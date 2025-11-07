İnternet Alan Adları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı Yayınlandı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu'nun ("Kurul") 13.09.2025 tarih ve 2025/DK-BTD/300 sayılı kararı1 ("Karar") uyarınca İnternet Alan Adları Yönetmeliği'nde ("Yönetmelik") değişiklik yapılmasına ilişkin taslak ("Taslak Yönetmelik") kamuoyu görüşüne açıldı. Aynı kararla, alan adı satışına ilişkin usul ve esaslar belirleninceye kadar alan adı sahiplerinden gelecek satış taleplerinin Kayıt Kuruluşlarınca işleme alınmaması istendi.

Taslak Yönetmelik, Alan Adı Satış Platformu'nun ("ASAP") kurulmasını, tahsis hakkı mekanizmasının tesisini ve ".tr" uzantılı alan adlarına ilişkin ikincil piyasayı düzenlemeyi öngörüyor; ayrıca alan adı sisteminin ("DNS") kötüye kullanımı bakımından da önemli hükümler öneriyor. Kötüye kullanım bakımından usul ve esasların ayrıca düzenleneceği ve Siber Güvenlik Başkanlığı'nın teşkilatlanmaya başladığı göz önüne alındığında, siber güvenlik ile ilgili olarak önümüzdeki aylarda gündemin yoğun olacağını söylemek mümkün.

1) Alan Adı Satış Platformu

Taslak Yönetmelik uyarınca ASAP'ın, alan adlarının satış ve tahsis hakkı işlemlerinin gerçekleştirilmesi için kurulacağı belirtiliyor. ASAP'ın faaliyete geçebilmesi için gerekli işlemlerin tamamlanmasını müteakip bu durum Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ("Kurum") tarafından ilan edilecek ve ASAP faaliyete geçecek. Satış işlemine ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenecek. ASAP faaliyete geçene kadar alan adlarının satılması ise mümkün olmayacak ancak bu dönem için alan adlarının devrine dair bir yasak belirtilmiyor.

2) Tahsis Hakkı

Mevcut Yönetmelik'te alan adı tahsisleri belgeli ve belgesiz olarak ikiye ayrılımakta ve -.av.tr, .bel.tr, .tsk.tr vd.- alt alanları; Kurumun belirleyeceği belgeler karşılığında; "a.tr ve a.b.tr" yapısındaki alan adlarında ise "ilk gelen alır" prensibi ile tahsis edilmekte. Taslak Yönetmelik ise alan adı tahsisleri bakımından üçüncü bir yol ortaya koyuyor: Kurum tarafından tahsis hakkı verilmesi. Tahsis hakkı verilmesi, tahsisli olmayan alan adlarından Kurum tarafından uygun görülenlerin ASAP üzerinden tahsise açılması ve ilgili işlemlerin tamamlanması neticesinde başvuru sahibine, tercih edeceği bir kayıt kuruluşu vasıtasıyla alan adını tahsis ettirme hakkı verilmesi olarak tanımlanıyor. Kurum tarafından tahsis hakkı verilmesine ilişkin usul ve esaslar da yine Kurum tarafından belirlenecek.

Aynı zamanda, ".tr" uzantılı alan adlarının tahsisi için Taslak Yönetmelik "Kurum tarafından gerekli görülen diğer koşullar"ın da sağlanmasını da gerektiriyor.





4) Alan Adı Sisteminin Kötüye Kullanımı

Alan adı sisteminin kötüye kullanımı; Taslak Yönetmelik uyarınca "alan adlarının ve alan adlarıyla ilişkili DNS altyapısının, kasıtlı veya kötü niyetli olarak internet kullanıcılarına zarar vermek amacıyla kullanılması suretiyle; bilgi sistemlerinin erişilebilirliğine, bütünlüğüne veya gizliliğine yönelik yapılan faaliyetler" olarak tanımlanmakta. Sahte internet siteleri aracılığıyla kullanıcı bilgilerinin ele geçirilmesi (identity theft), kötü amaçlı yazılım yayılması (malware distribution), köle bilgisayar ağlarının (botnet) komuta kontrol altyapılarının DNS kabiliyetleriyle kullanılması, DNS üzerinden trafiğin istemsiz yönlendirilmesi (DNS hijacking) veya istenmeyen elektronik postaların kötü niyetli içeriklerin yayılma aracı olarak kullanılması (phishing) gibi yöntemlerle gerçekleştirilen faaliyetler alan adının kötüye kullanımı olarak değerlendirilecek. Ancak bu anılan yöntemlerin tahdidi olmadığı, benzeri faaliyetlerin de kötüye kullanım olarak değerlendirilebileceğinin altı çiziliyor. Bu tarz bir kötüye kullanımın önlenmesi amacıyla alan adının iptali de dahil olmak üzere gerekli işlemleri uygulamak üzere Kurum'un yetkilendirilmesi ve anılan işlemlere ilişkin usul ve esasların da yine Kurum tarafından belirlenmesi öngörülüyor.

Footnotes

1 https://www.btk.gov.tr/uploads/boarddecisions/internet-alan-adlari-yonetmeliginde-degisiklik-yapilmasina-dair-yonetmelik-taslagi/300-2025-web.pdf

