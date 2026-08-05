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5 August 2026

Ensceis E O Poder De Compra Do SUS; Confira O E-book

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A Lei nº 15.471/2026 institui a Ensceis, transformando o poder de compra do SUS em instrumento de política industrial para reduzir a dependência produtiva e tecnológica do Brasil em saúde. O KLA preparou um e-book detalhando os principais impactos da nova estratégia nacional, incluindo credenciamento de empresas estratégicas, produtos prioritários e parcerias de transferência de tecnologia.
Brazil Food, Drugs, Healthcare, Life Sciences
Roberto Lambauer,Monique Guzzo,Guilherme Ieno
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Lei nº 15.471/2026 institui a Ensceis, a Estratégia Nacional de Saúde do Complexo Econômico-Industrial da Saúde. O objetivo é reduzir a dependência produtiva e tecnológica do país em saúde e fortalecer a autonomia do SUS. A nova lei transforma o poder de compra do SUS em instrumento de política industrial. Credenciamento de empresas estratégicas, produtos prioritários e parcerias de transferência de tecnologia passam a contar com respaldo legal.

O time de Direito Administrativo e Público e o time de Life Sciences & Healthcare do KLA prepararam um material sobre o que muda na prática. O e-book explica quem se qualifica como Empresa Estratégica de Saúde, detalha o novo regime de licitações e dispensas e mostra o que muda nas PDPs, PDILs e ETECS. O material também identifica onde está a maior exposição regulatória para quem atua no setor.

Baixe o e-book completo e acompanhe as próximas atualizações com os times de Life Sciences & Healthcare e Direito Administrativo e Público do KLA.

Clique aqui para acessar.

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