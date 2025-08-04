如何用证据提升胜算？做好这几步，轻松搞定商标异议！

在商标异议案件中，证据就是你的"秘密武器"。尤其是当你想证明自己...

在商标异议案件中，证据就是你的"秘密武器"。尤其是当你想证明自己的商标通过使用和宣传已经具有一定知名度时，证据的搜集就显得尤为重要。

那么，该搜集哪些证据？怎么搜集？

需要多少证据才能让案件胜算大增呢？

......

别急，咱们一步步来，轻松搞定！

PART.01

证据类型：哪些证据能帮你"加分"？

1、销售数据

这是最直接的证据之一。你可以提供过去几年的销售合同、发票、出货单等，证明你的商标已经在市场上广泛使用，并且有不错的销量。销量越大，知名度越高，胜算自然越大。

2、广告宣传材料

广告是提升商标知名度的利器。你可以搜集以下材料：

线上广告：比如在淘宝、京东、抖音等平台的推广记录。

线下广告：比如地铁广告、电视广告、户外广告等。

媒体报道：如果有新闻媒体对你的品牌进行过报道，记得保存下来。

3、用户反馈和评价

用户的评价是商标知名度的"活证据"。你可以搜集：

电商平台上的用户评价（如淘宝、京东）。

社交媒体上的用户讨论（如微博、小红书）。

消费者调查问卷或满意度报告。

4、获奖记录

如果你的品牌或产品获得过行业奖项或认证，比如"消费者信赖品牌""行业十大品牌"等，这些都可以作为证据提交。

5、市场调研报告

如果你有专业的市场调研报告，证明你的商标在相关领域具有较高的市场认知度，那更是锦上添花。

PART.02

如何搜集证据？轻松几步搞定！

1、从日常经营中积累

平时就要养成保存资料的习惯。比如每次签合同、开发票、做广告时，记得留存电子版或纸质版。

2、借助第三方平台

很多证据可以通过第三方平台获取。比如：

电商平台的销售数据可以从后台导出。

广告投放记录可以从广告代理公司获取。

媒体报道可以通过搜索引擎或新闻平台查找。

3、委托专业机构

如果你觉得自己搜集证据太麻烦，可以委托专业的商标代理机构或律师事务所。他们有经验，知道哪些证据最有效，还能帮你整理成符合法律要求的格式。

PART.03

证据数量：多少才算够？

基于异议案件适用的不同法条，其证据的数量要求也不一样。并且，证据的数量并不是越多越好，关键在于"质量"和"相关性"。一般情况来说：

销售数据：至少提供过去3年的数据，最好能覆盖至少十个省市地区的销售。

广告宣传：至少提供5-10个不同渠道的广告记录，比如线上、线下、社交媒体等。

用户评价：搜集100条以上的用户评价，最好来自不同平台。

获奖记录：至少提供2-3个有分量的奖项。

市场调研报告：1-2份专业的报告即可。

记住，证据要能形成一个完整的"证据链"，证明你的商标确实通过使用和宣传获得了知名度。

PART.04

结合案例：证据如何"扭转乾坤"？

在劳力士钟表有限公司（异议人）成功阻止了谢亮以个人名义申请注册" "商标的案例中，劳力士钟表有限公司提交了以下关键证据：

1、引证商标的知名度： 劳力士钟表有限公司提供了在先注册的商标 "ROLEX"经宣传使用在我国相关消费者中具有一定知名度的证据。

2、商标近似性：劳力士钟表有限公司指出" "与"ROLEX"在字母组合和整体外观上相近，容易引起混淆。

3、商品类似性：双方商标都涉及第14类商品（如手表等），进一步增强了混淆的可能性。

通过这些证据，劳力士钟表有限公司成功证明了" " 商标与其知名商标近似，且容易导致消

费者混淆，最终商标局决定不予注册 " " 商标。

PART.05

总结：证据搜集小贴士

1、早做准备：平时就要注意保存相关资料，别等到需要用的时候才临时抱佛脚。

2、注重质量：证据不在于多，而在于精，要能直接证明商标的知名度。

3、专业帮助：如果觉得麻烦，不妨找专业人士帮忙，事半功倍。

总之，商标异议案件并不可怕，只要你有足够的证据，就能大大提升胜算。赶快行动起来，搜集你的"武器库"吧！

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.