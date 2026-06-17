Yatırım Yoluyla Malta Daimi Oturum İzni – 2026 Malta Golden Visa Rehberi

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Irem Ozener’s articles from Chetcuti Cauchi Advocates are most popular: within Immigration topic(s)

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in European Union Chetcuti Cauchi Advocates are most popular: within Immigration, Tax and Corporate/Commercial Law topic(s)

Genel Bakış

Malta Altın Vizesi olarak da bilinen Daimi Oturum Programı (Malta Permanent Residence Programme – MPRP), 2021 yılında yürürlüğe girmiştir. Program şartlarını sağlayan başvuru sahiplerine Malta’da süresiz oturum ve çalışma hakkı tanınmaktadır.

MPRP, Türk vatandaşlarına Avrupa’da güvenli ve sürdürülebilir bir yaşam alternatifi sunarken, gelecek nesiller için de kalıcı bir statü sağlamaktadır. Program kapsamında Malta’da belirli bir süre yaşama zorunluluğu bulunmaması başvuru sahiplerine önemli ölçüde esneklik sağlamaktadır.

Neden Malta?

Malta’nın Avrupa Birliği üyesi olması; ekonomik, siyasi ve sosyal istikrar arayan yatırımcılar açısından önemli bir avantaj sunmaktadır.

28 yaşını aşmamış, maddi olarak ana başvuru sahibine bağımlı ve evli olmayan çocuklar programa dahil edilebilmektedir.

Program kapsamında elde edilen oturum statüsü kalıcıdır. Şartların korunması halinde başvuru sahipleri oturum haklarını kaybetmez.

Çocuklar belirli bir yaşa ulaştıklarında statülerini kaybetmemektedir.

Başvuru sahipleri program kapsamında gerekli gayrimenkul şartını kiralama veya satın alma seçeneklerinden biriyle yerine getirebilmektedir.

Satın alınan gayrimenkuller kısa dönemli kiralama amacıyla değerlendirilebilmektedir.

Başvurunun yapılmasının ardından yaklaşık 1 ay içerisinde geçici oturum kartı alınabilmektedir. Nihai devlet onayı verilene kadar geçerli olan bu kart, Malta’nın yanı sıra Schengen Bölgesi’ne seyahat kolaylığı da sağlamaktadır.

Malta oturumuna sahip olmak kişileri otomatik olarak Maltada vergi mükellefi yapmaz.

Program Şartları

Malta’da daimi oturum hakkı elde edebilmek için başvuru sahiplerinin aşağıdaki koşulları yerine getirmesi gerekmektedir:

1. Devlet Ücretleri

Başvuru Ücreti: 60.000 EUR

Başvuru sırasında 15.000 EUR ödeme yapılır.

Kalan 45.000 EUR ise başvurunun onaylanmasının ardından tahsil edilir.

Bu ücret; ana başvuru sahibi, eşi ve reşit olmayan çocuklarını kapsamaktadır.

Başvuruya reşit çocukların veya üst soy aile bireylerinin dahil edilmesi halinde, her bir yetişkin bağımlı aile üyesi için devlet onayına bağlı olarak ek 7.500 EUR resmi ücret ödenmesi gerekmektedir.

2. Devlet Katkı Payı

Katkı Bedeli: 37.000 EUR

Bu tutar, başvurunun onaylanmasının ardından ödenmektedir.

3. Gayrimenkul Şartı

Başvuru sahiplerinin Malta’da bir ikamet adresine sahip olmaları gerekmektedir. Bu şart aşağıdaki iki seçenekten biriyle yerine getirilebilir:

Kiralama Seçeneği

Yıllık kira bedeli en az 14.000 EUR olan bir konut kiralanmalıdır.

Satın Alma Seçeneği

En az 375.000 EUR değerinde bir gayrimenkul satın alınmalıdır.

Satın alma seçeneğini tercih eden başvuru sahipleri mülklerini kısa dönemli kiralama yoluyla değerlendirebilmektedir.

Gayrimenkule ilişkin yatırım, devlet onayının alınmasının ardından gerçekleştirilir. Böylece başvuru sahipleri, süreç tamamlanmadan önce herhangi bir yatırım yükümlülüğü altına girmeden ilerleme imkânına sahip olur.

4. Bağış Yükümlülüğü

Başvuru sahiplerinin Malta’da kayıtlı bir sivil toplum kuruluşuna en az 2.000 EUR tutarında bağış yapmaları gerekmektedir.

Bu bağış, başvurunun devlet tarafından onaylanmasının ardından gerçekleştirilmektedir.

Finansal Yeterlilik Şartları

4. Bağış Yükümlülüğü

Başvuru sahiplerinin Malta’da kayıtlı bir sivil toplum kuruluşuna en az 2.000 EUR tutarında bağış yapmaları gerekmektedir.

