Anonim Şirket Nasıl Kurulur 2025

Türk Ticaret Kanunu'na göre anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir. Ortaklar şirkete karşı sadece taahhüt ettikleri sermaye payları ile sınırlı bir sorumluluğa sahiptir. Anonim şirket kuruluşu uygulamada en çok ihtiyaç duyulan hizmetlerden olduğu için anonim şirket nasıl kurulur sorusu bu makalede cevaplanmaktadır. Bu yazımızda; anonim şirket nedir konusundan sonra anonim şirket kuruluşu anlatılacak, anonim şirket kaç kişi ile kurulur sorusu cevaplanacak ve anonim şirkette pay devri ve tasfiye konularına değinildikten sonra sıkça sorulan sorulara yanıt verilecektir.

Anonim Şirket Nedir?

Anonim şirket, Türk Ticaret Kanunu'nda sayılan ticaret şirketleri arasındadır ve limited şirketten sonra en çok tercih edilen şirket konumundadır. Anonim şirket kuruluşu içerisinde ortakların sorumluluğu sınırlıdır. Çünkü anonim şirket sermaye şirketidir ve ortaklar şirket borçlarından tüm malvarlıkları ile değil taahhüt ettikleri sermaye paylarıyla sorumludur. Tek kişi veya birden fazla kişi tarafından anonim şirket kurulabilir ve ortaklar gerçek kişi veya başka şirketler olabilir. Anonim şirket, limited şirkete kıyasen daha geniş faaliyet alanlarına sahiptir. Örneğin, kripto para borsaları, bankalar, halka açık şirketler veya döviz büroları yalnızca anonim şirket olarak faaliyet gösterebilir.

Anonim şirketler, farklı ülkelerdeki "Corporation (Inc., Corp.), Societas Europaea (SE), Aktiengesellschaft (AG), Societé Anonyme (SA), Public Limited Company (plc), Società per Azioni (SpA), Sociedad Anónima (S.A.)" gibi şirketlerin muadilidir.

Anonim Şirket Kuruluşu

Anonim şirketler, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve konular için kurulabilir. Şirketin amaç ve faaliyetleri belirlenmeli ve sözleşmede gösterilmelidir. Anonim şirket nasıl kurulur sorusuna cevap verirken öncelikle şirket ana sözleşmesinden bahsetmek gereklidir. Şirket ana sözleşmesi şirketin anayasası niteliğinde olup, şirketin işleyişi ve esaslarını içeren bir belgedir. Kurucuların irade beyanlarını içeren şirket sözleşmesinin düzenlenmesi ve gerekli işlemlerin yapılmasından sonra Ticaret Siciline gidilerek sözleşme memur önünde imzalanır ve anonim şirket kuruluşu Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilir.

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Anonim şirketlerde sermaye belirli ve paylara bölünmüştür. Sermaye tutarı ve paylar şirket ana sözleşmesinde belirtilmelidir. 2025 yılı itibariyle anonim şirket kuruluşunda asgari sermaye tutarı 250.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu kuruluş sermayesi olup sermaye miktarı daha sonra artırılabilir.

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Şirket unvanı da ana sözleşmede gösterilmeli ve ayırt edici olmalıdır. Şirket sözleşmesinin kanunun öngördüğü şekilde tamamlanmasıyla şirket kurulmuş olup şirketin tüzel kişilik kazanması ve fiili işlemleri gerçekleştirebilmesi için ticaret siciline tescil edilmesi şarttır. Anonim şirket kurmak tek kişi ile yapılabileceği gibi birden çok kişi tarafından da yapılabilir.

Ortaklık payları kanunda öngörülen farklı şekillerde çıkartılabilmektedir. Pay devri kural olarak kısıtlanamazken şirket ana sözleşmesinde pay devrine kısıtlama getirilebilmektedir. Anonim şirketlerde zorunlu iki organ bulunur. Genel kurul ve Yönetim Kurulu. Zorunlu olmamakla beraber denetçide bulunabilmektedir.

