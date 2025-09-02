Sgk Yatirim Teşviki İle İlgili Değişiklik

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 25/08/2025 tarihli ve 2025/13 sayılı "2025/9903 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanması" konulu Genelge yayımlanmıştır.

30/05/2025 tarihli ve 32915 sayılı Resmî Gazete'de 29/05/2025 tarihli ve 2025/9903 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmış olup söz konusu Kararın 34 üncü maddesi ile 15/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

Ancak, 2025/9903 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın Geçici 2 nci maddesinde bu kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce 2012/3305 sayılı Karar kapsamında düzenlenen yatırım teşvik belgeleriyle ilgili uygulamalara söz konusu karar kapsamında devam edileceği açıklanmıştır. Bu kapsamda SGK yatırım teşvikleri yönünden süresi dolmamış olan teşviklerden işverenler yararlanmaya devam edecektir.

2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı döneminde düzenlenen ve 6 ncı Bölge için belirlenen süre kapsamında sigorta primi işveren hissesi desteği veya varsa sigorta primi desteğinden yararlanmış ve uygulama süresi sona eren yatırım teşvik belgesi sahibi işverenlerin talebi halinde sigorta primi işveren hissesi/sigorta primi desteği uygulama süresi 31/12/2028 tarihine kadar uzatılacaktır.

Söz konusu değişiklik sadece 6 ncı bölgede uygulanan yatırım teşvikini kapsamakta olup diğer 5 bölgede yer alan illeri kapsamamaktadır. Yatırım teşvik uygulamalarında bölgelerin yer aldığı tablo 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın ekinde yer almakta olup ayrıca bölge ayrımına ilişkin liste yazımızın ekinde bulunmaktadır.

Mezkur Kararda SGK Teşvikleri Yönünden 6 ncı Bölge'de Yer Alan ve Uygulama Süresi Sona Eren Yatırım Teşvik Belgelerinin Süresinin 31/12/2028 Tarihine Kadar Uzatılabilmesine İlişkin Usul ve Esaslar;

SGK yatırım teşvikinden yararlanmış ve uygulama süresi sona eren yatırım teşvik belgesi sahibi işverenlerin talebi halinde sigorta primi işveren hissesi/sigorta primi desteği uygulama süresi 31/12/2028 tarihine kadar yararlanmaya devam edebilmeleri için öncelikle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan başvuruya ilişkin değerlendirme sonucunda başvuruda bulunan iş yeri işvereni için 2012/30 sayılı Genelgenin 4 nolu bölümündeki bilgilere ilaveten 2025/9903 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın Geçici 5 inci maddesinde yer alan ortalama sigortalı sayısı bilgisini de içeren uygulamaya ilişkin tüm bilgilerin SGK'ya elektronik ortamda ve resmi yazıyla bildirilmesi gerekmektedir.

İşverenler ilgili işyerinden dolayı bu düzenlemeden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca uygulamaya ilişkin bilgilerin SGK'ya bildirimini takip eden aydan/dönemden itibaren yararlanabileceklerdir.

Kapsama giren işyeri işverenlerinin destekten yararlanabilmesi için 2012/30, 2012/37 ve 2023/23 sayılı Genelgelerde yer alan şartları sağlamalarının yanı sıra ilgili ayda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen ortalama sigortalı sayısı kadar veya üzerinde sigortalı bildiriminde bulunulması gerekmektedir. İşverenin ortalamanın altında kaldığı aylar için söz konusu destekten yararlanılamayacaktır.

Söz konusu düzenlemeden yararlanabilmek için destekten yararlanmaya esas dönemlerde kapsama giren yatırım teşvik belgesinde;

Sigorta primi işveren hissesi desteği öngörülen iş yerlerinde teşvikten yararlandırılacak sigortalılara ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannameleri 49903 kanun numarası,

Sigorta primi işveren hissesi ile sigorta primi desteğinin (sigortalı hissesi) birlikte uygulaması öngörülen iş yerlerinde teşvikten yararlanacak sigortalılara ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin 59903 kanun numarası,

seçilerek düzenlenmesi gerekmektedir.

Destekten yararlanılacak ayda/dönemde ortalama sigortalı ve mevcut sigortalı sayısının tespit edilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar ise şunlardır;

Destekten yararlanılacak dönemde ortalama sigortalı sayısının sağlanması aşamasında toplam sigortalı sayısı tespit edilirken ilgili dönemde işyerinden uzun vadeli sigorta kollarına tabi bildirimler ile sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışan sigortalılar dikkate alınacaktır.

Yatırım teşvikinden (49903/59903 kanun numaralı) yararlanılabilmesi için ortalama sigortalı sayısının tespitinde tüm sigorta kollarına tabi çalışan ile sosyal güvenlik primine tabi çalışanların sayısı dikkate alınacaktır.

Yatırım teşvikinden (49903/59903 kanun numaralı) yararlanılabilmesi için ay içerisinde herhangi bir sebep ile gün ve kazanç bildirimi yapılmayan sigortalılar ortalama hesabında dikkate alınmayacaktır. Ayrıca tüm sigorta kollarına ve SGDP'ye tabi olmayan sigortalar da ortalama hesabında dikkate alınmaz.

Toplam sigortalı sayısının tespiti sırasında her bir ayda çalışan sigortalı sayısı, ilgili dönemlerde SGK'ya verilmiş asıl ve ek nitelikteki muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalı sayısının düşülmesiyle tespit edilecektir.

Muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde aynı sigortalının birden fazla kaydının olması halinde mükerrer olanlar dikkate alınmayacaktır.

49903/59903 kanun türlerinden biri ile bildirimde bulunulan sigortalının ilgili iş yerinden ilgili ayda kanun numarasız veya başka kanun numarası ile bildirimde bulunulması halinde de bu sigortalı mevcut sigortalı sayısı hesabında dikkate alınmayacaktır.

Mevcut sigortalı sayısının, ilave sigortalı sayısının ve ortalama sigortalı sayısının sağlanıp sağlanmadığı tespit edilme aşamasında alt işverenler tarafından çalıştırılan sigortalılar da hesaplamaya dahil edilecektir.

Teşvikten yararlanma takibi, işverenler tarafından gerçekleştirilecektir. Yersiz yararlanma olması ve sonradan tespit edilmesi halinde ortalama sigortalı sayısının altında kalınan ilgili dönemlere ait yersiz yararlanılan tutarlar gecikme cezası ve gecikme zammı ile işverenlerden tahsil edilecektir.

Genelge, 25/08/2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

