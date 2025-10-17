İşe İade Davasını Kazanan İşçi Sendika Yetki Tespitinde Dikkate Alınır Mı?

Son dönemde en çok sorulan ve tartışma yaratan sorulardan biri "işe iade davasını kazanan işçinin sendika yetki tespitine ilişkin...

Son dönemde en çok sorulan ve tartışma yaratan sorulardan biri “işe iade davasını kazanan işçinin sendika yetki tespitine ilişkin sayının belirlenmesinde dikkate alınıp alınmayacağı” sorusudur.

Konu hakkında Yargıtayca verilen yakın tarihli karar içeriği şu şekildedir:

Yargıtay 9. HD., E. 2023/9535 K. 2023/7451 T. 18.5.2023kararı; “….yerleşik Yargıtay uygulaması gereğince ... sözleşmesi feshedilen işçinin işe iade davası açması, davanın kabul edilmesi, işçinin yasal süresinde işe başlamak için usulüne uygun şekilde işverene başvuru yapması ve buna karşın işveren tarafından işçinin işe başlatılmaması durumunda, ... sözleşmesinin ilk fesih işleminin geçersizliğine karar verildiğinden aynı ... sözleşmesi kapsamında fesih tarihinin işçinin işe başlatılmadığı tarih olarak kabul edildiğinin (Bkz. Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 27.04.2021 tarihli ve 2021/4641 Esas, 2021/8533 Karar sayılı kararı), bu anlamda işçinin işe başlatılmadığı tarihe kadar olan dönemde yetki tespit başvurusu yapılması ve işçi sendikasının işe iade davası açan işçilerin yetki tespitinde dikkate alınması itirazını ileri sürmesi durumunda söz konusu işçilerin yetki tespitinde dikkate alınması gerektiği…” hüküm altına alınmıştır.

Buna göre;

İşe iade davası açılması, davanın kabul edilmesi, işçinin yasal süresinde işe başlamak için usulüne uygun şekilde işverene başvuru yapınası ve işverenin işçiyi işe başlatmaması durumunda iş sözleşmesinin ilk feshine ilişkin işlemin geçersizliğine karar verildiğinden fesih tarihi işçinin işe başlatılmadığı tarih kabul edilir;

Bunun neticesi olarak da geçersiz sayılan ilk fesih tarihi ile işçinin işe başlatılmadığı tarih arasındaki yetki başvurularında işçi sendikasının işe iade davası açan işçilerin yetki tespitinde dikkate alınması itirazını ileri sürmesi durumunda bunlar dikkate alınmalıdır.

Bu bağlamda, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin 18.05.2023 tarihli, E. 2023/9535, K. 2023/7451 sayılı kararı, işe iade davalarını kazanan işçilerin sendika yetki tespit süreçlerinde nasıl değerlendirileceğine ilişkin önemli bir içtihat oluşturmuş; iş sözleşmesi feshedilen ve işe iade davasını kazanan işçinin, ilgili sendikanın yetki tespitinde dikkate alınması gerektiğine hükmetmiştir.