Anonim Şirket Unvan Seçimi

Anonim şirketin ticaret unvanı, şirketin ticari kimliğini belirleyen ve ticaret siciline tescil edilmesi zorunlu olan bir isimdir. Unvan, şirketin faaliyet alanını yansıtmalı ve başka bir şirketle karışıklığa yol açmamalıdır. Ayrıca, unvanın sonunda mutlaka "Anonim Şirket" ibaresi bulunmalıdır. Şirket ana sözleşmesi hazırlanırken öncelikle şirketin ticari unvanı seçilmelidir. Şirket unvanı bir şirketin resmi olarak kullandığı ismi ifade eder ve eşsiz olması gerekir. Bu sebeple unvan seçimi yapılırken, unvanın daha önceden kullanılıp kullanılmadığı unvan sorgulama yoluyla araştırılmalıdır.

Anonim Şirket Ortakları

Anonim şirketler, yerli veya yabancı kişiler veya şirketler tarafından kurulabilir. Anonim şirket kurmak için Türk vatandaşı olma şartı bulunmamaktadır. Fakat anonim şirketin kurucusu yabancıysa tamamlanması gereken birtakım ek prosedürler bulunmaktadır. Bunlar arasında, kurucu gerçek kişiyse pasaport tercümelerinin yapılması, kuruluştan önce vergi kimlik numarasının alınması, kurucuların ticaret siciline kaydedilmesi, vekaletnamenin yeminli tercüman eşliğinde çıkarılması veya yabancı dilde hazırlanmış belgelerin çevirisinin yapılması sayılabilir. Kurucunun yabancı şirket olması durumunda, yabancı şirketi temsile yetkili kişinin belirlendiği kararın ve güncel ticaret sicili kayıtlarının tercümesi gerekir. Yabancıların Türkiye'de şirket kurması uzmanlık gerektirdiğinden bu noktada mutlaka bir şirket avukatı ile çalışılması önerilir.

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Şirketin Amaç ve Konusu

Esas sözleşmede şirketin hangi faaliyet alanlarında çalışacağı detaylı bir şekilde belirtilmelidir. Şirketin amacı, faaliyet göstereceği sektörler ve yapacağı işlemler açıkça yazılmalı, ileride yeni faaliyet alanları eklenebilmesi için geniş kapsamlı ifadeler kullanılmalıdır. Özellikle bazı sektörlerde faaliyet göstermek şirketin esas sözleşmesinde belirli ibarelerin yer almasını gerektirmektedir. Örneğin, Türkiye'de bir sağlık turizmi seyahat acentesi açabilmek için bu ibarenin şirketin amaç ve konu kısmında yer alması gerekmektedir.

Şirketin Merkezi

Şirketin merkezi, anonim şirket kuruluşu sırasında şirketin resmi olarak faaliyet göstereceği yeri belirtir. Bu adres, ticaret siciline tescil edilmeli ve değişiklik olması durumunda şirketin genel kurulunda karar alınarak ticaret siciline bildirilmelidir. Şirketin faaliyet konusu, fiziki bir ofis gerektirmiyorsa şirket merkezi sanal ofis şeklinde belirlenebilir.

Şirketin Süresi

Anonim şirket süresiz olarak kurulabileceği gibi belirli bir süre için de kurulabilir. Eğer süresi belirli ise, bu süre esas sözleşmede açıkça belirtilmeli ve süre dolmadan önce uzatma kararı alınması gerekmektedir.

Anonim Şirket Sermaye Şartı

Anonim şirket kuruluşu için sermayenin belirli olması gerekmektedir. Anonim şirketlerde asgari sermaye tutarı 250.000 Türk Lirasıdır. Kayıtlı sermaye sistemini kabul eden halka açık olmayan anonim şirketler açısından başlangıç sermayesi ise en az 500.000 Türk Lirası olabilir. Nakdi olarak taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az dörtte birinin tescilden önce şirket adına açılmış bir banka hesabına yatırılması gerekmektedir. Geriye kalan tutar anonim şirketin kuruluşunu izleyen 24 ay içerisinde ödenir. Ödeme takvimi şirket sözleşmesinde belirlenebileceği gibi daha sonradan yönetim kurulu kararıyla da belirlenebilir.

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Anonim şirketin sermayesi ve bu sermayenin nasıl bölündüğü esas sözleşmede belirtilmelidir. Sermaye, paylara bölünerek belirlenir ve her payın nominal değeri esas sözleşmede açıkça yer alır. Ayrıca, sermayenin ödenme şekli ve süreleri de belirtilir.

