ARTICLE
26 March 2026

《FSR指南》 从变化看未来

JT
Beijing Jincheng Tongda & Neal Law Firm

Contributor

Beijing Jincheng Tongda & Neal Law Firm logo
Beijing Jincheng Tongda & Neal Law Firm (JT&N) is a large full-service law firm founded in 1992 and headquartered in Beijing. It was one of the first partnership-model law firms in China. To date, JT&N has strategically expanded its footprint across key regions of China's economic development and established overseas offices in Hong Kong, Tokyo, and Singapore.
Explore Firm Details
自欧盟《外国补贴条例》（"Foreign Subsidy Regulation"或"FSR"）生效以来，欧委会在两年多的执法实践中已经审查了大量案件，从2025年底至今尤为活跃。
China Strategy
Fu Xin,Li Yue,Zhao Hanqing
+1 Authors
 Your Author LinkedIn Connections
Fu Xin’s articles from Beijing Jincheng Tongda & Neal Law Firm are most popular:
  • in China
Beijing Jincheng Tongda & Neal Law Firm are most popular:
  • within Employment and HR, Criminal Law and Antitrust/Competition Law topic(s)

引 言

自欧盟《外国补贴条例》（"Foreign Subsidy Regulation"或"FSR"）生效以来，欧委会在两年多的执法实践中已经审查了大量案件，从2025年底至今尤为活跃。

据知情人士透露，在FSR的三项执法工具下，欧委会审查了约300件FSR并购案件、超2100起公共采购FSR申报案件、以及依职权发起了2次黎明突袭。 1欧委会的依职权审查在初步调查阶段一般不公开，截至目前，已公布的2起进入深入调查案件，均针对中国企业。根据欧委会公开披露的信息，公共采购FSR申报案件中，已有4起进入深入调查阶段，均针对中国企业 2；FSR并购审查案件中，已有3起中企交易审批通过审查。

由此可以看出，欧委会在执法实践中均比较针对中国企业。因此，在欧投资的企业，有必要持续关注FSR的立法执法动态，未雨绸缪，提前做好调查及申报应对准备。

本文中，我们对欧委会正式出台的第一部《FSR指南》进行介绍，首先回顾指南出台的历程及其核心要点，其次介绍指南变化的核心内容演进，接着结合欧委会执法情况分析变化背后可能的原因，并进一步评论FSR的发展动向，以便为中企在欧洲开展商业活动提供借鉴。

01.指南出台历程及核心要点回顾

作为一部较为年轻的法律，FSR在出台时并无执法实践案例，就其新引入的用于评估外国补贴对欧盟内部市场经营者集中、公共采购、以及其他经济活动扭曲性的相关分析要件和标准，法律本身也没有做出具体规定。因此，这些法律概念在实践执法中常常造成困惑。 3

为提高欧委会FSR执法透明度、增加企业应诉的可预见性，FSR第46条要求，欧委会定期以发布指南的形式对上述实质认定框架进行诠释 4。根据法律规定，欧委会发布指南需要向利益相关方及成员国征询公共意见，而指南本身也应基于FSR的实施与执行经验 5

2025年3月5日至2025年4月2日期间，欧委会就指南的出台征询公共意见。本次指南起草的意见征询主要围绕四个核心要件：扭曲性分析、平衡测试的适用、要求未达门槛交易事先申报、公共采购中的扭曲性。 6

2025年7月18日，欧委会结合收到的公共意见反馈发布了《外国补贴条例实施指南草案》（"《指南草案》"），并于2025年7月18日至2025年9月12日期间，就该草案征询公共意见。该草案围绕三个议题提供指南：外国补贴的扭曲性评估、平衡测试的适用、要求未达门槛交易事先申报。 7

2026年1月9日，欧委会正式发布《外国补贴条例实施指南》（"《FSR指南》"）。 8正式定稿的《FSR指南》包含三个部分，诠释了FSR实施和执行中的分析思路：1）扭曲性评估（FSR第4（1）、27条）、2）平衡测试（FSR第6条）、3）要求未达门槛的集中和公共采购事先申报（FSR第21（5）、29（8）条）。

