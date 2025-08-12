Teşebbüsler Tarafından Rekabet Kurulu'na Beyan Edilen Bilgilerin Önemi: BİOTA Kararı

Rekabet Kurulu, Biota Bitkisel İlaç ve Kozmetik Laboratuarları A.Ş., Derma Cos İlaç Medikal ve Kozmetik Sanayii ve İç Ticaret A.Ş. ile Derma-Cos Kozmetik Sanayi Ticaret İthalat ve İhracat Ltd. Şti.'den oluşan ekonomik bütünlüğe, ciro bilgisinin farklı beyan edilmesi nedeniyle yanlış/yanıltıcı bilgi verme kapsamında idari para cezası uygulamıştır. Söz konusu farklı beyan, yerinde incelemenin engellenmesi nedeniyle teşebbüse verilen ceza miktarını doğrudan etkilediğinden teşebbüsler tarafından yerinde incelemelerde verilen bilgilerin eksiksiz doğru, eksiksiz ve güncel bilgi verilmesi hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve yaptırımlardan kaçınma açısından kritik önem taşımaktadır.

Giriş

Rekabet Kurulu ("Kurul"), ciro bilgisinin farklı beyan edilmesini yanlış/yanıltıcı bilgi verilmesi kapsamında değerlendirerek Biota Bitkisel İlaç ve Kozmetik Laboratuarları A.Ş., Derma Cos İlaç Medikal ve Kozmetik Sanayii ve İç Ticaret A.Ş. ile Derma-Cos Kozmetik Sanayi Ticaret İthalat ve İhracat Ltd. Şti''den ("BİOTA") oluşan ekonomik bütünlüğe idari para cezası uygulamıştır.1

Karar Hakkında

Bilindiği üzere Kurul, 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ("Kanun") 14 ve 15. maddelerinin uygulanmasında eksik, yanlış ya da yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi ya da bilgi veya belgenin belirlenen süre içinde ya da hiç verilmemesi halinde teşebbüslerin yıllık gayri safi gelirlerinin binde biri oranında idari para cezası uygulayabilmektedir. Yerinde incelemenin engellenmesi ya da zorlaştırılması hallerinde ise bu oran binde beşine çıkmaktadır.

Bu bağlamda Kurul, Biota Bitkisel İlaç ve Kozmetik Laboratuarları A.Ş. hakkında yürüttüğü önaraştırma safhasında yerinde inceleme gerçekleştirmiştir. Yerinde inceleme sürecinde teşebbüs tarafından yerinde incelemenin engellenmesi nedeniyle Kanun'un 16. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca idari para cezası verilebilmesi için BİOTA'nın 2023 yılına ait konsolide edilmiş ciro bilgisi (net satışları) talep edilmiştir. Teşebbüsün beyan ettiği ciro yerinde incelemenin engellenmesi/zorlaştırılması sebebiyle verilen idari para cezasına esas alınmıştır. Daha sonrasında ise BİOTA hakkında Kanun 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Uzlaşma

İlgili soruşturma süreci devam ederken BİOTA uzlaşma usulüne ilişkin başvuru hakkının kullanılmak istediğini belirtmiş ve Kurul tarafından BİOTA ile uzlaşma görüşmelerine başlanmıştır. BİOTA'ya yeniden satıcılarının satış fiyatını tespit ettikleri ve bu yolla Kanun'un 4. maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle Kurul tarafından 31.395.633,86 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş ve açılan soruşturmayı uzlaşma ile sonuçlandırılmıştır.2

Ayrıca Kurul, uzlaşma sırasında BİOTA' dan yeminli mali müşavir onaylı 2023 yılına ait konsolide ciro ve 2023 yılına ait konsolide cirosunu onaylayan mali tablo bilgilerini talep etmiştir ve sunulan bilgiler ile önaraştırma safhasında belirtilen ciro arasında uyumsuzluk fark edilmiştir.

Böylelikle Kurul, benzer nitelikte kararlarına atıf yaparak somut bir gerçekliğe ilişkin bilgi veya belgelerin doğru ve güvenilir nitelikte olmamasını, yanlış ya da yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi kapsamında değerlendirerek, BİOTA'ya ayrı bir ceza daha vermiştir.

Teşebbüs tarafından verilen bilgilerin önaraştırma sürecinde alınan yerinde incelemenin engellenmesi kararında uygulanan ceza miktarını doğrudan etkilemiş olması da dikkate alınmıştır.

Sonuç

Kurul, ilgili soruşturmanın önaraştırma ve uzlaşma safhalarında ciro bilgisinin farklı beyan edilmesini yanlış/yanıltıcı bilgi verilmesi olarak değerlendirmiş ve uzlaşma sonucunda verilen idari para cezasından ayrı bir idari para cezası verilmesine karar vermiştir. Bu kapsamda, yerinde incelemelerde verilen bilgilerin eksiksiz, doğru ve güncel olması hem hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi hem de olası yaptırımların önüne geçilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