Pay Sahiplerinin Hak ve Yükümlülükleri

Pay sahiplerinin şirket üzerindeki mali ve yönetsel hakları, oy kullanma yetkileri, kâr payı alma hakları ve şirket borçlarına karşı yükümlülükleri esas sözleşmede açıkça belirtilmelidir. Ayrıca, pay devri ve pay sahiplerinin ön alım hakları gibi hususlar da düzenlenmelidir.

Yönetim Kurulu

Yönetim kurulu, şirketin idaresini ve stratejik kararlarını yöneten organdır. Yönetim kurulu üyelerinin sayısı, seçilme şartları, görev süreleri ve yetkileri esas sözleşmede belirtilmelidir. Ayrıca, yönetim kurulunun çalışma usulleri ve toplantı şekilleri de düzenlenmelidir.

Genel Kurul Toplantıları

Genel kurul, şirketin en üst karar organıdır ve pay sahiplerinin katılımıyla gerçekleştirilir. Genel kurul toplantılarının ne zaman, nasıl ve hangi şartlarda yapılacağı, toplantıya katılım şartları ve oy kullanma prosedürleri esas sözleşmede belirtilmelidir.

Şirketin Temsili ve İmza Yetkisi

Şirketin temsil yetkisi, yönetim kurulu veya belirlenen yöneticiler aracılığıyla kullanılır. Esas sözleşmede şirket adına kimlerin, hangi yetkilerle imza atabileceği açıkça belirtilmeli ve bu yetkiler gerektiğinde sınırlandırılabilmelidir.

Kar Dağıtımı ve Yedek Akçeler

Şirketin elde ettiği kârın nasıl dağıtılacağı, ortaklara hangi oranlarda ve ne zaman kâr payı ödeneceği esas sözleşmede yer almalıdır. Ayrıca, zorunlu yedek akçelerin nasıl oluşturulacağı ve kullanılacağı da düzenlenmelidir.

Şirketin Feshi ve Tasfiyesi

Anonim şirketin sona erme ve tasfiye süreci esas sözleşmede belirtilmelidir. Fesih kararı, genel kurulda belirli bir çoğunlukla alınabilir. Bu konuda detaylı bilgiye şirketin esas sözleşmesinde yer verilir.

Denetim Mekanizmaları

Şirketin mali işlemlerinin denetimi, bağımsız denetim kuruluşları veya denetçi atanarak sağlanabilir. Denetim mekanizmaları, hangi aralıklarla yapılacağı ve nasıl raporlanacağı esas sözleşmede belirtilmelidir.

Anonim Şirket Kaç Kişiyle Kurulur

Anonim şirketler, ticaret şirketleri arasında en çok tercih edilen şirket türlerinden birisi olması sebebiyle kimler anonim şirket kurabilir, anonim şirket kaç kişi ile kurulur, tek kişi ile anonim şirket kurulur mu gibi sorular merak konusu olmaktadır. Anonim şirket kurucuları pay taahhüt edip şirket sözleşmesini imzalayan gerçek veya tüzel kişilerdir. Anonim şirketi kuruluşu için en az bir kurucuya ihtiyaç vardır. Dolayısıyla tek kişi ile anonim şirket kurmak mümkün iken anonim şirket ortaklarının sayısında bir üst sınır yoktur.

Yabancılar da Türk vatandaşları ile şirket kurmak konusunda eşit haklara sahiptir. Dolayısıyla, Türk vatandaşlarınca anonim şirket nasıl kurulur ise yabancılar tarafından da aynı şekilde kurulur. Kurucu sayısı hem yerli hem de yabancı kişiler için en az birdir. Bu konuda bir üst sınır yoktur. Dolayısıyla Türkiye'de anonim şirket kurmak isteyen bir yabancının bir Türk vatandaşıyla ortaklık kurması gerekmemektedir.

Türkiye'de anonim şirket kurmak isteyen yabancı tüzel kişiler için daha kapsamlı bir prosedür öngörülmüştür. Bunlar arasında kurucu şirketi temsil edecek kişinin belirlendiği karar ve kurucu şirketin ticaret sicili belgelerinin tercümesi sayılabilir.

