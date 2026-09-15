Cuentas Escrow: Seguridad Y Neutralidad Para Sus Transacciones

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En toda transacción puntual, ninguna parte quiere entregar su dinero o su activo primero. Una cuenta escrow resuelve ese dilema.
Cuando dos partes negocian una compraventa, una fusión o cualquier transacción de una sola vez, surge siempre la misma tensión: el comprador no quiere pagar antes de recibir lo pactado, y el vendedor no quiere entregar el activo sin certeza del pago. Una cuenta escrow o cuenta de depósito en garantía existe precisamente para resolver ese dilema.
A continuación, explicamos qué es una cuenta escrow, cómo funciona en la práctica y por qué Icaza Trust Corporation, brazo fiduciario de Icaza, González-Ruiz & Alemán, es un agente escrow de confianza para transacciones locales e internacionales.
¿Qué es una cuenta escrow?
Una cuenta escrow se utiliza para recibir activos o dineros con el propósito de facilitar o garantizar una transacción puntual, como una compraventa. La cuenta se abre a nombre de Icaza Trust Corporation (ITC), en calidad de agente escrow, no de las partes.
Los fondos permanecen bajo la custodia de un agente escrow independiente, quien los administra y desembolsa únicamente conforme a las instrucciones y condiciones pactadas por las partes en el contrato de escrow. ITC es una fiduciaria con licencia, regulada y supervisada por la Superintendencia de Bancos de Panamá.
Ninguna parte entrega su dinero o su activo sin certeza de recibir la contraprestación: el intercambio se produce de forma simultánea y condicionada.
¿Cómo funciona?
El mecanismo es simple, seguro y contractualmente defi nido, en cuatro pasos:
1. Contrato de escrow
Las partes e ITC suscriben el contrato que defi ne condiciones, plazos e instrucciones de desembolso.
2. Depósito de fondos
El comprador o pagador deposita los fondos o activos en la cuenta escrow a nombre de ITC.
3. Verificación
ITC verifica el cumplimiento de las condiciones pactadas (entrega, traspaso, hitos contractuales).
4. Desembolso
Cumplidas las condiciones, ITC libera los fondos al beneficiario conforme a las instrucciones.
¿Por qué utilizar una cuenta escrow?
- Eficiencia: sin necesidad de abrir cuentas propias, cuando las partes no cuentan con cuentas bancarias a su nombre.
- Administración por un tercero independiente: que asegura el cumplimiento de los términos y condiciones pactados.
- Mitigación del riesgo de contraparte: el intercambio se produce de forma simultánea y condicionada.
- Certeza y trazabilidad: los fondos se administran conforme a instrucciones escritas y verificables, con registro documental completo.
Transacciones que facilitamos
La cuenta escrow se adapta a cualquier transacción puntual que requiera un pago condicionado:
Compraventa de bienes inmuebles
Custodia del precio hasta la inscripción del traspaso en el Registro Público.
Compraventa de activos
Naves, aeronaves, carteras de crédito, equipos y otros activos de alto valor.
Acuerdos y transacciones judiciales
Custodia de sumas en disputa, acuerdos transaccionales y procesos arbitrales.
Compraventa de acciones y M&A
Pagos al cierre, retenciones (holdbacks) y ajustes de precio post-cierre.
Financiamientos
Administración de desembolsos sujetos a hitos o condiciones precedentes.
Operaciones internacionales
Transacciones cross-border con partes en múltiples jurisdicciones.
Su transacción, en manos seguras
Icaza Trust Corporation actúa como agente escrow independiente en transacciones locales e internacionales, brindando la neutralidad, la seguridad regulatoria y la experiencia de más de un siglo de trayectoria del grupo Icaza, González-Ruiz & Alemán. Ya sea una compraventa de inmuebles, una operación de M&A o un financiamiento sujeto a hitos, nuestro equipo administra sus fondos con la certeza y trazabilidad que la transacción exige.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.[View Source]