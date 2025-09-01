ARTICLE
1 September 2025

STF reconhece repercussão geral sobre trava de 30% em prejuízo fiscal

KL
Koury Lopes Advogados

Contributor

Koury Lopes Advogados logo
Explore Firm Details
No dia 14 de agosto, o STF publicou acórdão reconhecendo a repercussão geral no debate da possibilidade (ou não) de se afastar a trava de 30% na compensação de prejuízo fiscal...
Brazil Tax
Koury Lopes Advogados

No dia 14 de agosto, o STF publicou acórdão reconhecendo a repercussão geral no debate da possibilidade (ou não) de se afastar a trava de 30% na compensação de prejuízo fiscal do IRPJ e base negativa da CSLL em caso de extinção, incorporação, fusão ou cisão de pessoas jurídicas.

A trava de 30% é uma regra do IRPJ e da CSLL que limita o uso de prejuízos fiscais acumulados e bases de cálculo negativas. A empresa pode compensar no máximo 30% do lucro líquido ajustado do período, mesmo que tenha prejuízo acumulado em volume maior.

Ao longo dos anos, os contribuintes vinham defendendo a ilegitimidade de tal trava, sob a alegação de que ela geraria a tributação de valores que não configurariam renda. No entanto, no julgamento do Tema 117, o STF entendeu pela constitucionalidade da trava, por considerar que a compensação de prejuízos fiscais seria um benefício fiscal.

Agora, o STF deve analisar em repercussão geral (com efeitos vinculantes sobre casos semelhantes) o tema em situação na qual a pessoa jurídica será extinta por um evento societário.

O principal argumento dos contribuintes é de que, uma vez que tais pessoas jurídicas não mais terão lucros no futuro para realizar a compensação com os prejuízos fiscais restantes, essa limitação de 30% deve ser afastada.

Ainda não há data agendada para o julgamento da matéria.

Considerando que um julgamento favorável aos contribuintes representaria uma mudança no entendimento dos Tribunais, as chances de modulação dos efeitos desse julgamento são elevadas, motivo pelo qual é importante avaliar a conveniência de ajuizar ação sobre o tema antes desse julgamento.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Person photo placeholder
Koury Lopes Advogados
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More