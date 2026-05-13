Sosyal Ağ Ve Oyun Sektöründe Yeni Düzenlemeler

Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ("Kanun")1 01.05.2026 tarihinde yürürlüğe girdi. Kanun, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’unda (“5651 Sayılı Kanun”)2 çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik düzenlemeler, oyun sektörüne ilişkin yeni kurallar ve büyük ölçekli sosyal ağ sağlayıcılarına getirilen müdahale yükümlülükleri bakımından önemli değişiklikler öngörüyor.

Article Insights

Deniz Tuncel’s articles from Herguner Bilgen Ucer Attorney Partnership are most popular: in Turkey

with readers working within the Pharmaceuticals & BioTech industries Herguner Bilgen Ucer Attorney Partnership are most popular: within Family and Matrimonial, Intellectual Property and Technology topic(s)

Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ("Kanun")1 01.05.2026 tarihinde yürürlüğe girdi. Kanun, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’unda (“5651 Sayılı Kanun”)2 çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik düzenlemeler, oyun sektörüne ilişkin yeni kurallar ve büyük ölçekli sosyal ağ sağlayıcılarına getirilen müdahale yükümlülükleri bakımından önemli değişiklikler öngörüyor.





1) Oyun Ekosistemi Artık Kanun Kapsamında

Kanun ile 5651 SayılıKanun’un tanımlar maddesine eklenen tanımlar ile oyun sektöründe roller netleştiriliyor. Buna göre oyun, internet üzerinden dağıtılan, oynanan veya güncellenen dijital oyunlar anlamına gelmekte. Oyunları veya oyun içi bileşenleri üretenler oyun sağlayıcı olarak sınıflandırılırken oyunların dağıtılmasına veya oynanmasına imkan sağlanlar oyun dağıtıcı tanımına giriyor. Oyun platformu da, dijital oyun ve ek içeriklerin internet üzerinden sunulması, dağıtılması veya oynanmasına imkân sağlayan ve kullanıcı erişimi ile etkileşimini yöneten gerçek veya tüzel kişiler şeklinde tanımlanıyor





2) Sosyal Ağ Sağlayıcılarına Ek Yükümlülükler

Kanunun yürürlüğe girmesi ile sosyal ağ sağlayıcıların yükümlülükleri arttı. Sosyal ağ sağlayıcılar artık yalnızca özel hayatın gizliliği ile ilgili başvurulardan değil herhangi bir konudaki başvuruları yanıtlamaktan sorumlu olacaklar.

Sosyal ağ sağlayıcıların raporlama yükümlülükleri de genişliyor. Sosyal ağ sağlayıcıların altı aylık raporlama yükümlülüğüne içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararlarına ek olarak ilgili içeriğin sosyal ağ sağlayıcının kendi internet sitesinde yayınlanmamasına ilişkin uygulamalara dair istatistiksel ve kategorik veriler de dahil edildi.

Kanun aynı zamanda

15 yaş altı çocuklara hizmet sunulmasını yasaklıyor.

Buna göre 15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal ağ hizmeti sunulması tamamen yasaklandı ve sosyal ağ sağlayıcıların bu yasağın uygulanabilmesi için yaş doğrulama sistemi kurması gerekecek. 15 yaşını doldurmuş ancak reşit olmayan kullanıcılar için ise çocuklara özgü güvenli bir hizmet sunumu sağlanması ve alınan tedbirlerin internet sitesinde yayımlanması gerekiyor

Sosyal ağ sağlayıcıların 5651 Sayılı Kanun’a uyum yükümlülükleri için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na cevap verme süresi üç aydan onbeş güne düşürülüyor.

Sosyal ağ sağlayıcılar, aynı zamanda açık ve kullanımı kolay ebeveyn kontrol araçları sunmakla yükümlü olacaklar. Bu araçların; hesap ayarlarının ebeveyn tarafından kontrolü, satın alma ve ücretli işlemlerin ebeveyn iznine bağlanması ile kullanım süresinin izlenmesi ve sınırlandırılması gibi temel işlevleri içermesi gerekiyor.

