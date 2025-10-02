Artigo Do KLA No Conjur Analisa Divergências Sobre ITBI Em Holdings

O sócio da área de Direito Tributário do KLA Luís Flávio Neto e a advogada de Gestão Patrimonial, Direito de Família e Sucessões Maria Eugênia Martignon assinam artigo publicado no portal Conjur (Consultor Jurídico) sobre a insegurança jurídica envolvendo a incidência do ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis) na integralização de imóveis em holdings.

No texto, os autores analisam as divergências entre o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e a forma como municípios e cartórios vêm aplicando tais decisões.

De acordo com os advogados, a prática restritiva de exigir ITBI em hipóteses não previstas em lei compromete planejamentos patrimoniais e sucessórios, gerando custos adicionais, incerteza e maior litigiosidade.

O artigo traz exemplos de interpretações divergentes entre municípios e cartórios, evidenciando o impacto direto dessa controvérsia para famílias e empresas que buscam organizar seu patrimônio por meio de holdings.

Clique aqui para ler o artigo completo.

