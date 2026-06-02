Brasília Em Pauta - Edição Nº 241

Article Insights

Luís Inácio Lucena Adams’s articles from Mayer Brown are most popular: within Government and Public Sector topic(s)

PAUTAS: STF – CONTROLE CONCENTRADO E REPERCUSSÃO GERAL | STJ – REPETITIVOS | TCU – PLENÁRIO | CÂMARA DOS DEPUTADOS | SENADO FEDERAL

Prezados e prezadas,

O “Brasília em Pauta” é um boletim semanal preparado pela equipe de Contencioso de Brasília, contendo os principais casos a serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Tribunal de Contas da União (TCU), bem como importantes questões a serem votadas pela Câmara dos Deputados e Senado Federal.

Em caso de interesse por algum assunto listado abaixo, favor enviar um e-mail para nossa equipe.

Boa leitura!

Atenciosamente,

Equipe de Contencioso, Brasília

Leia abaixo um resumo dos principais assuntos:

Sessões de 25/05/2026 a 29/05/2026.

Administrativo

ADIs 6.678, 7.156 e 7.236 (STF): ações diretas de inconstitucionalidade que discutem diversos dispositivos inseridos na Lei n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa) pela Lei n.º 14.230/2021.

Ambiental e Agronegócio

ADI 7.888 (STF): ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei Estadual n.º 20.694/2019 e do Decreto n.º 9.710/2020, ambos do Estado de Goiás, bem como da Resolução CEMAM n.º 259/2024, na parte em que instituem a exigência de licenciamento ambiental estadual como condição para a instalação e operação de estações de transmissão de radiação eletromagnética não ionizante – as quais abrangem as Estações Rádio Base – ERBs.

ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei Estadual n.º 20.694/2019 e do Decreto n.º 9.710/2020, ambos do Estado de Goiás, bem como da Resolução CEMAM n.º 259/2024, na parte em que instituem a exigência de licenciamento ambiental estadual como condição para a instalação e operação de estações de transmissão de radiação eletromagnética não ionizante – as quais abrangem as Estações Rádio Base – ERBs. PDL 167/2025 (Senado Federal): projeto de decreto legislativo que aprova os textos do Protocolo de 1992 à Convenção Internacional sobre Responsabilidade Civil em Danos Causados por Poluição por Óleo (CLC PROT 1992) e das Emendas ao CLC PROT 1992, adotadas pela Resolução LEG.1(82)/2000.

Anticorrupção e Compliance

TC 006.889/2026-3 (TCU): representação acerca de possíveis irregularidades em processo de seleção com disputa com objeto referente a contratação de solução tecnológica para realização de Due Diligence de Integridade (DDI) e Background Check, por meio de plataforma no modelo Software como Serviço (SaaS).

representação acerca de possíveis irregularidades em processo de seleção com disputa com objeto referente a contratação de solução tecnológica para realização de Due Diligence de Integridade (DDI) e Background Check, por meio de plataforma no modelo Software como Serviço (SaaS). TC 007.336/2026-8 (TCU): representação em que se requer a apuração de possível interferência política indevida na gestão da Petrobras.

Energia e Infraestrutura

TC 010.050/2026-4 (TCU): referendo de medida cautelar adotada em representação acerca de possíveis irregularidades em pregão eletrônico com objeto referente a concessão de uso de áreas destinadas à exploração comercial dos espaços publicitários e promocionais, para veiculação publicitária, nas dependências do terminal de passageiros do Aeroporto do Rio de Janeiro/Santos Dumont.

referendo de medida cautelar adotada em representação acerca de possíveis irregularidades em pregão eletrônico com objeto referente a concessão de uso de áreas destinadas à exploração comercial dos espaços publicitários e promocionais, para veiculação publicitária, nas dependências do terminal de passageiros do Aeroporto do Rio de Janeiro/Santos Dumont. TC 003.308/2026-0 (TCU): auditoria, no âmbito do Plano Especial de Auditoria das Transferências Especiais nos exercícios de 2020 a 2024 (emendas Pix), sobre a conformidade da aplicação de recursos de transferências especiais em serviços de serviços de manutenção e conservação de estradas vicinais.

auditoria, no âmbito do Plano Especial de Auditoria das Transferências Especiais nos exercícios de 2020 a 2024 (emendas Pix), sobre a conformidade da aplicação de recursos de transferências especiais em serviços de serviços de manutenção e conservação de estradas vicinais. TC 015.859/2025-8 (TCU): solicitação de solução consensual para resolução de controvérsias relacionadas a contratos de concessão oriundos de leilões de transmissão de energia elétrica.

solicitação de solução consensual para resolução de controvérsias relacionadas a contratos de concessão oriundos de leilões de transmissão de energia elétrica. TC 006.116/2025-6 (TCU): auditoria de conformidade para avaliar a regularidade da contratação da construção das unidades de produção do tipo FPSO (Floating Production, Storage and Offloading) para os projetos dos segundos módulos de desenvolvimento da produção dos campos de Atapu e Sépia (Atapu 2 e Sépia 2).

auditoria de conformidade para avaliar a regularidade da contratação da construção das unidades de produção do tipo FPSO (Floating Production, Storage and Offloading) para os projetos dos segundos módulos de desenvolvimento da produção dos campos de Atapu e Sépia (Atapu 2 e Sépia 2). TC 010.821/2025-2 (TCU): solicitação de Solução Consensual relativa a controvérsias afetas ao contrato de concessão celebrado para ampliação, manutenção e exploração do Aeroporto Internacional de Brasília, com vigência até 2037.

Tributário e Financeiro

PLP 11/2026 (Senado Federal): projeto de lei que altera o art. 4º, §8º, inciso V, da Lei Complementar n.º 224/2025, que dispõe sobre a redução e os critérios de concessão de incentivos e benefícios de natureza tributária, financeira ou creditícia concedidos exclusivamente no âmbito da União.

Visit us at mayerbrown.com

Mayer Brown is a global services provider comprising associated legal practices that are separate entities, including Mayer Brown LLP (Illinois, USA), Mayer Brown International LLP (England & Wales), Mayer Brown (a Hong Kong partnership) and Tauil & Chequer Advogados (a Brazilian law partnership) and non-legal service providers, which provide consultancy services (collectively, the "Mayer Brown Practices"). The Mayer Brown Practices are established in various jurisdictions and may be a legal person or a partnership. PK Wong & Nair LLC ("PKWN") is the constituent Singapore law practice of our licensed joint law venture in Singapore, Mayer Brown PK Wong & Nair Pte. Ltd. Details of the individual Mayer Brown Practices and PKWN can be found in the Legal Notices section of our website. "Mayer Brown" and the Mayer Brown logo are the trademarks of Mayer Brown.

© Copyright 2026. The Mayer Brown Practices. All rights reserved.

This Mayer Brown article provides information and comments on legal issues and developments of interest. The foregoing is not a comprehensive treatment of the subject matter covered and is not intended to provide legal advice. Readers should seek specific legal advice before taking any action with respect to the matters discussed herein.