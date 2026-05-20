中国专利批量著录项目变更简析

Article Insights

CCPIT Patent & Trademark Law Office are most popular: within Compliance topic(s)

with Finance and Tax Executives

in China

专利权是一种私权，权利人作为主体是一个核心要素。在专利的申请与保护过程中，权利人（申请人或者专利权人）的信息发生变化是时常发生的事情。根据专利法实施细则的规定，权利人信息发生变化时，需向国家知识产权局办理著录项目变更手续。以往，若需对多件专利申请或专利办理相同内容的著录项目变更，需逐件提交申报材料，不仅手续繁琐，而且办理效率偏低。

为深化“放管服”改革，优化专利服务流程，提高专利事务办理效率，国家知识产权局正式推行专利批量著录项目变更业务，自2024年1月20日起正式受理相关申请。该业务彻底改变了以往“一件一办”的传统模式，大幅简化办理流程、降低办理成本，为专利事务办理带来了极大便利。本文从业务类型、提交方式、材料要求、费用标准及审查公告等五个方面对专利批量著录项目变更业务进行梳理，供创新主体及代理机构参考。

（一）业务类型



批量著录项目变更并非适用于所有变更场景，仅针对“多件专利申请或专利的同一著录项目发生变更，且变更内容完全相同”的情形，具体包括5类业务：

1. 批量专利申请权（或专利权）转移；

2. 批量申请人（或专利权人）姓名或者名称变更；

3. 批量申请人（或专利权人）地址变更；

4. 批量代理事项变更（如更换代理机构、代理人）；

5. 批量联系人事项变更。

（二）提交方式

批量著录项目变更仅可通过国家知识产权局的“专利业务办理系统网页版”办理。该系统新增批量办理功能，具体要求如下：

 支持号单导入，导入文件需为系统指定格式具体格式可在系统内下载模板；

 每批导入的专利申请/专利号上限为100件，若涉及专利数量超过100件，需分批次递交，每批次均需按要求提交完整材料。

（三）提交材料

办理批量著录项目变更手续应当提交《批量著录项目变更申报书》。如需提交证明文件的，还应当填写证明文件备案号。该备案号可通过办理证明文件备案获取，证明文件原件需要递交至国家知识产权局。

值得关注的是，专利业务办理系统已实现与国家企业信用信息公示系统的数据互通。对于符合条件的中国企业名称变更，系统可通过统一社会信用代码自动完成信息核验与比对。校验通过后无需另行提交备案号或上传更名证明文件，进一步简化流程、实现 “免材料办理”。

（四）费用标准



办理批量著录项目变更需缴纳的官方费用根据变更类型有所不同，部分类型可享受费用减免，具体如下：

1. 批量专利申请权（或专利权）转移：按所涉专利申请（或专利）数量缴纳著录事项变更费，即人民币200元/件；

2. 批量申请人（或专利权人）姓名或者名称变更（不涉及权利转移）：按批缴纳著录项目变更费，官费为人民币200元/批（100件以内），大幅降低多件专利更名的成本；

3. 批量申请人（或专利权人）地址变更、批量代理事项变更、批量联系人事项变更：无需缴纳著录事项变更费。

费用缴纳时限：需自提出请求之日起一个月内缴纳，期满未缴纳或者未缴足的，视为未提出著录项目变更申报。

（五）审查与公告

国家知识产权局对批量著录项目变更申报手续进行审查后，会发出《批量著录项目变更审批通知书》，告知审查结果。对审批结论有异议的，可依法申请行政复议。

批量著录项目变更申报手续合格的，国家知识产权局按规定在专利公报上公告著录项目变更前后的情况。

结语：

专利批量著录项目变更的推行，不仅简化了办理流程、降低了办理成本，更体现了国家知识产权局优化服务、助力创新的理念，其意义远超“批量办理”本身。尤其是对于专利布局规模大、变更频繁的主体，可将更多精力投入到技术研发和专利布局中，无需在繁琐的事务性工作上耗费过多精力，进一步激发创新活力。对于知识产权代理机构而言，批量著录项目变更有效提升了业务办理效率，减少了重复劳动，降低了出错率。从行业层面来看，批量变更减少了专利审查部门的重复审查工作量，提高了审查效率，实现了“申请人减负、审查部门提效”的双赢。同时，通过规范批量变更流程、明确费用标准，进一步完善了专利事务办理体系，推动知识产权服务向规范化、高效化、便捷化升级，助力知识产权高质量发展。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.