Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Yayımlandı

A. Giriş

01 Mayıs 2025 tarihli ve 32887 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ("Değişiklik Kararı") uyarınca Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar'da ("6434 Sayılı Karar") yer verilen eşik değerler güncellenmiştir.

B. Değişiklik Kararı ile Getirilen Yeni Eşik Değerler

Değişiklik Kararı ile 6434 Sayılı Karar'da ekli (II) sayılı listede belirtilen şirketler için eşik değerler aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:

Aktif toplamı 120 milyon Türk Lirası

Yıllık net satış hasılatı 150 milyon Türk Lirası

Çalışan sayısı 100 kişi

Değişiklik Kararı ile getirilen bir diğer değişiklik ise sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında halka açık sayılan şirketler kapsamında bulunmayan şirketler ile 6434 Sayılı Karar'da ekli (II) sayılı liste kapsamında bulunmayan şirketler için belirlenen eşik değerlerin güncellenmesi olmuştur. Söz konusu şirketler için belirlenen eşik değerler aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:

Aktif toplamı 300 milyon Türk Lirası

Yıllık net satış hasılatı 600 milyon Türk Lirası

Çalışan sayısı 150 kişi

Eşik değerlere tabi şirketler, belirtilen üç ölçütten en az ikisinin eşik değerini art arda iki hesap döneminde aştığı takdirde müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetime tabi olacaktır.

Eşik değerlerin aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde, aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından şirketin tâbi olduğu mevzuat uyarınca hazırlanmış olan son iki yıla ait finansal tablolar esas alınmaktadır. Çalışan sayısı bakımından ise son iki yıla ait ortalama çalışan sayısı esas alınmaktadır.

Eşik değerlerin aşılıp aşılmadığının belirlenmesi bir diğer önemli husus ise şirketlerin bağlı ortaklık ve iştirakleriyle birlikte dikkate alınmasıdır. Buna göre bağlı ortaklıkları ve iştirakleri bulunan şirketlerde, aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından ana ortaklık ve bağlı ortaklığa ait finansal tablolarda yer alan kalemlerin toplamı -varsa grup içi işlemler yok edilerek- dikkate alınmaktadır. Çalışan sayısı bakımından ise ana ortaklık ve bağlı ortaklığın son iki yıla ait ortalama çalışan sayılarının toplamı dikkate alınmaktadır. Son olarak da iştirakler açısından, iştirake ait söz konusu kalemler şirketin iştirakteki hissesi oranında dikkate alınmaktadır.

Yukarıda yer verilen güncel eşik değerlerin yanında eklemek gerekir ki 6434 Sayılı Karar'da ekli (I) sayılı listede yer alan şirketler, herhangi bir ölçüte bağlı olmaksızın bağımsız denetime tâbidir.

C. Sonuç

Bağımsız denetime tâbi şirketler için belirlenen eşik değerlere ilişkin getirilen değişiklikler, 01.01.2025 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde denetime tâbi olma durumlarının belirlenmesinde esas alınmak üzere Değişiklik Kararı'nın yayım tarihinde yürürlüğe girecektir.

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