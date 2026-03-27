George Orwell als merk? EUIPO zegt nee

De Uitgebreide Raad van Beroep van het Europese Merkenbureau (IEUIPO) heeft recent een langverwachte uitspraak gedaan in een zaak over de vraag of de naam van een beroemde...

in European Union

George Orwell

De Uitgebreide Raad van Beroep van het Europese Merkenbureau (IEUIPO) heeft recent een langverwachte uitspraak gedaan in een zaak over de vraag of de naam van een beroemde auteur kan fungeren als EU‑handelsmerk voor goederen en diensten. In de zaak van de aanvrage van het merk GEORGE ORWELL in de Europese Uniebevestigt de Raad de weigering van inschrijving voor een breed scala aan goederen en diensten waaronder digitale en gedrukte media en entertainment‑ en onderwijsdiensten.

Het besluit

De beslissing sluit niet uit dat namen van bekende personen in het algemeen als handelsmerk kunnen worden geregistreerd. Zij verduidelijkt echter onder welke omstandigheden een dergelijke naam beschrijvend kan zijn voor het onderwerp van de betrokken goederen en diensten. Centraal staat de door de Raad geformuleerde onderwerpanalyse: wanneer het relevante publiek een naam onmiddellijk opvat als een aanduiding die aangeeft waar de goederen of diensten betrekking op hebben/ over gaan of wat zij bevatten, het merk onderscheidend vermogen mist.

De bekendheid

De Raad noemt daarbij een niet‑uitputtende reeks beoordelingscriteria, waaronder de mate van bekendheid van de auteur, de verspreiding en bewerking van diens werken, culturele en maatschappelijke verankering, de blijvende aanwezigheid in het publieke debat, taalkundige afleidingen (zoals “Orwelliaans”) en de marktrealiteit van classificatie en zoekgedrag.

Op basis hiervan oordeelt de Uitgebreide Raad dat GEORGE ORWELL door het Engelstalige publiek in onder meer Ierland en Malta wordt opgevat als een directe verwijzing naar de auteur en, voor de betrokken waren en diensten, als een aanduiding van hun inhoud.

Ten slotte benadrukt de Raad twee aanvullende punten. De auteursrechtelijke status van de werken is niet bepalend voor de beoordeling. Evenmin zijn de identiteit van de aanvrager of diens relatie tot de nalatenschap relevant; doorslaggevend is uitsluitend de perceptie van het relevante publiek.

De conclusie

Deze uitspraak verduidelijkt de benadering van het EUIPO ten aanzien van namen van auteurs — en mogelijk andere culturele persoonlijkheden — met name wanneer de waren‑ en dienstenomschrijving media, publicaties en culturele of educatieve diensten omvat. Dit is van belang voor de beschermingsomvang van namen van bekende personen en de vrijheid om die namen -binnen de gestelde grenzen- te kunnen gebruiken.

