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15 September 2026

Cuentas Escrow: Seguridad Y Neutralidad Para Sus Transacciones

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Icaza Gonzalez-Ruiz & Aleman

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Icaza, González-Ruiz & Alemán, a full-service Panamanian law firm with 100+ years of experience, offers practical legal solutions globally. Their experts, deeply committed to their craft, handle 20+ practice areas. With offices in South America, Europe, Asia, and the Caribbean, they efficiently power projects, protect patrimonies, and solve legal matters.
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En toda transacción puntual, ninguna parte quiere entregar su dinero o su activo primero. Una cuenta escrow resuelve ese dilema.
Panama Corporate/Commercial Law
Estefanía Alemán
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En toda transacción puntual, ninguna parte quiere entregar su dinero o su activo primero. Una cuenta escrow resuelve ese dilema.

Cuando dos partes negocian una compraventa, una fusión o cualquier transacción de una sola vez, surge siempre la misma tensión: el comprador no quiere pagar antes de recibir lo pactado, y el vendedor no quiere entregar el activo sin certeza del pago. Una cuenta escrow o cuenta de depósito en garantía existe precisamente para resolver ese dilema.

A continuación, explicamos qué es una cuenta escrow, cómo funciona en la práctica y por qué Icaza Trust Corporation, brazo fiduciario de Icaza, González-Ruiz & Alemán, es un agente escrow de confianza para transacciones locales e internacionales.

¿Qué es una cuenta escrow?

Una cuenta escrow se utiliza para recibir activos o dineros con el propósito de facilitar o garantizar una transacción puntual, como una compraventa. La cuenta se abre a nombre de Icaza Trust Corporation (ITC), en calidad de agente escrow, no de las partes.

Los fondos permanecen bajo la custodia de un agente escrow independiente, quien los administra y desembolsa únicamente conforme a las instrucciones y condiciones pactadas por las partes en el contrato de escrow. ITC es una fiduciaria con licencia, regulada y supervisada por la Superintendencia de Bancos de Panamá.

Ninguna parte entrega su dinero o su activo sin certeza de recibir la contraprestación: el intercambio se produce de forma simultánea y condicionada.

¿Cómo funciona?

El mecanismo es simple, seguro y contractualmente defi nido, en cuatro pasos:

1. Contrato de escrow

Las partes e ITC suscriben el contrato que defi ne condiciones, plazos e instrucciones de desembolso.

2. Depósito de fondos

El comprador o pagador deposita los fondos o activos en la cuenta escrow a nombre de ITC.

3. Verificación

ITC verifica el cumplimiento de las condiciones pactadas (entrega, traspaso, hitos contractuales).

4. Desembolso

Cumplidas las condiciones, ITC libera los fondos al beneficiario conforme a las instrucciones.

¿Por qué utilizar una cuenta escrow?

  • Eficiencia: sin necesidad de abrir cuentas propias, cuando las partes no cuentan con cuentas bancarias a su nombre.
  • Administración por un tercero independiente: que asegura el cumplimiento de los términos y condiciones pactados.
  • Mitigación del riesgo de contraparte: el intercambio se produce de forma simultánea y condicionada.
  • Certeza y trazabilidad: los fondos se administran conforme a instrucciones escritas y verificables, con registro documental completo.

Transacciones que facilitamos

La cuenta escrow se adapta a cualquier transacción puntual que requiera un pago condicionado:

Compraventa de bienes inmuebles
Custodia del precio hasta la inscripción del traspaso en el Registro Público.

Compraventa de activos
Naves, aeronaves, carteras de crédito, equipos y otros activos de alto valor.

Acuerdos y transacciones judiciales
Custodia de sumas en disputa, acuerdos transaccionales y procesos arbitrales.

Compraventa de acciones y M&A
Pagos al cierre, retenciones (holdbacks) y ajustes de precio post-cierre.

Financiamientos
Administración de desembolsos sujetos a hitos o condiciones precedentes.

Operaciones internacionales
Transacciones cross-border con partes en múltiples jurisdicciones.

Su transacción, en manos seguras

Icaza Trust Corporation actúa como agente escrow independiente en transacciones locales e internacionales, brindando la neutralidad, la seguridad regulatoria y la experiencia de más de un siglo de trayectoria del grupo Icaza, González-Ruiz & Alemán. Ya sea una compraventa de inmuebles, una operación de M&A o un financiamiento sujeto a hitos, nuestro equipo administra sus fondos con la certeza y trazabilidad que la transacción exige.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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