İdari̇ Yargida Beli̇rli̇ Uyuşmazliklar İçi̇n İhti̇sas Mahkemesi̇ Dönemi̇ Başliyor

H\'akimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi\'nin 20 Nisan 2026 tarihli kararları ile idari yargı sisteminde önemli bir ihtisaslaşma dönemi başlamıştır. Askeri hizmetler, imar düzenlemeleri, sermaye piyasası...

22 Nisan 2026 tarihli ve 33232 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi’nin 20.04.2026 tarihli ve 888, 889 ile 890 sayılı kararları ile idari yargı sisteminde ihtisaslaşmaya yönelik önemli düzenlemeler yapılmıştır.

1. Düzenlemenin Amacı

Yapılan düzenlemeler ile, teknik ve uzmanlık gerektiren belirli idari uyuşmazlıkların belirli mahkemelerde görülmesi amacıyla iş bölümü esasına dayalı bir ihtisaslaşma sistemi öngörülmüştür.

Söz konusu düzenlemeler ile idari yargıda özellikle teknik ve karmaşık uyuşmazlıkların belirli mahkemelerde toplanması sağlanarak uygulama birliğinin güçlendirilmesi, içtihat farklılıklarının azaltılması ve yargılamaların daha hızlı ve etkin yürütülmesi amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda, benzer nitelikteki uyuşmazlıkların aynı mahkemelerde görülmesi ile hem yargı organları bakımından uzmanlaşmanın artması ve taraflar açısından hukuki öngörülebilirliğin güçlenmesi hem de uzmanlaşmaya istinaden yargılamaların makul sürede tamamlanmasına katkı sağlanması ve teknik değerlendirme gerektiren dosyalarda daha isabetli kararlar verilmesi hedeflenmektedir.

2. Yeni İhtisas Mahkemeleri

Yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda (i) askeri hizmete ilişkin idari uyuşmazlıklar, (ii) imar düzenlemelerinden doğan idari uyuşmazlıklar, (iii) Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurumu ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun düzenlemelerinden doğan idari uyuşmazlıklar ile (iv) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumunun düzenlemelerinden doğan idari uyuşmazlıklar bakımından ayrı ihtisas mahkemeleri kurulmuş olup detayları aşağıdaki gibidir:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/C maddesi kapsamında yer alan askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıklara; Adana’da 1 numaralı, Ankara’da 1, 20, 22 ve 26 numaralı, Antalya’da 1 numaralı, Bursa’da 1 numaralı, Diyarbakır’da 1 numaralı, Gaziantep’te 1 numaralı, Kayseri’de 1 numaralı, Konya’da 1 numaralı ve Samsun’da 1 numaralı İdare Mahkemeleri’nin bakmasına karar verilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunu’ndan kaynaklanan imar planları, parselasyon işlemleri ve yapı mevzuatından; 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’dan ve kentsel dönüşüm uygulamaları; 3621 sayılı Kıyı Kanunu’ndan ve diğer kıyı mevzuatından; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanundan ve eski eserlere ilişkin diğer mevzuatından; 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundan ve diğer yapı denetim mevzuatından kaynaklanan teknik uyuşmazlıklar bakımından açılacak davalara Ankara’da 2, 3, 4 ve 16 numaralı İdare Mahkemeleri’nin bakmasına karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurumu ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun regülasyon ve denetim yetkilerinden kaynaklanan kurul kararı şeklindeki iş ve işlemlerden doğan dava ve işlere; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/A maddesinin 1/(a) bendi kapsamında, ihaleden yasaklama kararları hariç ihale iş ve işlemlerine, aynı kapsamda Kamu İhale Kurulunun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’ndan kaynaklanan kurul kararı şeklindeki iş ve işlemlerinden doğan dava ve işlere; Ankara’da 10, 13 ve 25 numaralı İdare Mahkemeleri’nin bakmasına karar verilmiştir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun regülasyon ve denetim yetkilerinden kaynaklanan kurul kararı şeklindeki iş ve işlemlerinden doğan dava ve işlere; Ankara’da 12, 14 ve 15 numaralı İdare Mahkemeleri’nin bakmasına karar verilmiştir.

3. Yürürlük

İlgili kararlar uyarınca, derdest dosyalar iş bölümü esasına göre belirlenen mahkemelerde görülmeye devam edecek olup 01.06.2026 tarihi itibarıyla açılacak yeni davalar ihtisas mahkemelerine tevzi edilecektir.

Detaylı bilgi için ilgili kararlara buradan ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.