02.《FSR指南》核心内容的演进

相比于《指南草案》，《FSR指南》正式版本在"定性框架、证据标准和可操作性"三个层面作出的系统性确认和调整。

（一）"扭曲内部市场"认定

《FSR指南》明确了FSR第4（1）条内部市场的扭曲认定构成要件，并结合欧委会实践经验，将补贴的分析方法明确分为两种。

1. Article 4(1) 两要件更加清晰

《FSR指南》中反复强调，"改善竞争地位（liable to improve competitive position）"与"实际或潜在的负面竞争影响"是两个累积条件，而非可相互替代。 9

此外，《FSR指南》明确"liable to improve"本身即是概率判断，而非结果判断，不要求实际效果已经发生。 10

2. 补贴扭曲分析方法明确为两种

就如何建立补贴项目的扭曲性认定，《FSR指南》明确说明，欧委会可以就每一补贴项目逐个评估，也可以将多种补贴合并评估，依具体案件事实而定。 11

实质上，欧委会在文本层面提前回应了"是否需要证明实际影响"的潜在司法审查风险，提前为"前瞻性干预"正名。

（二）"定向补贴 / 非定向补贴"区分被显著强化

《FSR指南》正式版本中，最关键的实质变化之一，即是基于扭曲性影响，对补贴做出的两大区分。

1. 定向补贴（Targeted foreign subsidies）12

《FSR指南》正式版中明确，一旦认定补贴目的、条件、设计或实际用途指向欧盟经济活动，原则上无需进一步分析，即可认定其"可能改善竞争地位"，并明确列举四类外国补贴支持欧盟内部市场经济活动的情形。

欧委会也可以通过证明，企业在欧盟内部市场的经济活动中"使用或计划使用外国补贴"，则无需考虑补贴的目的、性质或范围。

2. 非定向补贴（Non-targeted foreign subsidies）13

指南草案中对"补贴传导（cross-subsidisation）"仍留有一定中性空间，但《FSR指南》正式版则进行了收紧。例如，正式版中：

  1. 系统列举"资源转移是否可能"的判断因子。调查应诉实践中，企业常用于抗辩的集团内部管理规定、转移定价制度，《FSR指南》中明确不再当然被欧委会接受。该认定思路进一步为企业增加了证明负担。
  2. "存在补贴传导"即推定存在"可能改善竞争地位"。
  3. 明确只要不存在"可信的法律或经济障碍"，即可推定补贴传导"可能发生"。

实质上，《FSR指南》已将"补贴传导"从一种需要证明的行为，转变为一种在特定结构下可被推定的风险状态，进一步减轻调查机关的证明责任，加重企业风险。

（三）补贴传导分析框架大幅扩展、细化

《FSR指南》还进一步新增、强化了倾向性表述，例如，内部政策、集团指引、公司章程作为可以被公司"修改"的文件，原则上不足以排除补贴传导，转移尚未发生不影响"可能性"认定。

对于是否可能发生补贴传导，欧委会明确了六大类评估因素，且多数因素对企业并不友好：

1764088a.jpg

表1 补贴传导六大类评估因素

定向与非定向的分类，以及非定向中有关补贴传导的认定推定，几乎涵盖了一个企业/企业集团可能接收到所有补贴、使用补贴的形式。

实质上，通过上述逻辑，只要企业或者集团中的一家公司接收到补贴，即可推定该补贴可能改善其在欧盟市场的竞争地位，极大程度地减轻了欧委会的证明责任和标准，提高了中方企业的应对难度。

这也表明，《FSR指南》在逻辑上已接近竞争法中的"单一经济实体"宽泛思路，而非传统 WTO 补贴传导分析。

(四) 对竞争的负面影响弱化

《FSR指南》对竞争扭曲效果的证明义务进行了弱化：

1764088b.jpg

表2 竞争扭曲效果的证明义务

实质上，《FSR指南》从文本上降低了欧委会发起调查和做出扭曲肯定性裁决的门槛。

（五）证明责任和证明标准被"技术性下沉"

《FSR指南》在证明责任、证明标准上，均大幅减轻了调查机关的负担。

1764088c.jpg

表3 证明责任和证明标准"技术性下沉"

实质上，作为首个《FSR指南》，欧委会在诠释法律要件的同时，为未来执法和司法审查"提前布置安全缓冲区"。

03.变化背后的可能原因

（一）执法实践倒逼：从"规则设计"走向"案件落地"

FSR 生效后，欧委会已启动多起并购审查、公共采购调查和自主调查。实践中面临三大问题：其一，外国补贴高度不透明；其二，企业组织结构跨法域、跨层级；其三，用"传统因果证明"模式几乎无法操作。

