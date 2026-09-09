De PPWR komt eraan: wat betekent de nieuwe verpakkingswetgeving voor de food- & beveragesector?

De Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) introduceert vanaf 2026 verplichtingen voor producenten, importeurs en distributeurs in de food- en beveragesector. Met nieuwe eisen rond recycleerbaarheid, gerecycleerd materiaal en verpakkingsontwerp moeten ondernemingen hun verpakkingsportfolio en leveranciersketen nu al kritisch evalueren om tijdig compliant te zijn met de ingrijpende regelgeving die vanaf 2030 volledig van kracht wordt.

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De Europese Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) brengt de grootste hervorming van de verpakkingswetgeving in jaren met zich mee. Met de PPWR wil Europa de hoeveelheid verpakkingsafval drastisch verminderen en de omschakeling naar een circulaire economie versnellen.

Hoewel de meeste verplichtingen pas in 2030 volledig van kracht worden, is dit voor bedrijven in de food- & beveragesector geen ver-van-mijn-bedshow. Verpakkingen aanpassen, compliant leveranciers vinden en nieuwe processen implementeren vraagt immers tijd. Daarnaast treden op 12 augustus 2026 reeds enkele belangrijke conformiteits- en administratieve verplichtingen in werking.

In eerdere nieuwsbrieven (I & II) gaven we al een algemeen overzicht van de nieuwe Europese verpakkingsverordening en de daarin vervatte verplichtingen. In deze bijdrage bespreken we wat de PPWR concreet betekent voor de food- & beveragesector.

1. Voor wie gelden de PPWR verplichtingen?

De verordening werkt met drie juridische categorieën: producent, importeur en distributeur. Welke verplichtingen op een onderneming rusten, hangt af van de rol die zij voor een bepaald product vervult.

Een producent is in veel gevallen de onderneming waarvan de naam of handelsmerk op de verpakking verschijnt of die de verpakking onder eigen naam heeft laten ontwerpen of produceren.

Een importeur brengt verpakkingen of verpakte producten van buiten de Europese Unie voor het eerst op de EU-markt.

Een distributeur maakt verpakte producten verder beschikbaar op de markt zonder zelf producent of importeur te zijn.

Voor ondernemingen in de food- & beveragesector is het belangrijk te onthouden dat één onderneming vaak meerdere rollen tegelijk kan vervullen, nu de specifieke rol per productassortiment moet worden bekeken.

Welke rol(len) u over de volledige lijn vervult – dit impliceert een oefening per product –, is dan ook de eerste stap van een PPWR-complianceoefening.

2. Belangrijkste PPWR-verplichtingen in een notendop

2.1 Vanaf 12 augustus 2026: focus op compliance en voedselveilige verpakkingen

Voor producenten en importeurs ligt de eerste uitdaging vooral op het vlak van compliance. Zij moeten in de meeste gevallen een EPR-registratie verrichten in de lidstaten waarin ze verkopen, beschikken over de vereiste technische documentatie en conformiteitsverklaringen (Declaration of Conformity), en informatie kunnen voorleggen aan markttoezichtautoriteiten. Voor voedselcontactverpakkingen gelden vanaf dat moment ook de nieuwe beperkingen inzake PFAS.

Voor distributeurs en retailers verschuift de aandacht naar controle en traceerbaarheid. Zij moeten nagaan of producenten en importeurs hun verplichtingen hebben nageleefd en moeten kunnen aantonen van wie producten en verpakkingen afkomstig zijn.

Een belangrijke nuance is dat de PPWR geen algemene verplichting oplegt om bestaande voorraden te vernietigen of opnieuw te verpakken. Verpakkingen die vóór 12 augustus 2026 reeds op de markt werden gebracht mogen verder worden verhandeld. Ook verpakkingen die vóór die datum werden geproduceerd maar nog niet op de markt waren gebracht, hoeven in principe niet te worden vernietigd of opnieuw geëtiketteerd. Voor bepaalde identificatie- en traceerbaarheidsvereisten kan gebruik worden gemaakt van begeleidende documentatie.

2.2 Vanaf februari 2027: aanloop naar de nieuwe verpakkingsregels

Hoewel de meest ingrijpende verplichtingen pas vanaf 2030 gelden, is dit voor de meeste ondernemingen hét moment om hun verpakkingen en leveranciersketen onder de loep te nemen. Naar verwachting zullen verpakkingen vanaf 2028 geleidelijk moeten voldoen aan nieuwe geharmoniseerde Europese etiketteringsregels, waaronder geharmoniseerde etiketten voor afvalsortering. De exacte timing is evenwel afhankelijk van de uitvoeringshandelingen die de Europese Commissie nog dient vast te stellen.

Vanaf 12 februari 2027 zijn ook de einddistributeurs in de horecasector aan de beurt. Ook voor horeca-uitbaters en aanbieders van take-away maaltijden en dranken bevatten de nieuwe regels bijkomende verplichtingen rond navulling en hergebruik. Zo wordt sterker ingezet op het gebruik van eigen recipiënten en het aanbieden van herbruikbare verpakkingsalternatieven.

2.3 Vanaf 2030: focus op de verpakkingen

Per 2030 wordt recycleerbaarheid volgens geharmoniseerde Europese criteria de basisvoorwaarde voor verpakkingen, ook wel bekend als design for recycling. Verpakkingen die onvoldoende scoren op de Europese recycleerbaarheidscriteria zullen geleidelijk van de markt verdwijnen. Daarnaast worden ondernemingen verplicht het gewicht en volume van verpakkingen te beperken tot wat functioneel noodzakelijk is. Voor transport-, verzamel- en e-commerceverpakkingen geldt bovendien een maximum van 50 % lege ruimte.

Ook voor kunststofverpakkingen worden nieuwe vereisten ingevoerd. Afhankelijk van het type verpakking zal een minimumaandeel gerecycleerde kunststof moeten worden gebruikt. Voor voedings- en drankproducenten betekent dit dat zij niet alleen moeten nadenken over de recycleerbaarheid van hun verpakking, maar ook over de beschikbaarheid van voldoende gerecycleerd materiaal dat voldoet aan de voedselveiligheidsvereisten.

Daarnaast verdwijnen bepaalde verpakkingsformaten geleidelijk van de markt. Voor de foodsector zijn met name de beperkingen op bepaalde verpakkingen voor verse groenten en fruit en verschillende eenmalige kunststofverpakkingen in de horeca relevant, zoals individuele portieverpakkingen voor sauzen, suiker, melk of kruiden.

3. Hoe kunnen wij u bijstaan

Hoewel 2030 nog ver weg lijkt, zijn de gevolgen van de PPWR vandaag al voelbaar. Verpakkingen worden vaak jaren op voorhand ontwikkeld en leverancierscontracten lopen doorgaans over langere periodes. Bovendien zullen producenten steeds vaker vragen krijgen van retailers en afnemers over recycleerbaarheid, gerecycled gehalte en toekomstige conformiteit.

Voor ondernemingen in de food- & beveragesector is dit dan ook het aangewezen moment om hun verpakkingsportfolio kritisch tegen het licht te houden, bestaande contractuele afspraken inzake aansprakelijkheid en verbintenissen te evalueren en na te gaan welke aanpassingen rond recyclage, hergebruik en etikettering in de komende jaren noodzakelijk zullen zijn.

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