2025년 대학의 대표적인 기술이전 사례 발표

최근 중국 교육부 고등교육과학연구발전센터는 2025년 대학의 대표적인 기술이전 사례를 발표하였다.

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최근 중국 교육부 고등교육과학연구발전센터는 2025년 대학의 대표적인 기술이전 사례를 발표하였다.

중국 교육부는 대학의 과학기술 성과인 사업화 성공 경험을 정리 확산하고 광범위한 연구 인력의 혁신 창업 활력을 촉진하기 위해 과학기술 성과 사업화 사례 25건과 제도 체제 혁신 유형 사례 16건을 발표하였으며 그중 일부를 자세히 살펴보면 다음과 같다.

1.“기술+자본+플랫폼”협력 메커니즘을 구축하여 우주 항공 분야 초대형 알루미늄 합금 소재 부품 제조 기술의 사업화 추진 지원 (중난대학교)

2.산학연 심층 융합을 잇는 “고속도로”구축 (베이징 항공우주대학교)

(출처:교육부)

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