Arabuluculuk Veya Mahkeme Kararıyla Kıdem Tazminatı Ödendiğinde İşten Çıkış Kodu Değiştirilebilecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 11 Mart 2025 tarihinde yayımlanan 2025/8 sayılı Genelge ile 2013/11 sayılı Sigortalılık İşlemleri Genelgesi’ni değiştirdi. Yapılan değişiklik, işten ayrılış nedeninin arabuluculuk veya mahkeme kararıyla kıdem veya ihbar tazminatı ödenmesine karar verilmesi halinde bu kararlara uygun hale getirilmesini mümkün kılmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), işten ayrılış bildirgelerine ilişkin önemli bir düzenlemeye gitti. Mevcut düzenlemeye göre, işveren tarafından SGK’ya verilen işten ayrılış bildirgesinde sigortalının işten çıkış nedeni belirtildiğinde, bu kayıt esas alınmaktaydı.

Yeni düzenleme ile birlikte,

İşten ayrılış bildirgesinde işçiye kıdem veya ihbar tazminatı ödenmeyecek bir çıkış nedeni bildirilmişse, İlam niteliğindeki arabuluculuk anlaşması veya mahkeme kararıyla işçiye kıdem veya ihbar tazminatı ödenmesine karar verilmişse, İşçi veya işveren SGK’ya başvurarak işten ayrılış nedeninin yeni hukuki duruma uygun şekilde düzeltilmesini talep edebilecektir.

Burada dikkat edilmesi gereken hususlardan biri arabuluculuk anlaşmasının ilam niteliğinde olması gerektiğidir. Taraflar ve avukatları ile arabulucunun, birlikte imzaladıkları anlaşma belgesi, ilam niteliğinde belge sayılır. Bunun dışında anlaşma belgesinin icra edilebilirliğine ilişkin şerh verilmesini dava ile talep etmek gereklidir.

Düzenlemenin Önemi Nedir?

SGK’nın yayımladığı 2025/8 sayılı Genelge ile getirilen bu değişiklik hem işverenlerin hem de çalışanların hukuki güvenliğini sağlamayı amaçlamaktadır. Böylece, işçi ile işveren arasındaki hukuki süreçlerin SGK kayıtlarına doğru bir şekilde yansıtılması sağlanacak ve işçilerin mağduriyeti önlenecektir.

İşverenlerin, işten çıkış işlemleriyle ilgili yükümlülükleri daha net hale getirilecek, hukuki süreçlerde açıklık sağlanacaktır.

Mahkeme kararlarının ve arabuluculuk anlaşmalarının bağlayıcılığına uygun hareket edilecek, işten ayrılış nedeninin gerçek durumu yansıtması sağlanacaktır. İşçiler işverenlerin SGK’ya başvurmalarını beklemeksizin doğrudan başvuru yapabilecek ve süreci yürütebilecektir.

İşten çıkış nedeni değiştirildiğinde işçinin işsizlik maaşına ilişkin hakları da değerlendirilebilecektir.

SONUÇ: 2025/8 sayılı Genelgeile birlikte, arabuluculuk anlaşması veya mahkeme kararıyla kıdem veya ihbar tazminatı ödenmesi kararlaştırılmışsa işçi veya işveren ilam niteliğindeki arabuluculuk anlaşması veya mahkeme kararıyla SGK’ya başvuru yaparak işten çıkış kodunu değiştirebilecektir.

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