La veille stratégique en Propriété Industrielle permet aux entreprises de suivre les dernières évolutions technologiques dans leur domaine pour identifier les tendances émergentes, de repérer de nouveaux entrants sur le marché, d'identifier des potentiels partenaires pour se positionner sur des marchés porteurs, ou encore de s'assurer de ne pas enfreindre les droits d'autrui.

Elle repose sur l'utilisation d'outils avancés qui permettent de collecter, analyser et visualiser les données. Mais aujourd'hui plus que jamais, ces outils gratuits et payants nécessitent l'expertise de spécialistes pour faciliter la prise de décision des acteurs de l'innovation.

Nous vous proposons un décryptage de cet environnement avec l'interview d'Isabelle Mary, Responsable du Département Veille Stratégique de Regimbeau.

Quelles sont les incidences des évolutions récentes des bases de données de brevets ?

Depuis quelques mois, des serveurs gratuits et payants de recherches en Propriété Industrielle ont modifié la structuration de leurs bases. Des fonctionnalités dont l'usage était pourtant bien ancré depuis maintenant plusieurs décennies, ne sont désormais – et regrettablement – plus disponibles. C'est ainsi que l'opérateur booléen « OR » qui permettait de faire des recherches sur les jurisprudences de l'Office Européen des Brevets (OEB) n'est actuellement plus en fonction. Nous n'avons pas manqué d'interroger le support OEB à cet égard, lequel nous a indiqué que cet opérateur n'est effectivement plus pris en charge par le nouveau moteur de recherche construit par une société externe. Plus récemment, le lancement du moteur de recherche ElasticSearch sur le serveur Questel présenté comme un outil permettant « de déployer davantage de fonctionnalités assistées par des algorithmes d'intelligence artificielle », donne des sueurs froides aux utilisateurs. L'élastique nous revient comme un boomerang... Nous ne reviendrons pas ici sur les nombreux bugs qui jalonnent nos journées de travail et nous obligent à apprivoiser ou ré-apprivoiser en permanence les serveurs depuis mars 2024. Le CFIB (Club Francophone de l'Information Brevets – https://lecfib.net ) se charge actuellement de les recenser.

En quoi l'expertise des analystes en information brevets est-elle cruciale dans le contexte actuel ?

Ces évènements mettent en lumière l'importance de l'expertise des analystes, leurs capacités et compétences pour dompter ces nouveaux systèmes et garantir à leurs clients la qualité des résultats obtenus. Souvenons-nous qu'à l'arrivée de l'Internet, au début des années 2000, l'avenir de la profession avait été remis en question. En réponse, bien loin de disparaître, nous nous sommes organisés et professionnalisés (Qualified Patent Information Professional (QPIP) https://www.qpip.org/ ). Et voici qu'à présent, c'est l'arrivée de l'IA qui vient nous bousculer. C'est le moment de réaffirmer notre valeur ajoutée grâce à notre esprit critique, notre curiosité et notre expertise. N'ayons pas peur de le dire : ce sont les nouvelles technologies qui sont au service de notre expertise, et non l'inverse. Alors si, pour mettre en place votre stratégie PI, vous devez notamment réaliser des recherches brevets, des cartographies concurrentielles, faites le grand saut mais avec d'acrobatiques experts !

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.