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30 September 2026

Belastingpakket 2027 - Tax Alert

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Buren

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BUREN is an independent international firm of lawyers, notaries, and tax advisers with offices in Amsterdam, Beijing, The Hague, Luxembourg, and Shanghai. We provide full-service, multidisciplinary support, helping national and international clients expand, innovate, or restructure their businesses through our offices, country desks, and global network of partners.
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The Dutch government has submitted its Tax Plan 2027 package to the House of Representatives, featuring proposals largely aligned with the Coalition Agreement and Strategic Agenda. With the minority coalition presenting a cautious approach and four options still under consideration for box 3 taxation, significant changes may emerge during parliamentary debate. BUREN provides a comprehensive overview of the key proposed measures and invites stakeholders to join their webinar on fiscal developments.
Netherlands Tax
Cees-Frans Greeven,Linda van de Reep, and Edwin van den Broek
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Ter gelegenheid van Prinsjesdag zijn op 15 september 2026 de wetsvoorstellen die samen het pakket Belastingplan 2027 vormen door het kabinet Jetten ingediend bij de Tweede Kamer. In deze Tax Alert zetten wij de belangrijkste voorgestelde maatregelen op een rij.

Een groot deel van de plannen was al aangekondigd in het Coalitieakkoord en in de Strategische Agenda van eerder dit jaar. De minderheidscoalitie heeft een pakket samengesteld zonder verrassende en fundamentele keuzes, bijvoorbeeld over box 3, waarvoor het kabinet op 13 september jl. vier opties aan de Tweede Kamer heeft voorgelegd. Die politieke situatie betekent dat er tijdens de parlementaire behandeling nog veel kan wijzigen aan het Belastingplan 2027 en aan andere fiscale regelingen.

Via de onderstaande knop kunt u onze Tax Alert downloaden.

Download Tax Alert | Belastingpakket 2027

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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Authors
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Cees-Frans Greeven
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Linda van de Reep
Photo of Edwin van den Broek
Edwin van den Broek
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