24 March 2026

Ödeme Hizmetleri Yönetmeliği’nde Nemalandırmaya İlişkin Önemli Değişiklik

Sadik & Çapan

Sadık & Çapan is an independent and a boutique law firm based in Istanbul, Turkey. With its experienced team, Sadık & Çapan provides legal advisory services to local and foreign corporations and banks, public companies, investment funds, brokerage firms, asset management companies, venture capital companies, individuals and start-ups, in the fields of banking and finance, securities and capital markets, corporate, commercial and employment laws. Our firm is highly qualified and skilled in advising public companies in their daily operations particularly about their regulatory filings, corporate governance activities, reporting and disclosure requirements and various securities offerings including IPOs, cross-border and domestic debt and equity offerings (DCM and ECM deals) involving Reg S/144A issuances, Sukuk transactions and also, highly specialized in different types of loan and security transactions, alternative financing models and financial and regulatory compliance matters.
19 Mart 2026 tarihli ve 33201 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklik ile Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik'te ("Yönetmelik") bazı değişiklikler yapılmıştır.
Serra Sadik Hiziroglu and Ethem Dogan
19 Mart 2026 tarihli ve 33201 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik’te (“Yönetmelik”) bazı değişiklikler yapılmıştır. Değişiklikler, özellikle ödeme fonları ve elektronik para karşılığı toplanan fonların korunması ve nemalandırılmasına ilişkin hükümleri kapsamaktadır.

Yönetmelik’te yapılan değişiklik ile yabancı para cinsinden açılan hesaplar hariç olmak üzere, ödeme ve elektronik para koruma hesaplarındaki bakiyelerin, ilgili bankalar nezdinde açılan nemalandırma hesaplarında değerlendirilebilmesine imkân tanınmıştır. Bu kapsamda, nemalandırma süresince söz konusu fonların herhangi bir amaçla kullanılamayacağı, ödeme ve elektronik para kuruluşunun faaliyet izninin geçici olarak durdurulması halinde ise bu fonların nemalandırılamayacağı düzenlenmiştir. Öte yandan, elektronik para koruma hesabının gün sonu bakiyesinin hesaplanmasına esas saatlerde de değişiklik yapılmıştır. Bir diğer önemli değişiklik ile gecelik vadeli nemalandırma işlemlerinde, anaparanın korunmasının esas olduğu vurgulanmış ve bu işlemlerde yalnızca düşük riskli ve likit varlıkların kullanılabileceği belirtilmiştir.

Söz konusu Yönetmelik değişiklikleri, 19 Mart 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik’te yapılan değişikliğin en dikkat çekici yönü, özellikle elektronik para kuruluşları bakımından, koruma hesaplarında tutulan Türk Lirası bakiyeler için ilk kez açık bir nemalandırma imkânı tanınmış olmasıdır. Bu yönüyle değişiklik, koruma rejiminin temel mantığını korurken, atıl şekilde tutulan fonların belirli sınırlar ve koruma mekanizmaları içinde değerlendirilebilmesine olanak sağlamaktadır.

Söz konusu Yönetmelik’te yapılan değişikliğe bu bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Serra Sadik Hiziroglu
Ethem Dogan
