Cuentas Escrow: Seguridad Y Neutralidad Para Sus Transacciones

En toda transacción puntual, ninguna parte quiere entregar su dinero o su activo primero. Una cuenta escrow resuelve ese dilema.

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En toda transacción puntual, ninguna parte quiere entregar su dinero o su activo primero. Una cuenta escrow resuelve ese dilema.

Cuando dos partes negocian una compraventa, una fusión o cualquier transacción de una sola vez, surge siempre la misma tensión: el comprador no quiere pagar antes de recibir lo pactado, y el vendedor no quiere entregar el activo sin certeza del pago. Una cuenta escrow o cuenta de depósito en garantía existe precisamente para resolver ese dilema.

A continuación, explicamos qué es una cuenta escrow, cómo funciona en la práctica y por qué Icaza Trust Corporation, brazo fiduciario de Icaza, González-Ruiz & Alemán, es un agente escrow de confianza para transacciones locales e internacionales.

¿Qué es una cuenta escrow?

Una cuenta escrow se utiliza para recibir activos o dineros con el propósito de facilitar o garantizar una transacción puntual, como una compraventa. La cuenta se abre a nombre de Icaza Trust Corporation (ITC), en calidad de agente escrow, no de las partes.

Los fondos permanecen bajo la custodia de un agente escrow independiente, quien los administra y desembolsa únicamente conforme a las instrucciones y condiciones pactadas por las partes en el contrato de escrow. ITC es una fiduciaria con licencia, regulada y supervisada por la Superintendencia de Bancos de Panamá.

Ninguna parte entrega su dinero o su activo sin certeza de recibir la contraprestación: el intercambio se produce de forma simultánea y condicionada.

¿Cómo funciona?

El mecanismo es simple, seguro y contractualmente defi nido, en cuatro pasos:

1. Contrato de escrow

Las partes e ITC suscriben el contrato que defi ne condiciones, plazos e instrucciones de desembolso.

2. Depósito de fondos

El comprador o pagador deposita los fondos o activos en la cuenta escrow a nombre de ITC.

3. Verificación

ITC verifica el cumplimiento de las condiciones pactadas (entrega, traspaso, hitos contractuales).

4. Desembolso

Cumplidas las condiciones, ITC libera los fondos al beneficiario conforme a las instrucciones.

¿Por qué utilizar una cuenta escrow?

Eficiencia : sin necesidad de abrir cuentas propias, cuando las partes no cuentan con cuentas bancarias a su nombre.

: sin necesidad de abrir cuentas propias, cuando las partes no cuentan con cuentas bancarias a su nombre. Administración por un tercero independiente : que asegura el cumplimiento de los términos y condiciones pactados.

: que asegura el cumplimiento de los términos y condiciones pactados. Mitigación del riesgo de contraparte : el intercambio se produce de forma simultánea y condicionada.

: el intercambio se produce de forma simultánea y condicionada. Certeza y trazabilidad: los fondos se administran conforme a instrucciones escritas y verificables, con registro documental completo.

Transacciones que facilitamos

La cuenta escrow se adapta a cualquier transacción puntual que requiera un pago condicionado:

Compraventa de bienes inmuebles

Custodia del precio hasta la inscripción del traspaso en el Registro Público. Compraventa de activos

Naves, aeronaves, carteras de crédito, equipos y otros activos de alto valor. Acuerdos y transacciones judiciales

Custodia de sumas en disputa, acuerdos transaccionales y procesos arbitrales. Compraventa de acciones y M&A

Pagos al cierre, retenciones (holdbacks) y ajustes de precio post-cierre. Financiamientos

Administración de desembolsos sujetos a hitos o condiciones precedentes. Operaciones internacionales

Transacciones cross-border con partes en múltiples jurisdicciones.

Su transacción, en manos seguras

Icaza Trust Corporation actúa como agente escrow independiente en transacciones locales e internacionales, brindando la neutralidad, la seguridad regulatoria y la experiencia de más de un siglo de trayectoria del grupo Icaza, González-Ruiz & Alemán. Ya sea una compraventa de inmuebles, una operación de M&A o un financiamiento sujeto a hitos, nuestro equipo administra sus fondos con la certeza y trazabilidad que la transacción exige.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.