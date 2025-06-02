商标申请必看！因在先商标遭遇驳回的应对策略

企业建立品牌后只有获得商标注册才能更好的进行维护和保护...

企业建立品牌后只有获得商标注册才能更好的进行维护和保护，但在商标注册申请过程中，由于市场主体的增多和商标申请量的增加，可用于注册的商标资源变得越来越有限，许多常见的词汇、图形和设计已经被注册，导致难以找到独特且未被占用的商标，并且国家知识产权局对于商标的审查标准越来越严格，对商标的独创性、显著性要求更高，因此，商标申请往往会遇到商标被驳回的情况，且愈来愈成为企业可能面临的一大挑战。

商标驳回是指国家知识产权局在商标注册的审查和核准过程中，依据《商标法》第三十条“申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告”的规定，从而将申请商标予以驳回并下发驳回或部分驳回通知书的情形。

其中，最常见的驳回原因是因存在在先近似商标而驳回的情形，面对这种情况，企业应采取积极的策略来应对，提高商标注册的成功几率。以下是几种常见的应对方法：

01常见的应对策略

1、根据引证商标情况分析是否具有争辩余地，并积极进行复审争取。

根据驳回理由中的引证商标信息，如果通过分析认为在先商标与申请商标具有一定差异，应积极尝试提交驳回复审申请。并在驳回复审理由中通过比对申请商标与引证商标的构成要素、显著识别部分、呼叫、含义及整体外观等区别，争辩二者未构成近似商标，从而争取商标的注册。同时，应当详细说明申请商标的设计理念、创意来源，让官方更好地理解申请商标的独创性。

如果申请商标包含申请人具有一定知名度的核心商标，或者为核心商标的系列商标，应当举证核心商标的知名度，用以说明申请商标与引证商标共存不会造成消费者对商品或服务来源的混淆。同时，可以通过公开数据库查询类似判例的情形，来证明类似情形官方的审查标准。

2、对于无争辩余地的驳回，可针对引证商标采取措施后积极进行复审争取。

如果通过分析，发现驳回理由中引证商标与申请商标的近似度较高，仅通过在驳回复审中争辩二者不近似很难克服的，可考虑对引证商标采取措施的同时提交驳回复审继续争取。

针对引证商标常见的克服障碍措施如下：

（1）对引证商标提出连续三年不使用撤销申请来尝试消除注册障碍

若引证商标已注册满三年，且初步检索发现存在连续三年未使用的情况，可以向商标局提出撤销该引证商标的申请，以尝试消除注册障碍。

（2）对引证商标提出异议或无效宣告申请来尝试消除注册障碍

若引证商标存在抢注情况或恶意注册情况等，可以对初审公告中的商标提出异议申请，对注册未满五年的抢注商标、恶意注册商标等提出无效宣告申请，或对注册已满五年的恶意摹仿驰名商标、不正当手段注册商标等提出无效宣告申请，以尝试消除注册障碍。

（3）尝试与引证商标协商转让来消除注册障碍

若引证商标无法通过上述两种方式进行克服，或基于考虑采用更为保险的消除障碍方案，则可以考虑通过与引证商标所有人尝试协商商标转让来消除注册障碍。

此外，商标若遇到因众多在先权利障碍商标而驳回的情形，考虑到将众多引证商标一并消除障碍的难度较大，可考虑放弃申请商标指定商品或服务中的不重要项目，仅针对阻碍主要商品或服务项目的引证商标采取适当措施，并提交申请商标的驳回复审来尝试争取。

3、对于无争辩余地且引证商标无法采取任何措施的驳回，可修改商标重新申请。

如果商标被驳回且经过分析无法通过直接提交驳回复审申请或针对引证商标采取措施后进行争取，可以考虑修改商标后重新申请。

比如，可以考虑修改商标的构成要素或增加商标的区别标识，使其更具区分度，以降低与现有商标的近似程度。修改后的商标可以重新尝试提交注册申请。

此时，可以考虑选择正规的代理机构针对商标进行检索，评估商标的注册成功几率后再决定是否申请，提高商标的注册成功几率。

02驳回复审申请的相关法律规定和注意事项

根据《中华人民共和国商标法》第三十四条的规定：“对驳回申请、不予公告的商标，商标局应当书面通知商标注册申请人。商标注册申请人不服的，可以自收到通知之日起十五日内向商标评审委员会申请复审”。

商标被驳回后，提交驳回复审申请是唯一的救济途径，若放弃提交驳回复审申请，则申请商标将会在全部或部分驳回的商品或服务上无效。

商标驳回复审申请是一个重要的法律救济途径，企业应充分利用这一机会，积极争取商标的注册。

在商标驳回和提交复审的过程中，需要注意以下几点：

1、注意截止时限

注意驳回复审申请提交的截止时限，确保在规定的时间内提交复审申请，避免错过期限。

根据《商标法》第三十四条的规定，商标注册申请人如果对驳回决定不服，可以自收到通知之日起十五日内向国家知识产权局申请复审。故对于国家知识产权局邮寄送达的商标驳回或部分驳回通知书，按照邮寄信封背面邮戳日起15日计算期限。

根据2021年《商标审查审理指南》上编第五部分第二十一章商标文件的送达，以数据电文方式送达的，自文件发出之日起满15日视为送达当事人，但是当事人能够证明文件进入其电子系统日期的除外。故对于电子送达的驳回或部分驳回通知书，按照文件发出（即上传至商标网上申请系统）之日起15日+15日计算期限。

2、寻求专业机构

寻求专业的知识产权代理机构或律师事务所的帮助，对驳回复审的成功几率进行准确的判断分析，采取合适的应对策略，以提高复审的成功率。

3、准备相关材料

如驳回复审申请书、申请人主体资格证明文件、委托代理机构的委托书、搜集整理相关证据等。

4、复审后及时跟进

提交复审后及时跟进进展，如果因复审期限较短，尚有其他证据材料没有及时提交的，还可以在提交驳回复审申请后三个月内进行补充提交。

总之，面对商标驳回的挑战，企业应保持冷静、理性分析，并采取积极有效的应对策略。通过深入了解驳回原因，采取准确有效的应对策略，并抓住驳回复审申请这一重要法律救济途径，以争取商标权利的合法注册，为品牌的长远发展奠定坚实基础。

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