the trend of unemployment, the number of registered unemployed for May 2026 decreased to 10.476 persons, in comparison to 10.516 in the previous month.

In comparison with May 2025, an increase of 558 persons or 7,6% was recorded. This increase is mainly attributed to the sectors of accommodation and food service activities, administrative and support service activities, transportation and professional, scientific and technical activities.

Source: Cystat

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Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ): Μάιος 2026

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Μάιο 2026 μειώθηκε κατά 0,06 μονάδες και έφτασε στις 102,74 μονάδες σε σύγκριση με 102,80 μονάδες τον Απρίλιο 2026. Ο πληθωρισμός τον Μάιο 2026 αυξήθηκε με ρυθμό 2,6%.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις συγκριτικά με τον Μάιο του 2025 σημειώθηκαν στις οικονομικές κατηγορίες Πετρελαιοειδή (22,9%) και Γεωργικά Προϊόντα (4,7%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στον Ηλεκτρισμό και Νερό (-3,7%). Σε σχέση με τον Απρίλιο 2026, η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στην οικονομική κατηγορία Ηλεκτρισμός και Νερό (5,5%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στα Γεωργικά Προϊόντα (-2,7%).

Ανάλυση Ποσοστιαίων Μεταβολών

Συγκριτικά με τον Μάιο του 2025, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Μεταφορές (9,5%), Ένδυση και Υπόδηση (-8,2%), Αναψυχή, Αθλητισμός και Πολιτισμός (4,6%), Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρικό Ρεύμα, Φυσικό Αέριο και Άλλα Καύσιμα (4,2%) και Ενημέρωση και Επικοινωνία (-4,2%).

Σε σχέση με τον Απρίλιο του 2026, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρικό Ρεύμα, Φυσικό Αέριο και Άλλα Καύσιμα (1,8%) και Μεταφορές (-1,1%).

Ανάλυση Επιπτώσεων σε Μονάδες

Τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Μαΐου 2026 σε σχέση με τον Μάιο 2025 είχαν οι κατηγορίες Εστιατόρια και Υπηρεσίες Παροχής Καταλύματος (3,15), Αναψυχή, Αθλητισμός και Πολιτισμός (2,85) και Αλκοολούχα Ποτά και Καπνός (1,87), ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Μαΐου 2026 σε σχέση με τον Μάιο 2025 είχαν οι κατηγορίες Υγεία (-2,62), Ενημέρωση και Επικοινωνία (-1,73) και Ένδυση και Υπόδηση (-1,37).

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ τον Μάιο 2026 σε σχέση με τον Απρίλιο 2026 είχαν οι κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρικό Ρεύμα, Φυσικό Αέριο και Άλλα Καύσιμα (0,21), Μεταφορές (-0,18) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (-0,11).

Τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Μαΐου 2026 σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαΐου 2025 είχαν οι Υπηρεσίες Αναψυχής (2,90), ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση είχαν οι Υπηρεσίες Κινητής Επικοινωνίας (-1,50).

Το Ηλεκτρικό Ρεύμα (0,19) είχε τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Μαΐου 2026 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2026, ενώ τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση είχαν τα Λαχανικά (-0,60).

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

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Consumer Price Index (CPI): May 2026

The Consumer Price Index in May 2026 decreased by 0,06 points, reaching 102,74 units compared with 102,80 units in April 2026. Inflation in May 2026 increased at a rate of 2,6%.

The largest increases compared with May 2025 were recorded in the economic categories Petroleum Products (22,9%) and Agricultural Goods (4,7%), while the largest decrease was observed in Electricity and Water (-3,7%). Compared with April 2026, the largest increase was recorded in the economic category Electricity and Water (5,5%), while the largest decrease was observed in Agricultural Goods (-2,7%).

Analysis of Percentage Changes

Compared with May 2025, the largest changes were observed in the categories Transport (9,5%), Clothing and Footwear (-8,2%), Recreation, Sports and Culture (4,6%), Housing, Water, Electricity, Natural Gas and Other Fuels (4,2%) and Information and Communication (-4,2%).

In relation to April 2026, the largest changes were recorded in the categories Housing, Water, Electricity, Natural Gas and Other Fuels (1,8%) and Transport (-1,1%).

Analysis of Effects in Units

The largest positive contribution to the change in the CPI of May 2026 compared with May 2025 was recorded in the categories Restaurants and Accommodation Services (3,15), Recreation, Sports and Culture (2,85) and Alcoholic Beverages and Tobacco (1,87), while the largest negative contribution to the CPI change of May 2026 compared with May 2025 was observed in the categories Health (-2,62), Information and Communication (-1,73) and Clothing and Footwear (-1,37).

The largest impact on the month-to-month changes in the CPI in May 2026 compared with April 2026 was recorded in the categories Housing, Water, Electricity, Natural Gas and Other Fuels (0,21), Transport (-0,18) and Food and Non-Alcoholic Beverages (-0,11).

The largest positive contribution to the change in the CPI of May 2026 compared with May 2025 was attributed to Recreation Services (2,90), while the largest negative contribution was attributed to Mobile Communication Services (-1,50).

Electricity (0,19) had the largest positive impact on the change in the CPI of May 2026 compared with the corresponding index of April 2026, while Vegetables (-0,60) had the largest negative impact.

Source: Cystat