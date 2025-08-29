Prazo para entrega do Relatório de Transparência Salarial vai até 31 de agosto

A não divulgação do relatório poderá resultar na aplicação de multa administrativa sem prejuízo das sanções aplicáveis aos casos de discriminação salarial...

As empresas com 100 ou mais empregados devem encaminhar, até o dia 31 de agosto, o Relatório de Transparência Salarial e de Critérios Remuneratórios com as informações complementares sobre remuneração e critérios salariais ao MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), por meio do Portal Emprega Brasil.

Esta é a 4ª edição do relatório instituído pela Lei da Igualdade Salarial ( Lei nº 14.611/23).

Após o envio das informações, os relatórios estarão disponíveis a partir de 20 de setembro no Portal Emprega Brasil e deverão ser divulgados pelas empresas em suas redes sociais, sites e/ou em local visível, de ampla divulgação e fácil acesso aos seus empregados e público em geral.

O não cumprimento da obrigação de divulgação do relatório poderá resultar na aplicação de multa administrativa correspondente a 3% da folha de salários do empregador, limitado a 100 salários-mínimos, sem prejuízo das sanções aplicáveis aos casos de discriminação salarial e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.