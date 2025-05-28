Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik Hakkinda Duyuru

Ticaret Bakanlığı tarafından, 24 Mayıs 2025 tarihli ve 32557 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde tüketici haklarını güçlendirmeye yönelik önemli değişiklikler yapılmıştır.

Ticaret Bakanlığı tarafından, 24 Mayıs 2025 tarihli ve 32557 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde tüketici haklarını güçlendirmeye yönelik önemli değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu yönetmeliğe göre;

Mesafeli sözleşmelerde cayma hakkını kullanan tüketicilerin iade kargo ücretleri, satıcı veya sağlayıcı tarafından karşılanacaktır.

Daha önce cayma hakkı istisnası kapsamına alınan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayar gibi ürünler yeniden cayma hakkı kapsamına dahil edilmiştir. Tüketiciler bu ürünleri de mesafeli satışlarda 14 gün içerisinde iade edebilecektir.

Mesafeli sözleşme yapılmadan önce tüketiciye sunulacak ön bilgilendirme formuna "parasal sınırlar dahilinde tüketici mahkemesinin görevine giren uyuşmazlıklarda mahkemeye başvurmadan önce arabulucuya başvurma şartı bulunduğu" bilgilendirmesinin eklenmesi zorunlu hale getirilmiştir.

İlgili yönetmelik 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

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