Tek Kişilik Anonim Şirket Nasıl Kurulur

Tek kişilik anonim şirket kuruluşu ile birden fazla ortaklı anonim şirket kuruluşu arasında çok fark yoktur. Çünkü anonim şirket kuruluş belgelerinin hazırlanması, esas sözleşmenin yazılması ve diğer belgelerin hazırlanmasının ardından ticaret sicil müdürlüğünde imza aşamasının tamamlanmasıyla kurulur. Dolayısıyla tek kişilik anonim şirket kuruluşu ile çok ortaklı anonim şirket kuruluşu arasındaki fark; hazırlık aşamasında ortakların pasaport ve vekaletname tercümeleri, vergi dairesine ve ticaret siciline kayıt işlemlerinin birden fazla kez yapılması ve esas sözleşmede yönetim yetkilerinin belirlenmesi noktasında kendisini gösterir.

Yönetim yetkileri belirlenirken hangi ortağın şirketi hangi yetkilerle ve nasıl temsil edebileceği, tek başına karar alıp alamayacağı, karar alınmasında çıkmaza girilmesi durumunda çıkmazın nasıl çözüleceği, bir ortağa imtiyaz tanınıp tanınmayacağı gibi konular dikkate alınmalı ve ortaklar arasındaki sözleşmeye önem verilmelidir.

Anonim Şirketlerin Vergisel Yükümlülükleri

Vergi mevzuatına göre, anonim şirketler, birtakım vergi yükümlülüklerine tabidir. Bu yükümlülükler arasında kurumlar vergisi, katma değer vergisi (KDV), stopaj vergisi, damga vergisi, sosyal güvenlik primleri ve geçici vergi ödemeleri yer almaktadır. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, faiz hükmedilmesine, şirket hesaplarına ve malvarlığına haciz konulmasına ve diğer hukuki yaptırımlara yol açabilir. Anonim şirketlere uygulanan başlıca vergi yükümlülükleri şu şekilde listelenebilir:

Kurumlar Vergisi: Anonim şirketler, net kârları üzerinden %25 oranında kurumlar vergisine tabidir. Kurumlar vergisi beyannamesi yıllık olarak verilir. Katma Değer Vergisi (KDV): Çoğu mal ve hizmet, sektöre bağlı olarak %1, %10 veya %20 oranında KDV'ye tabidir. KDV beyannameleri aylık olarak verilmelidir. Stopaj Vergisi: Temettü, faiz ve royalti gibi ödemeler, gelirin türüne ve yürürlükteki çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarına bağlı olarak değişen oranlarda stopaj vergisine tabi olabilir. Damga Vergisi: Sözleşmeler, beyannameler ve finansal tablolar gibi belirli hukuki belgeler, belgenin değeri üzerinden belirlenen bir oranda damga vergisine tabi olabilir. Sosyal Güvenlik Primleri: İşverenler, çalışanlarını Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) kaydettirmeli ve genellikle çalışanların brüt maaşının %32,5 ile %37,5'i arasında değişen sosyal güvenlik primlerini ödemelidir. Geçici Vergi Ödemeleri: Anonim şirketler, tahmini kazançları üzerinden üçer aylık dönemlerde geçici vergi ödemekle yükümlüdür. Bu ödemeler, yıllık kurumlar vergisi borcundan mahsup edilir.

Anonim Şirket Organları

Anonim şirketlerde Genel Kurul ve Yönetim Kurulu olmak üzere iki zorunlu organ bulunmalıdır. Ayrıca zorunlu olmamakla beraber denetçi de bulunabilir. Anonim şirketler de genel kurul; pay sahipleri, pay sahibi olmayan yöneticiler ve eğer var ise denetçiden oluşur. Genel kurulun, yönetim kurulu üyelerini seçmek, görevden almak, ibra etmek, sermaye artırılması veya azaltılması ve ana sözleşmede değişiklik yapmak gibi çeşitli görevleri vardır. Yönetim kurulu ise şirketin yönetiminden ve temsilinden sorumludur. Genel kurulun görevleri dışında şirkette alınacak her türlü kararı almaya yönetim kurulu görevlidir. Yönetim kurulu üyeleri pay sahiplerinden veya dışardan seçilebilmektedir.