《FSR指南》正式版通过扩大推定、弱化因果、前移风险判断，为执法"卸载证据压力"。

（二）为未来欧盟法院审查提前"写判决理由"

《FSR指南》的文本明显带有"法院话语"特征。例如，反复援引 FSR鉴于条款、明确"不构成负面清单"、强调个案事实、强调比例性与更新机制。

 由此看出，欧委会行政机关的相关调查执法如可能走向司法诉讼程序，《FSR指南》后续则可为调查机关提供文本支持。

（三）与欧盟更广泛产业与地缘政策协同

《FSR指南》正式版中反复援引欧盟广泛的政策目标，例如，开放式战略自主、清洁工业协议、竞争力指南等。FSR 实际上被塑造成一个"横向经济安全工具"，而非单纯竞争工具。

在运用FSR审查工具时，欧盟有意加强一体化力量，协同成员国力量共同进行FSR审查。例如，公共采购程序中，给成员国的招标方增加了审查低报价的义务。

04.FSR将往何处去--应对及展望

《FSR指南》并未改变规则的"边界"，但显著降低了欧委会跨越该边界的"成本"；从第三国视角看，这种变化提升了可预期性，却同步放大了合规不确定性与制度摩擦风险。

鉴于法律规定欧委会定期更新指南，期待欧委会应在未来更新中，明确未经定义的证明标准。例如，更清晰地界定"credible legal or economic barriers"标准，明确承认特定产业/金融监管结构下的制度性隔离效果等，对行政机关自由裁量权进行严格约束。

（一）制度层面：FSR 正在向"事实性域外适用"演进

尽管 FSR第 44(9)条 明确禁止 WTO 意义上的"特定行动"，但目前《FSR指南》中明确的风险判断、推定逻辑、程序工具，事实上可能对第三国产业政策形成显著合规约束。

截至目前，该条款落地性存疑，或成为"WTO合规"的形式条款。FSR 实际效果已超出"单一市场秩序维护"，具备准产业规制外溢效应。

（二）法律层面：对"国家发展型补贴模式"结构性不友好

《FSR指南》对国家资本参与的集团结构、跨区域产业协同政策、政策性金融及综合融资支持尤为不利。即便补贴完全未指向欧盟市场，也可能因"资源释放"被纳入审查。

这一逻辑明显偏离 WTO 补贴纪律下的"使用—效果"范式。

（三）企业层面：合规重点已从"补贴合法性"转向"集团结构与资金流解释能力"

对于第三国企业而言，《FSR指南》所揭示的欧盟政策走向，具有直接的现实影响：

  1. 需要提前准备：
    1. 资金流隔离论证
    2. 股权/控制差异化安排
    3. 补贴传导"不可能性"的可审计证据
  2. 单纯依赖"补贴未用于欧盟"已经远远不够
  3. 指南虽然扩大了企业证明负担，但对于具体分析框架的明确，为企业提供了更多的抗辩思路。例如，

1764088d.jpg

表4 企业潜在抗辩思路

05.结 语

如上所述，经过历次的意见征询，《FSR指南》正式出台的文本与此前发布的指南草案相比，并未"收紧立法标准"，但显著"强化执法可操作性与推定逻辑"，并有意识地降低欧委会的证明负担，同时提高企业合规与自证的要求。

《FSR指南》融合了欧委会的执法经验，让第三国政府、企业、研究机构等利害相关方，能有机会一窥欧委会目前的执法思路，提前做出应对，最大程度降低法律不确定性给交易造成的负面影响，稳中前行。

Footnotes

1. 数据统计截止到2026年2月10日。

2. 请见欧盟公报发布的深入调查立案决定：Search results - EUR-Lex。

3. Ref. Ares(2025)1757107 - 05/03/2025。

4. FSR第46（1）条。

5. FSR第46（2）条。

6. 本次征询意见渠道请见欧委会官网：https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14516-Foreign-Subsidies-Guidelines_en。

7. 本次征询意见渠道请见欧委会官网： https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_1863

8. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_43

9. 《FSR指南》Recital 10。

10. 《FSR指南》Recital 17。

11. 同上。

12. 《FSR指南》Recital 19。

13. 《FSR指南》第2.3.2节。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

[View Source]
Authors
Photo of Fu Xin
Fu Xin
Photo of Li Yue
Li Yue
Person photo placeholder
Yu Lujia
Person photo placeholder
Zhao Hanqing
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More