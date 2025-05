Rückblick: Blockchain-Recht IV (Video)

Am Dienstag, 11. März 2025, fand das Fachseminar «Blockchain-Recht IV» im Lake Side Zürich sowie via Live-Stream statt. Unter der Leitung unseres Partners Luca Bianchi bot der Anlass spannende Einblicke in die neusten Entwicklungen rund um Blockchain, Tokenisierung und die regulatorischen Herausforderungen in der Schweiz.

Ein besonderes Highlight war das von unserer Partnerin Cornelia Stengel moderierte Expertenpanel, das zentrale Chancen und Hürden des Blockchain-Rechts beleuchtete.

Das Programm spannte den Bogen von tokenisierten Finanzinstrumenten, über Smart Contracts und Wallet-Regulierung bis hin zu aktuellen Erkenntnissen aus der FINMA-Praxis.

Einen Einblick in diesen erfolgreichen Event erhalten Sie im folgenden Video:

