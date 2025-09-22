Sunkist Wint Van Kist

In deze zaak draait het om de vraag of het merk KIST verwarring kan veroorzaken met het merk SUNKIST bij gebruik voor frisdranken en aanverwante producten.

Novagraaf has been helping iconic brands and innovative organisations drive competitive advantage through intellectual property (IP) for more than 130 years. One of Europe’s leading IP consulting groups, Novagraaf specialises in the protection and global management of IP rights, including trademarks, patents, designs, domain names and copyright. Part of the Questel group, Novagraaf has 18 offices worldwide and a network of more than 330 IP attorneys and support specialists.

In deze zaak draait het om de vraag of het merk KIST verwarring kan veroorzaken met het merk SUNKIST bij gebruik voor frisdranken en aanverwante producten.

Sunkist Growers Inc biedt al negentig jaar diverse producten aan onder het SUNKIST-merk , waaronder citrusdranken.

Intrastate Distributors, Inc. Gebruikt het merk KIST sinds 2009 voor frisdranken en bruiswater. Intrastate Distributors, Inc (IDI)kocht het merk KIST van Leading Edge Brands, dat het merk gebruikte voor frisdranken in blik.

Sunkist heeft de registratie van KIST betwist met het argument dat er een kans op verwarring bestaat tussen de KIST- en haar geregistreerde SUNKIST-merken. Bovendien acht zij verwatering van haar merken aannemelijk. Ter ondersteuning van haar bezwaren heeft Sunkist zestien merkregistraties van haar merken, waaronder in standaardletters, gestileerde woord- en beeldmerken aan de beoordelende instanties voorgelegd.

De raad van beroep heeft de oppositie van Sunkist verworpen. In eerste aanleg concludeerde zij aanvankelijk dat er geen kans op verwarring bestond, ondanks de soortgelijkhed van de producten, vanwege verschillende commerciële indrukken van de merken zoals de uitstraling, klank en connotatie.

Volgens de raad van beroep zijn de commerciële indrukken verschillend, mede omdat Sunkist haar SUNKIST-merken op de zon richt, terwijl IDI zijn KIST-merken op een kus richt. Daarom zouden consumenten die de merken samen zien, niet de indruk krijgen dat er een relatie tussen de partijen is.

Samengevat oordeelde de Raad dat de KIST-merken waarschijnlijk geen verwarring zullen veroorzaken met de SUNKIST-merken, en verwierp Sunkist's oppositie, Sunkist heeft daarop beroep aangetekend tegen de beslissing van de Raad.

De rechter oordeelde dat de raad van beroep zich baseerde op het verschil in commerciële indruk en op een afbeelding van lippen bij het KIST-merk en het zonontwerp bij SUNKIST, maar deze onderbouwing wordt als onvoldoende beoordeeld omdat de lippen afbeelding nauwelijks voorkwam in marketing activiteiten gericht op consumenten. Verder stelt de rechter dat, hoewel veel SUNKIST-producten het zonontwerp tonen, de meeste registraties standaard woordmerken zonder zon zijn.

De raad van beroep zou te veel gewicht hebben gegeven aan het het ontwerp bij de beoordeling van merkgelijkenis. Bij de heroverweging door de rechter wordt de merkgelijkenis anders beoordeeld. De eerdere beoordeling door de raad van beroep van de merkgelijkenis onvoldoende was, wordt geconcludeerd dat het gebruik van KIST-merken waarschijnlijk verwarring veroorzaakt met SUNKIST. De beslissing van de raad van beroep wordt daarom herroepen.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.