[Webinar] Internationaal uitbreiden? Ontdek live hoe u met een sterke IE-aanpak uw internationale groei veiligstelt

Ontdek in ons live webinar hoe u met een effectieve intellectueel eigendoms-aanpak uw commerciële groei over de grens veiligstelt.
Succesvolle internationale groei vraagt om slimme keuzes en het effectief inzetten van uw merken en bewakingstechnologie. Intellectueel eigendom speelt daarbij een cruciale rol. In dit webinar delen onze expert Noé Himmelreich en gastspreker Harold Verhoeven van Vlisco hun praktijkervaringen en concrete strategieën om jouw intellectuele eigendomsrechten effectief te beschermen en te benutten bij het succesvol betreden van nieuwe markten.
Ontdek meer over:
- Hoe gericht merkonderzoek juridische problemen en vertragingen voorkomt — de eerste stap naar succesvolle internationale expansie
- Praktische inzichten uit de case Wendy's: David vs. Goliath
- Welke registratieroutes het beste aansluiten bij uw internationale groeiplannen
- Hoe u uw merk effectief beschermt en versterkt, inclusief het belang van correct gebruik, merkbewaking en handhaving om waarde en exclusiviteit te behouden
- Een praktische checklist voor effectief beheer van uw intellectueel eigendom wereldwijd
Bekijk hier de opname en zet de eerste stap richting succesvol internationaal groeien!
