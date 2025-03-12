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12 March 2025

Menkul Satış Sözleşmelerinde Dövizle Ödeme Yasağına İlişkin Güncellemeler

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Gun + Partners

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Gün + Partners is a full-service institutional law firm with a strategic international vision, providing transactional, advisory and dispute resolution services since 1986. The Firm is based in Istanbul, with working offices Ankara and Izmir. The Firm advises in life sciences, energy, construction & real estate, technology, media and telecoms, automotive, FMCG, chemicals and the defence industries.”
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Ticari hayatta sıkça karşılaşılan menkul satış sözleşmelerinde...
Turkey Corporate/Commercial Law
Görkem Bilgin and Edanur Atlı
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Ticari hayatta sıkça karşılaşılan menkul satış sözleşmelerinde, Türk lirası üzerinden ödeme zorunluluğunun getirilmesiyle yaşanan zorlukların ve mağduriyetlerin giderilmesini amacıyla, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de ("Tebliğ") 2022 yılında yapılan değişiklik ile Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri taşıt sözleşmeleri hariç olmak üzere, bazı menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelinin döviz cinsinden ödenebileceği düzenlenmişti. Belirlenen istisnaların dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde ödeme yükümlülüklerinin, döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılsa dahi, Türk lirası cinsinden yerine getirilmesi gerekmekteydi.

6 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2025-32/72) ile Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında yapacakları taşıt sözleşmeleri dışındaki tüm menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak ödeneceğini kararlaştırmaları mümkün hale gelmiştir.

Gün + Partners bu içeriği 07 Mart 2025 tarihinde yayınlamıştır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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Görkem Bilgin
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