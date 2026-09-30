Belastingpakket 2027 - Tax Alert

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Ter gelegenheid van Prinsjesdag zijn op 15 september 2026 de wetsvoorstellen die samen het pakket Belastingplan 2027 vormen door het kabinet Jetten ingediend bij de Tweede Kamer. In deze Tax Alert zetten wij de belangrijkste voorgestelde maatregelen op een rij.

Een groot deel van de plannen was al aangekondigd in het Coalitieakkoord en in de Strategische Agenda van eerder dit jaar. De minderheidscoalitie heeft een pakket samengesteld zonder verrassende en fundamentele keuzes, bijvoorbeeld over box 3, waarvoor het kabinet op 13 september jl. vier opties aan de Tweede Kamer heeft voorgelegd. Die politieke situatie betekent dat er tijdens de parlementaire behandeling nog veel kan wijzigen aan het Belastingplan 2027 en aan andere fiscale regelingen.

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Download Tax Alert | Belastingpakket 2027

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