Brasília Em Pauta – Edição Nº 168

PAUTAS: STF – CONTROLE CONCENTRADO E REPERCUSSÃO GERAL | STJ – REPETITIVOS | TCU – PLENÁRIO | CÂMARA DOS DEPUTADOS | SENADO FEDERAL

O "Brasília em Pauta" é um boletim semanal preparado pela equipe de Contencioso de Brasília, contendo os principais casos a serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ) e Tribunal de Contas da União (TCU), bem como importantes questões a serem votadas pela Câmara dos Deputados e Senado Federal.

Sessões de 05.08.2024 a 09.08.2024.

Agronegócio

TC 016.388/2024-0 (TCU): proposta de fiscalização para acompanhamento (Acom) das iniciativas da Petrobras para reposicionamento da companhia no segmento de produção de fertilizantes.

Anticorrupção e Compliance

TC 001.016/2022-9 (TCU): representação a respeito de possíveis irregularidades na indicação de presidente do Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

representação a respeito de possíveis irregularidades na indicação de presidente do Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). TC 040.142/2018-3 (TCU): tomada de contas especial autuada em razão da ocorrência de suposto superfaturamento por sobrepreço no contrato para a construção das Tubovias da Refinaria Abreu e Lima (Rnest), por conta da adoção de fórmula de reajuste incompatível com as características das obras.

tomada de contas especial autuada em razão da ocorrência de suposto superfaturamento por sobrepreço no contrato para a construção das Tubovias da Refinaria Abreu e Lima (Rnest), por conta da adoção de fórmula de reajuste incompatível com as características das obras. TC 020.213/2017-4 (TCU): tomada de contas especial instaurada para apurar eventual dano aos cofres do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em consequência da operação de aporte de capital realizada pelo BNDES Participações S.A. (BNDESPAR) na empresa Independência Participações S.A. (IPAR).

tomada de contas especial instaurada para apurar eventual dano aos cofres do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em consequência da operação de aporte de capital realizada pelo BNDES Participações S.A. (BNDESPAR) na empresa Independência Participações S.A. (IPAR). TC 036.900/2023-0 (TCU): representação acerca de possível irregularidade em proposta normativa que prevê a suspensão temporária das contribuições extraordinárias e parcelas vincendas dos instrumentos contratuais firmados com o patrocinador para o equacionamento de déficit das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC).

Energia e Infraestrutura

TC 005.717/2024-8 (TCU): acompanhamento do processo de desestatização dos lotes 3 e 6 da concessão das Rodovias Integradas do Paraná (Concessão PR Vias).

acompanhamento do processo de desestatização dos lotes 3 e 6 da concessão das Rodovias Integradas do Paraná (Concessão PR Vias). TC 009.957/2024-3 (TCU): acompanhamento do Leilão de Transmissão Aneel 2/2024 para a concessão da prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica, por um período de trinta anos, prorrogáveis por igual período, cujo objeto abrange a construção, operação e manutenção de instalações de transmissão que passarão a integrar a Rede Básica do Sistema Interligado Nacional (SIN).

acompanhamento do Leilão de Transmissão Aneel 2/2024 para a concessão da prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica, por um período de trinta anos, prorrogáveis por igual período, cujo objeto abrange a construção, operação e manutenção de instalações de transmissão que passarão a integrar a Rede Básica do Sistema Interligado Nacional (SIN). ADI 7247 (STF): ação direta de inconstitucionalidade ajuizada em face de dispositivos da Lei n.º 14.675/2009, do Estado de Santa Catarina, que instituiu a obrigatoriedade de licenciamento ambiental estadual para instalação de antenas de telecomunicações.

Life Sciences

TC 040.253/2023-6 (TCU): representação sobre supostas irregularidades em pregão eletrônico que teve por objeto a prestação de serviços de apoio administrativo e técnico, acessórios e instrumentais aos processos de produção, qualidade, desenvolvimento tecnológico e gestão no ramo de imunobiológicos.

Seguros

ADI 7552 (STF): ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei n.º 8.880/2023, do Estado de Alagoas, que dispõe sobre a solicitação de exames laboratoriais para acompanhamento dietoterápico por nutricionista nessa unidade federativa, atribuindo-lhes cobertura obrigatória pelos planos de saúde.

ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei n.º 8.880/2023, do Estado de Alagoas, que dispõe sobre a solicitação de exames laboratoriais para acompanhamento dietoterápico por nutricionista nessa unidade federativa, atribuindo-lhes cobertura obrigatória pelos planos de saúde. REsp 1.799.288 (STJ): recurso especial que visa fixar o termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória em face de seguradora nos contratos, ativos ou extintos, do Sistema Financeiro de Habitação.