Sosyal ağ sağlayıcılar, platformlarında yer alan aldatıcı reklamları engelleyici tedbirleri bizzat almakla yükümlü kılınıyor.

Türkiye'den günlük erişimi 10 milyondan fazla olan büyük ölçekli sosyal ağ sağlayıcıların, 8/A maddesi kapsamındaki gecikmesinde sakınca bulunan hallerde verilen kararları derhal ve en geç 1 saat içinde uygulamaları gerekecek.

Türkiye'den günlük erişimi 10 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcılar, daha önce hukuka aykırılığı tespit edilerek kaldırılmasına veya erişimi engellenmesine karar verilen içeriklerin aynı ya da farklı kullanıcılar tarafından yeniden yüklenmesini proaktif olarak önlemek amacıyla yapay zekâ ve otomatik sistemler dahil gerekli teknik altyapıyı kurmakla yükümlü olacak.

Veri güvenliği, çocukların korunması, adli mercilerle iş birliği, kriz planlaması ve aldatıcı reklamların önlenmesi gibi kritik yükümlülüklerin ihlali halinde ilgili sosyal ağ sağlayıcıya bir önceki takvim yılındaki küresel cirosunun %3'üne kadar idari para cezası verilebilecek.

3) Oyun Sağlayıcı ve Oyun Dağıtıcılara Getirilen Yükümlülükler

Kanun, sosyal ağ sağlayıcılarına ek olarak oyun sektöründeki aktörlere de yükümlülükler getiriyor.

Oyun sağlayıcılar, oyunları yaş kriterlerine göre derecelendirmekle yükümlü kılınıyor. Oyun dağıtıcılar ise usulüne uygun derecelendirilmemiş oyunları sunamayacak; ancak oyun sağlayıcı tarafından derecelendirilmemiş oyunları en yüksek yaş kriterine göre derecelendirmek kaydıyla sunabilecekler.



Ayrıca Türkiye’den günlük erişimi 100.000'den fazla olan yurt dışı kaynaklı oyun dağıtıcıları, Türkiye'de gerçek veya tüzel kişi temsilci belirlemek ve bu temsilciye ilişkin bilgileri Kuruma bildirmekle yükümlü olacak.

Oyun dağıtıcılar da sosyal ağ sağlayıcılara paralel biçimde ebeveyn kontrol araçları sunmakla yükümlü kılınıyor. Bu araçların asgari olarak hesap ayarlarının kontrolüne ve satın alma ile ücretli işlemlerin ebeveyn iznine bağlanmasına imkân tanıması gerekiyor.

Kurum, oyun sağlayıcı ve oyun dağıtıcıdan kurumsal yapı, bilişim sistemleri, algoritmalar, veri işleme mekanizmaları ve ticari tutumlar dahil her türlü açıklamayı talep edebilecek. Talep edilen bilgi ve belgelerin derhal ve en geç onbeş gün içinde Kuruma sunulması gerekiyor.

Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde kademeli bir yaptırım mekanizması işletilecek:

Aşama: Bildirimden itibaren 30 gün içinde yükümlülük yerine getirilmezse 1 milyon TL ile 10 milyon TL arasında idari para cezası.

ile arasında idari para cezası. Aşama: Cezanın tebliğinden itibaren 30 gün içinde hâlâ yerine getirilmezse 10 milyon TL ile 30 milyon TL arasında ikinci idari para cezası.

ile arasında ikinci idari para cezası. Aşama: İkinci cezanın tebliğinden itibaren 30 gün içinde yerine getirilmezse internet trafiği bant genişliğinin %50 oranında daraltılması için sulh ceza hâkimliğine başvuru.

için sulh ceza hâkimliğine başvuru. Aşama: Bant daraltma kararının uygulanmasından itibaren 30 gün içinde hâlâ yerine getirilmezse bant genişliğinin %90 oranına kadar daraltılması için ikinci başvuru.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.