Wijzigingen Arbeidsrecht 2024

Met ingang van 1 januari 2024 heeft een aantal wijzigingen plaatsgevonden op het gebied van het arbeidsrecht. Hieronder hebben wij een aantal belangrijke wijzigingen voor u op een rij gezet.

Einde ZZP Modelovereenkomst vrije vervanging

De modelovereenkomsten die gebaseerd zijn op vrije vervanging zijn niet langer bruikbaar voor het vaststellen van de arbeidsrelatie en de samenwerking met zzp'ers. Per 1 januari 2024 heeft de Belastingdienst de goedkeuring voor deze modelovereenkomsten ingetrokken. Dit heeft te maken met het feit dat de Hoge Raad in het Deliveroo-arrest heeft geoordeeld dat bij vrije vervanging sprake kan zijn van werken in dienstbetrekking. Ondernemingen die werken met een modelovereenkomst die is gebaseerd op vrije vervanging doen er goed aan de arbeidsrelatie zo snel mogelijk opnieuw te beoordelen en zo nodig aan te passen.

Minimumloon per uur

Nederland kent sinds 1969 een wettelijk minimumloon, vastgesteld aan de hand van een bedrag per maand, per week en per dag. Hiermee was de hoogte van het (niet wettelijk vastgelegde) minimumloon per uur afhankelijk van het aantal uren dat in een sector of onderneming als voltijd geldt (de zogenoemde normale arbeidsduur). Minimumloonverdieners die 40 uur werken hadden als gevolg hiervan een lager uurloon dan mensen die 36 (of 38) uur werken. Aan die ongelijkheid is met de introductie van het wettelijk minimumuurloon per 1 januari 2024 een einde gekomen. De invoering van het wettelijk minimumuurloon betekent dat er geen wettelijk voorgeschreven minimum dag-, week- en maandlonen meer zijn, maar één uniform minimumuurloon waar alle werknemers in Nederland recht op hebben. Het minimum uurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bedraagt per 1 januari 2024 EUR 13,27 bruto.

Maximum transitievergoeding toegenomen

De hoogte van de wettelijke transitievergoeding die werkgevers doorgaans verschuldigd zijn bij eenzijdige beëindiging van het dienstverband wordt bepaald op basis van twee onderdelen: het maandsalaris van de werknemer en de duur van het dienstverband. Het maximumbedrag van de transitievergoeding wordt jaarlijks aangepast. Per 1 januari 2024 bedraagt de transitievergoeding maximaal EUR 94.000 bruto of een bruto jaarsalaris als dat hoger is.

Stijging reiskostenvergoeding

De maximale onbelaste reiskostenvergoeding is per 1 januari 2024 gestegen van EUR 0,21 per kilometer naar EUR 0,23 per kilometer. Dit betekent dat werkgevers meer onbelast kunnen vergoeden. Zij zijn hier op grond van de wet echter niet toe verplicht.

Hogere onbelaste thuiswerkvergoeding

De thuiswerkvergoeding die werkgevers onbelast mogen verstrekken aan werknemers is per 1 januari 2024 ook gestegen, van EUR 2,15 per dag naar EUR 2,35 per dag.

Stijging AOW-leeftijd

De AOW-gerechtigde leeftijd is toegenomen van 66 jaar en tien maanden naar 67 jaar. Tot en met 2027 blijft de AOW-gerechtigde leeftijd 67 jaar, daarna stijgt deze weer.

(Tijdelijke) versobering van de 30%-regeling

Werknemers uit het buitenland zijn, onder voorwaarden, over maximaal 30% van hun loon geen belasting verschuldigd. Per 1 januari 2024 is de 30%-regeling voor buitenlandse werknemers beperkt tot de Balkenende-norm (EUR 233.000 in 2024) en wordt de hoogte van de vrijstelling stapsgewijs afgebouwd. De eerste 20 maanden geldt een vrijstelling van 30% van het loon, voor de daaropvolgende 20 maanden geldt een vrijstelling van 20% en de daaropvolgende 20 maanden geldt een vrijstelling van 10%. Bij aanvragen vóór 1 januari 2024 geldt een overgangsregeling.

Mogelijk wordt de huidige versobering (gedeeltelijk) teruggedraaid: na een storm van protest is de regering door de Eerste Kamer opgeroepen om een alternatief te bedenken dat minder nadelige gevolgen heeft voor de economie. Het is de bedoeling dat het alternatief wordt geïntegreerd in het Belastingplan voor het jaar 2025.

Pensioendeelname van 21 naar 18 jaar

Door invoering van de Wet toekomst pensioenen kunnen werknemers eerder toetreden tot een pensioenregeling. De ondergrens is per 1 januari 2024 aangepast van 21 jaar naar 18 jaar. Dat betekent dat werkgevers toepasselijke pensioenregelingen aan moeten bieden aan werknemers van 18 jaar en ouder.

Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPN)

Met ingang van 1 juli 2024 zijn werkgevers met meer dan 100 medewerkers verplicht om te rapporteren aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) over het woon-werk en zakelijk verkeer van werknemers. Het doel hiervan is werkgevers bewust te laten kiezen voor duurzame mobiliteit en daarmee broeikasgassen in het verkeer te reduceren. Uiterlijk 30 juni 2025 dienen de gevraagde gegevens over 2024 aangeleverd te worden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze eerdere Alert: Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPN) uitgesteld van 1 januari 2024 naar 1 juli 2024.

Tot zover enkele belangrijke wetswijzigingen 2024. Mocht u vragen hebben over een bepaald onderwerp, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

17 January 2024

