巴西启动针对中国和印度机加工石墨电极的反倾销调查

巴西对外贸易秘书处（SECEX）于2026年3月12日发布了2026年3月11日第18号SECEX公告， 正式启动对来自中国和印度的出口至巴西的机加工石墨电极的反倾销调查（AD）。涉案产品标称直径等于或大于350毫米（14英寸）、长度不限、用于电弧炉，无论组装与否，均属于调查范围。该产品在巴西海关NCM编码中归类于子项8545.11.00。

机加工石墨电极主要用于电弧废钢熔炼炉（用于生产钢和铸铁）、钢包炉（用于对液态钢、铸铁和金属合金进行二次精炼），以及Smelter型冶炼炉（用于金属氧化物和耐火材料的熔化/还原以及各类铁合金生产）。提出本次反倾销调查申请的是巴西国内生产商 Graftech Brasil Participações Ltda. 公司。

如果贵公司是中国/印度机加工石墨电极生产商/出口商或与之有业务往来，建议参加或关注此次反倾销调查。

本次调查的主要信息如下：

被调查产品——机加工石墨电极，标称直径等于或大于350毫米（14英寸）、长度不限、用于电弧炉，无论组装与否。该产品在巴西海关NCM编码中归类于子项8545.11.00。典型应用领域：电弧废钢熔炼炉（用于生产钢和铸铁）、钢包炉（用于对液态钢、铸铁和金属合金进行二次精炼），以及Smelter型冶炼炉（用于金属氧化物和耐火材料的熔化/还原以及各类铁合金生产）。

利益相关方——申请人为巴西Graftech Brasil Participações Ltda.公司。生产商/出口商问卷将发送至已知的外国生产商/出口商以及其他国内生产商，相关方需在收到通知之日起30日内予以回复。已知生产商/出口商的名称不予公开。在已查明的巴西国内生产商中，包括以下公司： Carbomec Indústria de Produtos Eletromecânica Ltda., Gracil Grafite Industrial Ltda., Grafil Grafitte Ltda., GES Grafites Especiais Comércio de Produtos de Carbono Ltda., Mersen do Brasil Ltda. and Usian Usinagem Industrial。除申请人及其他国内生产商外，中国和印度的生产商/出口商、被调查产品的巴西进口商以及中印两国政府均被认定为利害关系方。

倾销与损害——倾销审查期为 2024年4月至2025年3月，损害分析期为 2020年4月至2025年3月。中国在立案阶段的倾销幅度为 1,607.22美元（54.9%）。印度在立案阶段的倾销幅度为 1,607.22美元（57.3%）。

截止日期

2026年4月1日——利害关系方资格确认/登记的截止日期（自公告发布之日起 20天）。

2026年6月11日——法定代表资格合规化的截止日期（自公告发布之日起 91天）。

我们的律师随时可以就本次反倾销调查为您解答疑问，或就该案件及过程中可能涉及的信息提供更多协助。欢迎联系本所拉美业务组负责人Eduardo Ramos-Gómez，以及巴西Veirano Advogados律所的合伙人Diego Lerner。

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Also co-authored by: Diego Lerner

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