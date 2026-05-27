CONVINUS Global Mobility Alert 21.2026

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AUSTRIA / ÖSTERREICH

New labor authority requirements for verifying professional experience

In practice, the Austrian Public Employment Service (AMS) has recently begun requiring not only employment certificates issued by the employer but also official social security or health insurance documents (insurance records) as additional proof of work experience for new applications for a residence permit. It is important to note that these are not Austrian documents, but rather documents issued by the employee’s home country or the country where the professional experience was gained, such as certificates from social security, health insurance, or comparable government agencies.

Since these documents vary significantly in terms of format, accessibility, and issuing authority depending on the legal system, and obtaining them can take some time, this change is expected to result in additional lead time for new applications. Renewals are not affected by this, as the authorities can rely on the domestic insurance data already on file once a person has been insured in Austria.

Employers and applicants are therefore advised to take this new requirement into account when planning the necessary documentation for new applications in advance.

Neue Anforderungen der Arbeitsbehörde zur Überprüfung der Berufserfahrung

Die österreichischen Arbeitsmarktaufsichtsbehörden (AMS) verlangen in der Praxis seit kurzem bei neuen Anträgen auf eine Aufenthaltsgenehmigung nicht nur vom Arbeitgeber ausgestellte Arbeitsbescheinigungen, sondern auch offizielle Sozial- oder Krankenversicherungsunterlagen (Versicherungsdatenauszüge) als zusätzlichen Nachweis der Berufserfahrung.

Wichtig ist, dass es sich hierbei nicht um österreichische Dokumente handelt, sondern um Unterlagen, die vom Heimatland des Arbeitnehmers oder dem Land, in dem die Berufserfahrung erworben wurde, ausgestellt wurden, wie beispielsweise Bescheinigungen der Sozialversicherung, der Krankenversicherung oder vergleichbarer staatlicher Behörden.

Da sich diese Unterlagen je nach Rechtsordnung hinsichtlich Format, Zugänglichkeit und ausstellender Behörde erheblich unterscheiden und ihre Beschaffung einige Zeit in Anspruch nehmen kann, wird erwartet, dass diese Änderung zu einer zusätzlichen Vorlaufzeit bei neuen Anträgen führt. Verlängerungen sind davon nicht betroffen, da die Behörden, sobald eine Person in Österreich versichert war, auf die ihnen bereits vorliegenden inländischen Versicherungsdaten zurückgreifen können.

Arbeitgebern und Antragstellern empfohlen deshalb, diese neue Anforderung bei der vorausschauenden Dokumentenplanung für neue Anträge zu berücksichtigen.

MOZAMBIQUE / MOSAMBIK

Proof of job vacancy advertisement now required before hiring foreign nationals

The Ministry of Labor in Mozambique now requires employers in all sectors—regardless of whether they are subject to a quota or not—to demonstrate, prior to hiring a foreign national, that no qualified Mozambican national is available for the position in question. To meet this requirement, employers must first fill out a job vacancy notification form and submit it to the National Institute for Employment Promotion (INEP) before applying for a long-term work permit. After submission, a mandatory waiting period of seven days applies. Employers are then required to advertise the position for an additional seven days in a widely circulated Mozambican newspaper or on a relevant online platform. Once employers have demonstrated that both steps have been completed without success, they may proceed with the application for a long-term work permit and submit a report to the Ministry of Labor confirming that no qualified Mozambican candidates were found. The only exception to this requirement applies to the hiring of company owners, managing directors, and legal representatives, as well as individuals hired for projects in the Rovuma Basin. Previously, a job advertisement was not required.

While the procedure is intended to promote transparency and ensure that Mozambican nationals are given priority for employment opportunities, it is likely to delay the hiring of foreign nationals and make it more difficult to fill positions that could otherwise be filled by the local population.

Vor der Einstellung ausländischer Staatsangehöriger ist jetzt ein Nachweis über die Stellenausschreibung erforderlich

Das Arbeitsministerium in Mosambik verlangt nun von Arbeitgebern aller Branchen – unabhängig davon, ob sie einer Quote unterliegen oder nicht –, vor der Einstellung eines ausländischen Staatsangehörigen nachzuweisen, dass kein qualifizierter mosambikanischer Staatsangehöriger für die jeweilige Position zur Verfügung steht. Um dieser Anforderung nachzukommen, müssen Arbeitgeber vor der Beantragung einer langfristigen Arbeitserlaubnis zunächst ein Formular zur Meldung einer offenen Stelle ausfüllen und dieses beim Nationalen Institut für Beschäftigungsförderung (INEP) einreichen. Nach der Einreichung gilt eine obligatorische Wartefrist von sieben Tagen. Danach sind Arbeitgeber verpflichtet, die Stelle weitere sieben Tage lang in einer weit verbreiteten mosambikanischen Zeitung oder auf einer entsprechenden Online-Plattform auszuschreiben. Nachdem Arbeitgeber nachgewiesen haben, dass beide Schritte ohne Erfolg abgeschlossen wurden, können sie mit dem Antrag auf eine langfristige Arbeitserlaubnis fortfahren und dem Arbeitsministerium einen Bericht vorlegen, der bestätigt, dass keine qualifizierten mosambikanischen Bewerber gefunden wurden. Die einzige Ausnahme von dieser Anforderung gilt für die Einstellung von Firmeninhabern, Geschäftsführern und gesetzlichen Vertretern sowie für Personen, die für Projekte im Rovuma Becken eingestellt werden. Zuvor war eine Stellenanzeige nicht erforderlich.

