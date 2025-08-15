İşletmenin Muhasebesiyle İlgili Olmayan Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulmasi Hakkinda Tebliğde Değişiklik Yapilmasina Dair Tebliğ'e İlişkin Duyuru

14 Ağustos 2025 tarihli ve 32986 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "İşletmenin Muhasebesiyle İlgili Olmayan Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile 14 Şubat 2025 tarihli ve 32813 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "İşletmenin Muhasebesiyle İlgili Olmayan Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulmas&

14 Ağustos 2025 tarihli ve 32986 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "İşletmenin Muhasebesiyle İlgili Olmayan Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile 14 Şubat 2025 tarihli ve 32813 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "İşletmenin Muhasebesiyle İlgili Olmayan Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması Hakkında Tebliğ"de ("Tebliğ") önemli değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan değişiklik ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun gözetim ve denetimine tabi olan bankalar, varlık yönetim şirketleri ile finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketleri tarafından tutulan yönetim kurulu karar defteri, Tebliğ kapsamı dışına çıkarılmıştır. Böylelikle söz konusu şirketlerin yönetim kurulu karar defterlerini elektronik ortamda tutma yükümlülüğü ortadan kaldırılmıştır.

Ayrıca, savunma sanayii alanında faaliyet gösteren ve Savunma Sanayii Başkanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın doğrudan veya dolaylı bağlı ortaklık ve iştirakleri olan, Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme Programı A sertifikasına sahip bulunan veya Savunma Sanayii Başkanlığı projelerinin ana yüklenicisi konumundaki şirketler hakkında Tebliğ'in 5. maddesinin birinci ve üçüncü fıkra hükümleri uygulanmayacaktır. Buna göre, bahsedilen şirketler yönetim kurulu karar defterlerini elektronik ortamda tutmakla yükümlü değildir.

Bu kapsamdaki şirketler, Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan alacakları tevsik belgelerini kuruluş aşamasında ticaret sicili müdürlüğüne ibraz ettiklerinde, fiziki defter açılış onayları için 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ'in 13. maddesi hükümleri uygulanacaktır. Buna göre, tacirlerin fiziki ortamda tuttukları belirli ticari defterlerin açılış onayları, kuruluşta ve kullanmaya başlamadan önce; sonraki dönemlerde ise kullanılacağı faaliyet döneminden bir önceki ayın sonuna kadar noter tarafından yapılır. Noter onayı sırasında ticaret sicili tasdiknamesi ibrazı zorunludur.

Hâlihazırda kurulmuş ve defterlerini elektronik ortamda tutan şirketlerin sonradan bu kapsama girmesi halinde, Savunma Sanayii Başkanlığından alacakları belgeleri bakanlığa sunmaları durumunda elektronik defterleri sistemde kapatılacak ve fiziki defterlerinin açılış onayları noter tarafından yapılacaktır. Bu niteliklerini kaybeden şirketler ise takip eden hesap döneminin ikinci ayının sonuna kadar notere başvurarak fiziki defterlerinin kapanış onayını yaptırmak zorundadır.

