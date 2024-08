ARTICLE Hizmet Erbabina Pay Senedi Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlerde Ücret İstisnasi ÖD Ozdirekcan Dundar Senocak Ak Avukatlik Ortakligi More Contributor A full-service law firm based in Istanbul, acting in professional association with Gide Loyrette Nouel. 7524 Sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 2 Ağustos 2024 tarihli ve 32620 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak ...

Authors

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.