Brasília Em Pauta – Edição Nº 196

Mayer Brown is a distinctively global law firm, uniquely positioned to advise the world’s leading companies and financial institutions on their most complex deals and disputes. We have deep experience in high-stakes litigation and complex transactions across industry sectors, including our signature strength, the global financial services industry.

PAUTAS: STF – CONTROLE CONCENTRADO E REPERCUSSÃO GERAL | STJ – REPETITIVOS | TCU – PLENÁRIO | CÂMARA DOS DEPUTADOS | SENADO FEDERAL

Prezados e prezadas,

O “Brasília em Pauta” é um boletim semanal preparado pela equipe de Contencioso de Brasília, contendo os principais casos a serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Tribunal de Contas da União (TCU), bem como importantes questões a serem votadas pela Câmara dos Deputados e Senado Federal.

Em caso de interesse por algum assunto listado abaixo, favor enviar um e-mail para nossa equipe.

Boa leitura!

Atenciosamente,

Leia abaixo um resumo dos principais assuntos:

Sessões de 21/04/2025 a 25/04/2025.

Administrativo

TC 005.080/2023-1 (TCU): monitoramento da recomendação feita mediante acórdão proferido no âmbito da solicitação do Congresso Nacional, que teve como objetivo apurar a correta implantação dos comandos da Lei n.º 14.182/2021 (Lei de Privatização da Eletrobras), especialmente no que se refere à viabilização e aos efeitos da contratação de geração térmica movida a gás natural, na modalidade de leilão de reserva de capacidade, em regiões e quantidades previamente determinadas pelo legislador.

monitoramento da recomendação feita mediante acórdão proferido no âmbito da solicitação do Congresso Nacional, que teve como objetivo apurar a correta implantação dos comandos da Lei n.º 14.182/2021 (Lei de Privatização da Eletrobras), especialmente no que se refere à viabilização e aos efeitos da contratação de geração térmica movida a gás natural, na modalidade de leilão de reserva de capacidade, em regiões e quantidades previamente determinadas pelo legislador. TC 032.748/2023-0 (TCU): representação autuada para analisar possíveis irregularidades identificadas no curso de auditoria de natureza operacional realizada com o objetivo de analisar as fragilidades e as oportunidades de melhoria referentes aos critérios de distribuição de royalties e participações especiais associados à produção de petróleo e gás natural.

Constitucional

RE 1.301.250 (STF): recurso extraordinário em que se discute a constitucionalidade de decreto judicial genérico de quebra de sigilo de dados telemáticos, para efeito de divulgação de informações pessoais de usuários indeterminados, sem a respectiva identificação, considerando a proteção constitucional da intimidade e da vida privada.

Energia e Infraestrutura

TC 004.997/2018-2 (TCU): pedidos de reexame contra acórdão prolatado em representação acerca de possíveis irregularidades no Projeto Sondas.

pedidos de reexame contra acórdão prolatado em representação acerca de possíveis irregularidades no Projeto Sondas. TC 019.089/2024-4 (TCU): processo de desestatização em que se acompanha a concessão da administração e exploração da infraestrutura do Canal de Acesso Aquaviário ao Porto de Paranaguá/PR.

processo de desestatização em que se acompanha a concessão da administração e exploração da infraestrutura do Canal de Acesso Aquaviário ao Porto de Paranaguá/PR. TC 021.844/2023-2 (TCU): pedido de reexame contra decisão proferida em processo de acompanhamento, constituído para monitorar a abertura gradual do mercado de energia elétrica no Brasil, com foco no tratamento dos riscos sistêmicos.

pedido de reexame contra decisão proferida em processo de acompanhamento, constituído para monitorar a abertura gradual do mercado de energia elétrica no Brasil, com foco no tratamento dos riscos sistêmicos. TC 014.169/2012-6 (TCU): embargos de declaração em face de acórdão prolatado em tomada de contas especial instaurada para apurar suposto prejuízo na contratação, em caráter emergencial, das obras de recuperação da pista de pouso principal do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo/SP.

embargos de declaração em face de acórdão prolatado em tomada de contas especial instaurada para apurar suposto prejuízo na contratação, em caráter emergencial, das obras de recuperação da pista de pouso principal do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo/SP. Projeto de Lei n.º 5.066/2020 (Senado Federal): projeto de lei que busca modificar a Lei n.º 9.478/1997 e a Lei n.º 12.351/2010 para dispor sobre o estímulo à pesquisa e à adoção de novas tecnologias na exploração e produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos.

projeto de lei que busca modificar a Lei n.º 9.478/1997 e a Lei n.º 12.351/2010 para dispor sobre o estímulo à pesquisa e à adoção de novas tecnologias na exploração e produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos. Projeto de Lei n.º 6.234/2019 (Câmara dos Deputados): projeto de lei que dispõe sobre o registro da transmissão direta, mediante ato oneroso, de bens imóveis vinculados à exploração do serviço de energia elétrica entre delegatárias desses serviços.

Tributário e Financeiro

ADPF 1066 (STF): arguição de descumprimento de preceito fundamental em face do § 2º do art. 6º da Lei n.º 4.542/2023, do Município de Ipatinga/MG, que instituiu o chamado “Programa Especial de Regularização Tributária – PERT”, concedendo remissão de juros, multas e outros acréscimos aos débitos inscritos na Dívida Ativa do Município.

Visit us at mayerbrown.com

Mayer Brown is a global services provider comprising associated legal practices that are separate entities, including Mayer Brown LLP (Illinois, USA), Mayer Brown International LLP (England & Wales), Mayer Brown (a Hong Kong partnership) and Tauil & Chequer Advogados (a Brazilian law partnership) and non-legal service providers, which provide consultancy services (collectively, the "Mayer Brown Practices"). The Mayer Brown Practices are established in various jurisdictions and may be a legal person or a partnership. PK Wong & Nair LLC ("PKWN") is the constituent Singapore law practice of our licensed joint law venture in Singapore, Mayer Brown PK Wong & Nair Pte. Ltd. Details of the individual Mayer Brown Practices and PKWN can be found in the Legal Notices section of our website. "Mayer Brown" and the Mayer Brown logo are the trademarks of Mayer Brown.

© Copyright 2025. The Mayer Brown Practices. All rights reserved.

This Mayer Brown article provides information and comments on legal issues and developments of interest. The foregoing is not a comprehensive treatment of the subject matter covered and is not intended to provide legal advice. Readers should seek specific legal advice before taking any action with respect to the matters discussed herein.