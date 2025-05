Wetsvoorstel meer zekerheid flexwerkers

Op 19 mei 2025 heeft minister Van Hijum het wetsvoorstel Meer Zekerheid voor Flexwerkers in de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel Meer Zekerheid voor Flexwerkers beoogt de positie van flexibele werknemers te versterken door hen meer zekerheid te bieden over inkomen, werkrooster en arbeidsvoorwaarden.



In dit artikel zetten wij de belangrijkste voorgestelde wijzigingen op een rij:



Afschaffing nulurencontracten en invoering basiscontracten

Nulurencontracten worden afgeschaft met uitzondering van nulurencontracten met scholieren of studenten tot 21 jaar met een bijbaan. In plaats daarvan komt er een basiscontract met een gegarandeerd minimumaantal uren waarvoor de werknemer wordt ingeroosterd en betaald. De maximale arbeidsomvang mag niet meer dan 130% van het minimumaantal uren bedragen. Oproepen die boven het maximum zitten mogen door de werknemer worden geweigerd.



Daarnaast wordt er een norm gesteld aan de extra beschikbaarheid van oproepkrachten. Dit mag maximaal 30% van het afgesproken aantal uren bedragen. Buiten deze uren is er geen verplichting om te werken. Deze veranderingen bieden oproepkrachten meer financiële zekerheid en een beter voorspelbaar werkpatroon.



Verkorting van uitzendfasen

De duur van de uitzendfasen wordt aangepast:

Fase A : verkort van 78 naar 52 gewerkte weken.

: verkort van 78 naar 52 gewerkte weken. Fase B: verkort van maximaal zes contracten in vier jaar naar zes contracten in twee jaar.

Na deze periodes moet de uitzendkracht een vast contract krijgen bij het uitzendbureau. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat uitzendkrachten sneller zekerheid krijgen over hun arbeidspositie.



Strengere ketenregeling

De periode tussen opeenvolgende tijdelijke contracten wordt verlengd van zes maanden naar vijf jaar. Dit moet zogenaamde draaideurconstructies voorkomen, waarbij werknemers telkens tijdelijke contracten krijgen zonder uitzicht op een vast dienstverband. Voor scholieren en studenten met een bijbaan blijft de tussenperiode zes maanden, en voor seizoensarbeid blijft een onderbrekingstermijn van drie maanden mogelijk via cao-afspraken.



Gelijke behandeling van uitzendkrachten

Uitzendkrachten moeten ten minste hetzelfde salaris en dezelfde arbeidsvoorwaarden ontvangen als werknemers die vergelijkbaar werk doen binnen het bedrijf waar ze zijn gedetacheerd. Dit principe van gelijk loon voor gelijk werk wordt uitgebreid met gelijke behandeling op andere gebieden, zoals overwerktoeslagen en ploegentoeslagen.



Uitzonderingen voor specifieke groepen

Voor scholieren en studenten met een bijbaan blijven de bestaande regels gelden:

Zij mogen blijven werken op oproepbasis

De tussenperiode tussen tijdelijke contracten blijft zes maanden.

Voor seizoensarbeid blijft maatwerk mogelijk via cao-afspraken, met een onderbrekingstermijn van drie maanden voor functies die maximaal negen maanden per jaar kunnen worden verricht.



De Tweede en Eerste Kamer moeten zich nu over het wetsvoorstel buigen. Als na de Tweede Kamer ook de Eerste Kamer instemt treedt de wet per 1 januari 2027 in werking. Het onderdeel gelijke beloning voor uitzendkrachten kan al een jaar eerder in werking treden, op 1 januari 2026.



Wij zullen u van de verdere ontwikkelingen op de hoogte houden.

