[Webinar] Internationaal uitbreiden? Ontdek live hoe u met een sterke IE-aanpak uw internationale groei veiligstelt

Ontdek in ons live webinar hoe u met een effectieve intellectueel eigendoms-aanpak uw commerciële groei over de grens veiligstelt.

Novagraaf has been helping iconic brands and innovative organisations drive competitive advantage through intellectual property (IP) for more than 130 years. One of Europe’s leading IP consulting groups, Novagraaf specialises in the protection and global management of IP rights, including trademarks, patents, designs, domain names and copyright. Part of the Questel group, Novagraaf has 18 offices worldwide and a network of more than 330 IP attorneys and support specialists.

Succesvolle internationale groei vraagt om slimme keuzes en het effectief inzetten van uw merken en bewakingstechnologie. Intellectueel eigendom speelt daarbij een cruciale rol. In dit webinar delen onze expert Noé Himmelreich en gastspreker Harold Verhoeven van Vlisco hun praktijkervaringen en concrete strategieën om jouw intellectuele eigendomsrechten effectief te beschermen en te benutten bij het succesvol betreden van nieuwe markten.

Ontdek meer over:

Hoe gericht merkonderzoek juridische problemen en vertragingen voorkomt — de eerste stap naar succesvolle internationale expansie

Praktische inzichten uit de case Wendy's: David vs. Goliath

Welke registratieroutes het beste aansluiten bij uw internationale groeiplannen

Hoe u uw merk effectief beschermt en versterkt, inclusief het belang van correct gebruik, merkbewaking en handhaving om waarde en exclusiviteit te behouden

Een praktische checklist voor effectief beheer van uw intellectueel eigendom wereldwijd

Bekijk hier de opname en zet de eerste stap richting succesvol internationaal groeien!

