Prazo para entrega do Relatório de Transparência Salarial vai até 31 de agosto

As empresas com 100 ou mais empregados devem encaminhar, até o dia 31 de agosto, o Relatório de Transparência Salarial e de Critérios Remuneratórios com as informações complementares sobre remuneração e critérios salariais ao MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), por meio do Portal Emprega Brasil.
Esta é a 4ª edição do relatório instituído pela Lei da Igualdade Salarial ( Lei nº 14.611/23).
Após o envio das informações, os relatórios estarão disponíveis a partir de 20 de setembro no Portal Emprega Brasil e deverão ser divulgados pelas empresas em suas redes sociais, sites e/ou em local visível, de ampla divulgação e fácil acesso aos seus empregados e público em geral.
O não cumprimento da obrigação de divulgação do relatório poderá resultar na aplicação de multa administrativa correspondente a 3% da folha de salários do empregador, limitado a 100 salários-mínimos, sem prejuízo das sanções aplicáveis aos casos de discriminação salarial e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens.
