Utredning om beskattning av styrelsearvoden

Den 2 september 2026 gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att se över beskattningen av arvoden från styrelseuppdrag och andra uppdrag av personlig karaktär. Det centrala syftet med utredningen är att föreslå regler som leder till en mer likvärdig beskattning av styrelsearvoden jämfört med andra uppdrag av personlig karaktär.

Enligt gällande praxis är det i många fall möjligt att genom aktiebolag bedriva verksamhet som kräver ägarens personliga arbetsinsatser. Det innebär att ersättningen för utförda tjänster som utgångspunkt beskattas hos bolaget. För styrelseuppdrag har däremot en presumtion utvecklats i praxis som innebär att arvoden för styrelseuppdrag ska beskattas som lön (inkomstslaget tjänst) direkt hos den som utfört arbetet. Detta gäller även om arvodena har betalats ut till ett aktiebolag. Beskattningen har motiverats med att styrelseuppdrag ska utövas av en fysisk person och anses vara av personlig karaktär.

Samma presumtion, att beskattning ska ske i inkomstslaget tjänst hos den som utför arbetet, föreligger i de flesta fall inte för andra typer av uppdrag av personlig karaktär som utförs genom bolag. I de fall där uppdrag genom bolag inte har godkänts har bedömningen utgått från en helhetsbedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet.

Dagens praxis på området innebär att utrymmet för att fakturera styrelsearvoden från bolag är mycket begränsat, samtidigt som det i betydligt större utsträckning varit möjligt att bolagisera andra inkomster av personlig karaktär. Regeringen menar att denna tillämpning ifrågasatts eftersom den anses innebära en särbehandling i skatterättsligt hänseende. Därtill medför denna praxis ökade kostnader och praktiska svårigheter för företag som är beroende av extern styrelsekompetens.

Regeringen konstaterar att det är viktigt att svenska företag har tillgång till styrelsekompetens, men också att skattesystemet uppfattas som rättvist, förutsebart och inte medför omotiverad särbehandling.

Setterwalls kommentar

Setterwalls välkomnar att regeringen tillsätter en utredning som ska komma med förslag på ändringar som säkerställer att arvoden till styrelseledamöter vid beskattning behandlas mer likvärdigt med arvoden från andra typer av uppdrag av personlig karaktär. En övergång till mer likvärdig och rättvis beskattning kan öppna upp för möjligheten att styrelsearvoden ska kunna faktureras via aktiebolag. Därigenom skapas förbättrade möjligheter för svenska företag att säkerställa styrelsekompetens genom att minska den administrativa bördan samt ökad flexibilitet för såväl företag som enskilda styrelseledamöter.