Rekabet Yasağı Uyuşmazlıklarında Asliye Ticaret Mahkemesi'nin Görevli Olduğuna Karar Verildi

Eylül 2025 – 12 Eylül 2025 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete ile Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu'nun (“Yargıtay İBK”) rekabet yasağına ilişkin uyuşmazlıklarda görevli mahkeme belirlemesine ilişkin bağlayıcı kararı (“Karar”) yayımlandı.

Karar Öncesi Uygulama

Uygulamada, işçi-işveren ilişkilerinden kaynaklanan rekabet yasağı uyuşmazlıklarında görevli mahkeme konusuna yönelik Yargıtay daireleri arasında farklı yaklaşımlar bulunmaktaydı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, iş sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklara bakan iş mahkemelerinin rekabet yasağı hükümlerinden doğan uyuşmazlıklarda da görevli olduğuna karar verirken; Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, bu tür uyuşmazlıkların ticaret mahkemelerinde görülmesi gerektiğini savunmaktaydı.

Yargıtay İBK Kararı

Yargıtay'ın farklı daireleri arasında görüş ayrılıkları olması halinde uyuşmazlıkları ortadan kaldırma yetkisine sahip olan Yargıtay İBK, 13 Haziran 2025 tarih ve 2025/3 sayılı Kararı ile bağlayıcı görüşünü açıkladı. Buna göre:

Türk Borçlar Kanunu'nun 444–447. maddelerine dayanan, çalışanların rekabet yasağına ilişkin yükümlülükleri mutlak ticari dava niteliğindedir;

İş sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte işçinin sadakat yükümlülüğü de sona erer; bu durum, rekabet yasağını, iş sözleşmesinden ayrı, bağımsız ve yeni bir borç ilişkisine dönüştürmektedir;

Rekabet yasağından doğan tür talepler iş mahkemeleri yerine ticaret mahkemelerinde görülmelidir.

Sonuç

Yargıtay İBK'nin Kararı ile uygulamadaki farklı yaklaşımlar ortadan kaldırıldı. Bundan böyle, iş ilişkilerinden kaynaklanan rekabet yasağına ilişkin uyuşmazlıklarda asliye ticaret mahkemeleri görevli olacaktır.

Karar'a buradan ulaşabilirsiniz.

