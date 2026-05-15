SGK Tescil Ve Hizmet Dökümünden İşten Çıkış Kodu Kaldırılmıştır

Danıştay, 14 Ekim 2024 tarihli Onuncu Dairesi’nin 2020/2598 E., 2024/3991 K. kararı ile Sosyal Güvenlik Kurumu işten çıkış kayıtlarında yer alan “ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık” kodunu incelemiş; bu kodun işverenin tek taraflı beyanına dayanması, henüz yargı denetiminden geçmemiş iddiaların resmî kayıtlara işlenmesi ve bu durumun kişinin çalışma hayatı üzerinde olumsuz etkiler doğurabilmesi nedeniyle söz konusu düzenlemenin iptaline karar vermiştir. Yine kararda işten çıkış nedenine ilişkin bu tür ifadelerin işverenin tek taraflı beyanına dayanmasının, kesinlik taşımayan ve damgalayıcı nitelikte verilerin kayıt altına alınmasına yol açtığı vurgulanmıştır.

Bu kapsamda da Danıştay, uygulamanın Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda düzenlenen veri işleme ilkelerine ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile güvence altına alınan çalışma hakkına aykırılık teşkil ettiğine hükmetmiştir. Söz konusu karar akabinde de Sosyal Güvenlik Kurumu, milyonlarca çalışanı ilgilendiren kritik bir adim atarak e-Devlet üzerinden alınan SGK tescil ve hizmet dökümü ile iş yeri ünvan listesi belgelerinde artık işten çıkış kodu ile açıklamasının görünmeyeceğini belirtmiştir.

e-Devlet üzerinden bireysel olarak yapılan SGK hizmet dökümü sorgularında işten çıkış kodları kişinin kendisi tarafından görüntülenmeye devam edecektir ancak işverenlere sunulan “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İş yeri Ünvan Listesi” belgelerinde bu kodlar ve fesih gerekçeleri artık yer almayacaktır. Yapılan değişiklik, çalışanların geçmiş iş ilişkilerine dair bilgilerin üçüncü kişiler tarafından görüntülenmesini sınırlandırarak, kişisel verilerin korunmasını güçlendirmeyi ve çalışanların kariyerlerini olumsuz etkileyebilecek “etiketleme” riskini ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Öte yandan işten çıkış kodları tamamen kaldırılmamış olup yalnızca üçüncü kişilerin erişimine açık belgelerde gösterimi kaldırılmıştır.

