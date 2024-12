Brasília em Pauta – Edição Nº 184

PAUTAS: STF – CONTROLE CONCENTRADO E REPERCUSSÃO GERAL | STJ – REPETITIVOS | TCU – PLENÁRIO | CÂMARA DOS DEPUTADOS | SENADO FEDERAL

O "Brasília em Pauta" é um boletim semanal preparado pela equipe de Contencioso de Brasília, contendo os principais casos a serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Tribunal de Contas da União (TCU), bem como importantes questões a serem votadas pela Câmara dos Deputados e Senado Federal.

Leia abaixo um resumo dos principais assuntos:

Sessões de 02/12/2024 a 06/12/2024.

Administrativo

TC 010.232/2022-2 (TCU): auditoria operacional, integrada com aspectos de conformidade, que teve por objetivo avaliar o posicionamento estratégico da Petrobras, principalmente relacionado ao planejamento de médio e longo prazo de seus investimentos de capital, em relação aos cenários de transição energética e ao posicionamento dos demais players de mercado.

Anticorrupção e Compliance

TC 009.228/2022-5 (TCU): representação a respeito de possíveis irregularidades relacionadas a investimentos feitos por fundos de previdência privada no Fundo de Investimento em Participações Brasil Equity Properties (FIP BEP).

representação a respeito de possíveis irregularidades relacionadas a investimentos feitos por fundos de previdência privada no Fundo de Investimento em Participações Brasil Equity Properties (FIP BEP). TC 006.759/2020-3 (TCU): representação autuada para a análise de possível fraude à licitação em contratos do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro.

representação autuada para a análise de possível fraude à licitação em contratos do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. TC 017.981/2024-7 (TCU): representação de unidade técnica acerca de licitação relacionada à retomada das obras da Refinaria Abreu e Lima (Rnest).

Constitucional

Proposta de Emenda à Constituição n.º 3/2020 (Senado Federal): proposta que visa alterar o inciso XXVIII do art. 22 e acrescentar dispositivos aos arts. 23 e 24 da Constituição Federal, para dispor sobre o regime de competência para legislar sobre defesa e segurança cibernética e fixar a competência comum dos entes federados para zelar pela segurança cibernética dos serviços públicos.

Energia e Infraestrutura

Projeto de Lei n.º 3.149/2020 (Senado Federal): projeto que visa alterar a Lei n.º 13.576/2017, que dispõe sobre a Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio), para nela incluir os produtores independentes de matéria-prima destinada à produção de biocombustível.

projeto que visa alterar a Lei n.º 13.576/2017, que dispõe sobre a Política Nacional de Biocombustíveis (RenovaBio), para nela incluir os produtores independentes de matéria-prima destinada à produção de biocombustível. TC 020.141/2024-6 (TCU): processo de desestatização para acompanhamento da Oferta Permanente sob regime de Concessão (OPC), relativa à outorga de contratos de concessão para exploração ou reabilitação e produção de petróleo e gás, com publicação prevista para 2025.

processo de desestatização para acompanhamento da Oferta Permanente sob regime de Concessão (OPC), relativa à outorga de contratos de concessão para exploração ou reabilitação e produção de petróleo e gás, com publicação prevista para 2025. TC 005.639/2019-0 (TCU): denúncia sobre possível omissão da Antaq na regulação de taxa de sobreestadia (demurrage) de contêiner.

denúncia sobre possível omissão da Antaq na regulação de taxa de sobreestadia (demurrage) de contêiner. TC 024.732/2024-9 (TCU): representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em licitação de responsabilidade da Infraero, destinada à contratação de empresa especializada para a elaboração do projeto básico e do projeto executivo e execução das obras no aeroporto Santos Dumont, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.

representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em licitação de responsabilidade da Infraero, destinada à contratação de empresa especializada para a elaboração do projeto básico e do projeto executivo e execução das obras no aeroporto Santos Dumont, na cidade do Rio de Janeiro/RJ. TC 047.274/2020-4 (TCU): relatório de levantamento com o objetivo de conhecer as providências que estão sendo tomadas ou planejadas pelo Ministério de Portos e Aeroportos para dotar as vias navegáveis de infraestrutura necessária para serem aproveitadas como hidrovias, bem como o arcabouço normativo para a exploração de hidrovias interiores.

Tributário e Financeiro

Projeto de Lei Complementar n.º 124/2022 (Senado Federal): projeto que visa dispor sobre normas gerais de prevenção de litígio, consensualidade e processo administrativo em matéria tributária.

projeto que visa dispor sobre normas gerais de prevenção de litígio, consensualidade e processo administrativo em matéria tributária. Projeto de Lei Complementar n.º 125/2022 (Senado Federal): projeto que visa estabelecer normas gerais relativas a direitos, garantias e deveres dos contribuintes.

