7 November 2025

[Blog] L'innovation mondiale en 2025 : entre essor régional et ralentissement global

Novagraaf Group

Novagraaf has been helping iconic brands and innovative organisations drive competitive advantage through intellectual property (IP) for more than 130 years.
L'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), en collaboration avec l'Institut Portulans, a dévoilé l'édition 2025 de son Indice mondial de l'innovation..
Matthieu Boulard
L'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), en collaboration avec l'Institut Portulans, a dévoilé l'édition 2025 de son Indice mondial de l'innovation. Ce classement analyse les performances de 140 pays à travers près de 80 indicateurs, allant des investissements en recherche à l'activité en capital-risque. Il dresse également la liste des 100 pôles d'innovation les plus dynamiques dans le monde et met en avant les régions leaders en matière de créativité technologique.

Le rapport révèle une dynamique contrastée. Malgré la légère hausse des dépôts de brevets internationaux, les investissements en recherche et capital-risque montrent des signes d'essoufflement, enregistrant leur plus faible croissance depuis la crise de 2010. Le directeur général de l'OMPI appelle à renforcer les politiques de soutien à l'innovation pour éviter un décrochage des écosystèmes en place.

Au sommet du classement, la Suisse conserve sa première place, suivie par la Suède, les États-Unis, la Corée du Sud et Singapour. L'Europe reste très présente avec 15 pays dans le top 25, notamment le Royaume-Uni, la Finlande et l'Allemagne. La Chine entre dans le top 10, tandis que des économies émergentes comme l'Inde, le Brésil ou le Maroc gagnent du terrain. La France, quant à elle, se classe 13e, portée par ses pôles d'innovation à Paris et Lyon, mais reste en retrait sur le financement en capital-risque par rapport à d'autres grandes puissances.

Pour consulter l'indice mondial de l'innovation 2025, cliquez ici !

Matthieu Boulard