Während das Verfahren darauf abzielt, Transparenz zu fördern und sicherzustellen, dass mosambikanische Staatsangehörige bei Beschäftigungsmöglichkeiten Vorrang erhalten, dürfte es die Einstellung ausländischer Staatsangehöriger verzögern und die Besetzung von Stellen erschweren, die andernfalls von der lokalen Bevölkerung besetzt werden könnten.

UNITED KINGDOM

Lowering the age limit for children using passport e-gates

E-gates are available at 15 locations in the United Kingdom. In total, there are 293 passport e-gates at 13 airports in the United Kingdom (Heathrow, Gatwick, Stansted, London City, Luton, Birmingham, Bristol, Cardiff, East Midlands, Edinburgh, Glasgow, Manchester, and Newcastle) as well as at the Eurostar train terminals in Brussels and Paris.

Using the E-Gates: Travelers can use the E-Gates for passport control if they have a biometric passport, meet the age requirement, and either:

are British citizens,

are nationals of an EU country, Australia, Canada, Iceland, Japan, Liechtenstein, New Zealand, Norway, Singapore, South Korea, Switzerland, or the United States

or

are members of the Registered Traveller Service, a program that facilitates faster entry across UK borders.

Following the expansion of the age limit, starting July 24, 2023, children aged 10 and 11 can also use the passport e-gates at 15 British airports and train stations (including Heathrow and Gatwick airports as well as the Eurostar stations in Brussels and Paris), the authorities recently announced that as of July 8, 2026, the age limit will be lowered in a further step, and from that date, children aged 8 and 9 who are at least 120 cm tall and accompanied by an adult will also be eligible to use the e-gates.

Note: Passport e-gates digitally compare a passenger’s face with their passport photo without requiring human intervention, thereby speeding up the entry process.

VEREINIGTES KÖNIGREICH

Senkung der Altergrenze für Kinder für die Nutzung der E-Gates für Reisepässe

E-Gates sind im Vereinigten Königreich an 15 Standorten verfügbar. Insgesamt gibt es 293 Pass-E-Gates an 13 Flughäfen im Vereinigten Königreich (Heathrow, Gatwick, Stansted, London City, Luton, Birmingham, Bristol, Cardiff, East Midlands, Edinburgh, Glasgow, Manchester und Newcastle) sowie an den Eurostar-Bahnterminals in Brüssel und Paris.

Nutzung der E-Gates: Reisende können die E-Gates für die Passkontrolle nutzen, wenn sie einen biometrischen Reisepass besitzen, das erforderliche Alter haben und entweder:

Britische Staatsbürger sind,

Staatsangehörige eines EU-Landes, Australiens, Kanadas, Islands, Japans, Liechtensteins, Neuseelands, Norwegens, Singapurs, Südkoreas, der Schweiz oder der Vereinigten Staaten sind

oder

Mitglied des Registered Traveller Service sind, einem Programm, das eine schnellere Einreise über die britischen Grenzen ermöglicht.

Nachdem bereits die Altersgrenze erweitert und ab 24. Juli 2023 auch Kinder im Alter von 10 und 11 Jahren an 15 britischen Flughäfen und Bahnhöfen (darunter die Flughäfen Heathrow und Gatwick sowie die Eurostar-Bahnhöfe in Brüssel und Paris) die E-Gates für Reisepässe nutzen können, erfolgte von den Behörde kurzlich die Information, dass ab 8. Juli 2026 die Altergrenze in einem weiteren Schritt gesenkt wird, und ab diesem Datum auch Kinder im Alter von 8 und 9 Jahren, die mindestens 120 cm Körpergrösse haben und von einem Erwachsenen begleitet werden, ebenfalls zur Nutzung der E-Gates berechtigt sind.

Anmerkung: Pass-E-Gates vergleichen das Gesicht eines Passagiers digital mit seinem Passfoto, ohne dass ein menschlicher Eingriff erforderlich ist, und beschleunigen so die Einreiseabfertigung.

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