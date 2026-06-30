Nuevo Formato Para Reglamento Interno De Trabajo (FERIT)

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) de Panamá ha adoptado el Formato Estandarizado para Reglamentos Internos de Trabajo (FERIT) mediante la Resolución Ministerial No. DM-012-2026. Este formato podrá ser utilizado por cualquier empleador con 10 o más trabajadores para garantizar, de manera diligente y eficiente, el cumplimiento de los requisitos necesarios para la implementación del Reglamento Interno de Trabajo en sus empresas.

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Panamá adopta nuevo formato estandarizado de Reglamento Interno de Trabajo

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) de Panamá ha adoptado el Formato Estandarizado para Reglamentos Internos de Trabajo (FERIT) mediante la Resolución Ministerial No. DM-012-2026. Este formato podrá ser utilizado por cualquier empleador con 10 o más trabajadores para garantizar, de manera diligente y eficiente, el cumplimiento de los requisitos necesarios para la implementación del Reglamento Interno de Trabajo en sus empresas.

¿Qué es el Sistema FERIT y Por qué lo Implementó el MITRADEL?

Esta iniciativa busca estandarizar, agilizar y digitalizar el proceso de elaboración de futuros Reglamentos Internos de Trabajo, los cuales deben ser presentados posteriormente ante el Ministerio para su aprobación.

Puntos Clave del Formato FERIT según la Resolución DM-012-2026

1. Digitalización del Proceso del Reglamento Interno de Trabajo

El sistema FERIT recopila datos clave a través de un formulario dinámico y genera automáticamente un borrador del Reglamento Interno Laboral en formato PDF personalizado para cada empleador.

2. Uso Opcional: Las Empresas Pueden Presentar su Propio Modelo

Aunque el Ministerio de Trabajo promueve esta plataforma, las empresas conservan la libertad de presentar su propio modelo, siempre que cumplan con las disposiciones legales vigentes.

3. Requisito de Representante Legal al Usar el FERIT

Si el empleador utiliza la herramienta FERIT, de igual forma deberá presentar el borrador a través de un abogado, junto con los demás requisitos establecidos en la normativa aplicable, para su posterior revisión y aprobación por parte del Ministerio.

Por Qué el FERIT es Útil y Dónde la Asesoría Legal Sigue Siendo Esencial

Esta herramienta es un excelente punto de partida para las empresas que elaboran su Reglamento Interno de Trabajo por primera vez, ya que les permite generar una plantilla que cumple con todos los requisitos legales. De igual manera, esta automatización y digitalización del proceso permitirá al representante legal enfocar sus esfuerzos en revisar, perfeccionar y adaptar cada cláusula a las circunstancias específicas de la empresa, haciendo que todo el proceso de elaboración y revisión del Reglamento Interno de Trabajo sea mucho más estratégico y eficiente.

Un Reglamento Interno de Trabajo genérico podría representar un riesgo para los empleadores si no refleja la realidad de cómo se gestionan sus operaciones; por tanto, a pesar de ser una herramienta innovadora y muy útil, el borrador de reglamento emitido debe ser siempre adaptado a las características específicas de cada empresa.

Preguntas Frecuentes sobre el FERIT y el Reglamento Interno de Trabajo en Panamá

¿Qué es el formato FERIT adoptado por el MITRADEL en Panamá?

El FERIT (Formato Estandarizado para Reglamentos Internos de Trabajo) es una herramienta digital adoptada por el Ministerio de Trabajo de Panamá mediante la Resolución DM-012-2026. Permite a los empleadores con 10 o más trabajadores generar automáticamente un borrador conforme de su Reglamento Interno de Trabajo en formato PDF a través de un formulario dinámico en línea.

¿Es obligatorio el uso del FERIT para todos los empleadores en Panamá?

No. El uso del FERIT es opcional. Aunque el MITRADEL promueve la plataforma, las empresas conservan la libertad de elaborar y presentar su propio modelo de Reglamento Interno de Trabajo, siempre que cumpla con todas las disposiciones legales vigentes en Panamá.

¿Necesito un abogado si uso la herramienta FERIT en Panamá?

Sí. Aunque utilice el FERIT para generar el borrador, la legislación panameña exige que el documento sea presentado a través de un abogado habilitado. El abogado también debe adjuntar todos los demás requisitos exigidos para la revisión y aprobación del Ministerio.

¿Quién puede utilizar el sistema FERIT en Panamá?

Cualquier empleador en Panamá con 10 o más trabajadores puede usar el sistema FERIT. Es especialmente útil para empresas que elaboran su Reglamento Interno de Trabajo por primera vez y necesitan una plantilla que cumpla con las disposiciones legales como punto de partida.

¿Cuáles son los riesgos de usar un Reglamento Interno de Trabajo genérico en Panamá?

Un documento genérico que no refleje la realidad operativa de la empresa puede exponer al empleador a riesgos legales y conflictos laborales. Es indispensable que cualquier borrador generado por el FERIT sea revisado, perfeccionado y personalizado por un abogado laboralista, adaptándolo a las prácticas y estructura real de la compañía.

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