Rapport Douanebalans 2025: Wat Houders Van Intellectuele Eigendomsrechten Moeten Onthouden

Het rapport Douanebalans 2025 van de Franse douane bevestigt dat namaak een massaal, sector overstijgend en voortdurend evoluerend fenomeen blijft. In 2025 werden door de Franse Douane meer dan 20 miljoen nagemaakte producten uit de markt gehaald. Over de afgelopen drie jaar gaat het zelfs om meer dan 60 miljoen onderscheppingen.

Voor houders van intellectuele eigendomsrechten maken deze cijfers duidelijk dat merkbescherming niet langer uitsluitend reactief kan blijven. Een proactieve en strategische samenwerking met de douane is essentieel om risico’s te beperken en doeltreffend op te treden. Niet alleen in Frankrijk maar in een groot aantal andere landen levert de douane een actieve bijdrage aan de handhaving van rechten en daarmee de belangen van u als merkhouder.

Wat zegt de Douanebalans 2025 over de omvang van namaak?

De Douanebalans 2025 toont aan dat namaak een structureel en grootschalig probleem blijft. In 2025 werden door de Franse douane meer dan 20 miljoen nagemaakte producten uit de markt gehaald. Over de afgelopen drie jaar samengaat het om meer dan 60 miljoen onderschepte artikelen, wat zowel de intensiteit van de controles als de omvang van de illegale handelsstromen weerspiegelt.

Hoe actief zijn houders van intellectuele eigendomsrechten en welke rol speelt Frankrijk binnen de EU?

In 2025 namen 1.490 houders van intellectuele eigendomsrechten Frankrijk op in hun douane-interventieverzoek. 429 daarvan werden rechtstreeks ingediend bij de Franse douane. Daarmee staat Frankrijk op de tweede plaats binnen de Europese Unie, na Duitsland en vóór Nederland. Dit benadrukt het strategische belang van Frankrijk als doorvoer en controlepunt.

Waarom zijn e-commerce en kleine zendingen de nieuwe standaard voor namaak?

Namaakproducten worden steeds minder in bulk via volledig gevulde containers vervoerd maar steeds vaker via kleine pakketten met een waarde onder 150 euro. Deze zendingen gaan voornamelijk via e-commerce, expresvervoer en post. In 2025 onderschepte de Franse douane in dit segment 826 miljoen artikelen, waarvan 89 procent afkomstig was uit China. Grote online platforms zoals Shein, Temu en AliExpress vertegenwoordigen samen bijna drie kwart van deze zendingen.

Welke productcategorieën worden het vaakst nagemaakt en welke risico’s brengt dit met zich mee?

Namaak treft vandaag vrijwel alle sectoren al vormen spellen, speelgoed en sportartikelen in 2025 maar liefst 65 procent van de onderscheppingen. De snelle populariteit van bepaalde producten leidt tot imitatiegolven, wat niet alleen merkinbreuk veroorzaakt, maar ook risico’s oplevert voor consumenten door onbekende samenstelling, niet conforme stoffen en ontbrekende traceerbaarheid.

Waarom spreekt de douane steeds vaker over polycriminaliteit?

De Douanebalans bevestigt dat namaak steeds vaker deel uitmaakt van bredere criminele structuren. Netwerken die actief zijn in namaak combineren deze activiteiten vaak met andere illegale praktijken, zoals drugs, wapen en illegale tabakshandel. Hierdoor overstijgt namaak het economische domein en wordt het ook een veiligheidsvraagstuk.

Wat betekent deze evolutie concreet voor merkhouders?

In een handelsomgeving die steeds meer versnelt door e-commerce volstaat een reactieve aanpak niet langer. Effectieve merkbescherming vraagt om een strategische en anticiperende benadering, met aandacht voor online distributiekanalen, risicoperiodes en een structurele samenwerking met de douane en gespecialiseerde partners.

Samenvatting

De Douanebalans 2025 laat zien hoe snel namaak zich aanpast aan e-commerce en versnipperde logistieke stromen. Voor houders van intellectuele eigendomsrechten is een proactieve en strategische aanpak noodzakelijk om risico’s te beperken en effectieve handhaving te waarborgen.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.