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Anonim Şirketlerde Pay Türleri ve Devri

Anonim Şirketlerde Pay Türleri

Anonim şirketlerde paylar niteliğine göre ikiye ayrılır. Nama yazılı paylar ve hamiline yazılı paylar. Nama yazılı senetlerde pay sahibinin adı belli ve devri belirli paylara bağlanmışken hamiline yazılı senetlerde pay sahibinin adı belirtilmez ve devri çok daha hızlı ve kolay şekilde yapılabilmektedir. Kimi zaman belirli pay sahiplerine kâr payı, tasfiye payı, rüçhan ve oy hakkı gibi haklarda diğer paylara göre farklı ve üstün bir hak tanıyabilir ve bu paylara imtiyazlı paylar denir. Türk Ticaret Kanunu'na göre anonim şirketlerde pay adeti kadar ilmühaber bastırılabilir. Bu durum pay senetlerinin (hisse senedi) bastırılabileceğini, senet bastırılmayan paylar için de ilmühaber çıkartılmak zorunda olmadığını göstermektedir. Bu şekildeki, senede bağlanmamış paylar için çıplak pay terimi kullanılmaktadır.

Anonim Şirket Pay Devri Nasıl Yapılır?

Anonim şirketlerde pay devri, devredilecek payın türüne göre farklılık gösterir. Çıplak pay denilen senede bağlanmamış payların devri doğrudan TTK'da düzenlenmemiş olsa bile bu durum çıplak payın devrine engel değildir. Çıplak paylar yazılı olarak yapılacak alacağın temliki yolu ile devredilebilir. Senede bağlanmamış paylar için bir pay defteri tutulur.

Nama yazılı hisse senetleri kanunen emre yazılı senet sayılır ve emre yazılı senetler gibi devredilir. Nama yazılı hisse senetleri için ciro ve senedin teslimi zorunludur. Nama yazılı senetlerin devri de pay defterine kaydı yapılmadan şirkete karşı ileri sürülemez.

Hamiline yazılı senetler ise kolay ve hızlı bir şekilde sadece senedin devri yolu ile gerçekleşir. Hamiline yazılı senetlerin ve devir işlemlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu(MKK)'na bildirilmesi zorunludur. MKK'ya kaydedilmeyen devir şirkete karşı ileri sürülemeyecektir.

Anonim şirket pay devri istisnai durumlarda kanuni kısıtlamalar veya şirket ana sözleşmesiyle getirilen kısıtlamalar ile sınırlanabilir. Kanuni kısıtlamalara örnek olarak karşılığı ödenmemiş paylar sayılabilir. Bu durumda devir, şirketin onayını gerektirecektir.

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Anonim Şirketlerde Sona Erme

Türk Ticaret Kanunu'nda anonim şirketin sona erme sebepleri tek tek sayılmıştır. Buna göre eğer süre dolduktan sonra şirket fiili faaliyetine devam etmiyor ise ana sözleşmedeki sürenin dolmasıyla sona erer. Süre dolduktan sonra fiili faaliyetin devamı şirketin belirsiz süreli hale gelmesine neden olur. Aynı zamanda şirket konusunun imkânsız hale gelmesi, genel kurul kararı, ana sözleşmede belirtilen diğer sona erme sebepleri, şirketin iflasına karar verilmesi veya kanunda yazan diğer sona erme sebeplerinin varlığıyla anonim şirket sona erer.

Anonim şirketler için sona erme sebepleri kanunda sayılmıştır. Bu sebeplerden birinin varlığı halinde şirket tasfiye sürecine girer ve şirket unvanının başına da tasfiye hâlinde ibaresi eklenir. Tasfiye kanuna ana sözleşmeyle veya genel kurulun kararıyla atanmış tasfiye memurları tarafından yapılır. Anonim şirket tasfiyesinde de kuruluşta olduğu gibi daha hızlı ve doğru sonuç alınabilmesi için bir avukatla çalışılması önerilir.

