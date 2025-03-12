Menkul Satış Sözleşmelerinde Dövizle Ödeme Yasağına İlişkin Güncellemeler

Ticari hayatta sıkça karşılaşılan menkul satış sözleşmelerinde, Türk lirası üzerinden ödeme zorunluluğunun getirilmesiyle yaşanan zorlukların ve mağduriyetlerin giderilmesini amacıyla, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de ("Tebliğ") 2022 yılında yapılan değişiklik ile Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri taşıt sözleşmeleri hariç olmak üzere, bazı menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelinin döviz cinsinden ödenebileceği düzenlenmişti. Belirlenen istisnaların dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde ödeme yükümlülüklerinin, döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılsa dahi, Türk lirası cinsinden yerine getirilmesi gerekmekteydi.

6 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2025-32/72) ile Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında yapacakları taşıt sözleşmeleri dışındaki tüm menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak ödeneceğini kararlaştırmaları mümkün hale gelmiştir.

Gün + Partners bu içeriği 07 Mart 2025 tarihinde yayınlamıştır.

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