Sona eren şirket tasfiye hâline girer. Tasfiye hâlindeki şirket, pay sahipleriyle olan ilişkileri de dâhil, tasfiye sonuna kadar tüzel kişiliğini korur ve ticaret unvanını "tasfiye hâlinde" ibaresi eklenmiş olarak kullanır. Bu hâlde organlarının yetkileri tasfiye amacıyla sınırlıdır.

Anonim Şirket Tasfiyesi Nasıl Yapılır

Tasfiye süreci tasfiye memurlarınca yürütülür. Tasfiye memuru; genel kurul kararıyla veya şirket ana sözleşmesinde atanabilir. Bu şekilde tasfiye memuru ataması yapılamamışsa tasfiye sürecini yönetim kurulu yürütür. Tasfiye memuru hangi yolla atanırsa atansın yönetim kurulunca sicile tescili ve ilanı gerekir. Eğer şirket feshine karar veren mahkeme ise tasfiye memuru ataması da mahkeme tarafından yapılır.

Tasfiye memuru ataması yapılıp göreve başladığında ilk olarak şirketin durumunu inceler ve malvarlığına ve finansal durumuna ilişkin bilanço ve envanter yaparak genel kurulun onayına sunar. Envanter ve bilançonun onaylanması ile tasfiye memuru şirketin tüm malvarlığına, belgelerine ve defterlerine el koyar. Tasfiye memuru daha sonra kanunda gösterilen şekilde tüm şirket alacaklılarına; şirketin tasfiye sürecine girdiğini bildirerek alacaklarını kendisine bildirmeleri için çağrı yapar. Bu işlemlerin sonunda tasfiye sonucu dağıtma aşamasına geçilir. İlk olarak şirket borçları ödenir ve pay bedelleri geri verilir. Daha sonra kalan tutar ana sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça pay sahipleri arasında ödedikleri sermaye tutarı ve imtiyaz hakları oranında paylaştırılır. Şirket defterleri en az 10 yıl saklanır. Tasfiye memurunun istemiyle sicilden şirket unvanı silinerek tasfiye işlemi tamamlanır.

Sıkça Sorulan Sorular

Anonim şirket en az kaç TL ile kurulur?

Anonim şirket asgari sermaye tutarı 250.000 TL'dir. Sermayenin en az dörtte birinin kuruluş aşamasında şirket adına açılan banka hesabına yatırılması gerektiğinden anonim şirket kuruluş aşamasında en az 62.500 TL'nin şirkete ait banka hesabına aktarılması gerekmektedir. Bu tutara ayrıca ticaret sicili harçları, vergiler, masraflar ve avukatlara ödenen hizmet bedelleri eklenir.

Anonim şirket olmak için ne gerekli?

Anonim şirket; sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan borçlarından sadece malvarlığıyla sorumlu olan ticaret şirketidir. Anonim şirket olmak için şirketin ya en başında anonim şirket olarak kurulması veya daha sonradan tür değişikliğine gitmesi gerekmektedir. Tür değişikliğine gidecek şirketin, anonim şirketler için belirlenmiş asgari sermaye şartını sağlaması gereklidir.

Asgari sermaye tutarı 250.000 Türk Lirasıdır. Kayıtlı sermaye sistemini kabul eden halka açık olmayan anonim şirketler açısından başlangıç sermayesi ise en az 500.000 Türk Lirası'dır.

Anonim şirket hangi vergileri öder?

Anonim şirketler genel olarak kurumlar vergisi, geçici vergi, katma değer vergisi, damga vergisi ve stopaj vergilerini öderler.

SONUÇ

Anonim şirket nasıl kurulur sorusunun cevabı anonim şirket kurmak isteyenler arasında çokça merak edilen konuların başında gelir. Anonim şirketler, Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenen bir sermaye şirketi olup Türkiye'de en çok kurulan ikinci şirket tipidir. Bazı faaliyetler, yalnızca anonim şirketler tarafından gerçekleştirilebilir ve anonim şirketlerde pay devri limited şirkete kıyasen daha kolaydır. Anonim şirketler, yerli veya yabancı tek kişiyle veya birden fazla kişiyle en az 250.000-TL sermayeyle kurulur. Şirketin esas sözleşmesi, şirketin anayasası niteliğinde olduğu için sözleşmenin mutlaka bir avukat yardımıyla hazırlanması gerekir.

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