Bu bağış, başvurunun devlet tarafından onaylanmasının ardından gerçekleştirilmektedir.

Finansal Yeterlilik Şartları

Ana başvuru sahibinin aşağıdaki finansal yeterlilik kriterlerinden birini sağlaması gerekmektedir:

Minimum 500.000 EUR toplam mal varlığına sahip olmak ve bunun en az 150.000 EUR’luk kısmını likit varlıklarda bulundurmak veya

Minimum 650.000 EUR toplam mal varlığına sahip olmak ve bunun en az 75.000 EUR’luk kısmını likit varlıklarda bulundurmak

Likit varlıklar; nakit, banka mevduatları ve kolayca nakde çevrilebilir finansal araçları kapsamaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

Malta Daimi Oturum Programı kapsamındaki tüm yatırım şartlarının yerine getirilmesi zorunlu mudur?

Evet. Başvuru sahibi tüm program şartlarını yerine getirmek zorundadır. Buna göre:

Gayrimenkul şartı sağlanmalı, Devlet katkı payı ve resmi ücretler ödenmeli, Uygun bir STK’ya bağış yapılmalıdır.

Gayrimenkul yatırımı ne zaman yapılır?

Gayrimenkul yatırımı, başvurunun onaylanmasının ardından gerçekleştirilir. Bu yönüyle Malta programı; başvuru öncesinde yatırım yapılmasını zorunlu kılan Portekiz ve Yunanistan programlarından ayrılmaktadır.

Başvuru sahibi:

Malta veya Gozo’da yıllık en az 14.000 EUR değerinde bir konut kiralayabilir veya

Malta veya Gozo’da minimum 375.000 EUR değerinde bir gayrimenkul satın alabilir.

Malta Hükümeti’ne yapılması gereken ödeme tutarı nedir?

37.000 EUR devlet katkı payı

Aile başına 60.000 EUR idari ücret

Ayrıca her bir yetişkin bağımlı çocuk, ebeveyn veya büyükanne/büyükbaba için ek 7.500 EUR resmi ücret uygulanmaktadır.

Devlet katkı payı ve idari ücretler hangi aşamada ödenir?

60.000 EUR tutarındaki idari ücret şu şekilde tahsil edilir:

Başvurudan sonraki 1 ay içinde 15.000 EUR

Onay sonrası 2 ay içinde kalan 45.000 EUR

37.000 EUR tutarındaki devlet katkı payı ise onay mektubunun düzenlenmesini takip eden 8 ay içerisinde ödenmektedir.

Aynı başvuru kapsamında hangi aile bireyleri dahil edilebilir?

Ana başvuru sahibi aşağıdaki aile bireylerini programa dahil edebilir:

Eş veya partner

28 yaşını aşmamış, maddi olarak bağımlı ve evli olmayan çocuklar

Başvuru sahibinin ve/veya eşinin maddi olarak bağımlı ebeveynleri ile büyükanne ve büyükbabaları

Çocuklar Malta’da ücretsiz eğitim hakkına sahip olur mu?

MPRP kapsamında çocuklar doğrudan ücretsiz eğitim hakkı elde etmez.

Ancak ana başvuru sahibi veya eşinin Malta’da çalışma izni alması halinde çocuklar devlet okullarında ücretsiz ilk ve ortaöğretim hakkından faydalanabilmektedir.

Daimi oturum hakkı ömür boyu geçerli midir?

Evet. Program şartlarının korunması kaydıyla verilen daimi oturum statüsü ömür boyu geçerlidir.

Oturum kartı ise 5 yıllık sürelerle düzenlenmekte ve her 5 yılda bir yenilenmektedir.

Başvuru sahibi önce kiralama yapıp daha sonra satın alma seçeneğine geçebilir mi?

Evet. Başvuru sahibi sürece kiralama seçeneği ile başlayıp daha sonra satın alma seçeneğine geçebilir.

Gayrimenkul ne kadar süreyle elde tutulmalıdır?

Başvuru sahibi uygun nitelikteki gayrimenkulü en az 5 yıl boyunca muhafaza etmelidir.

Satın alınan mülkler, Malta dışında bulunulan dönemlerde üçüncü kişilere kiraya verilebilir.

Kiralanan mülkler ise ilk 5 yılın ardından ve ev sahibinin onayıyla alt kiraya verilebilir.

İkamet kartının korunabilmesi için 5 yıl sonrasında da Malta’da uygun bir konut bulundurulması gerekmektedir.

Finansal yeterlilik şartı zorunlu mudur?

Evet. Başvuru sahibi aşağıdaki kriterlerden birini karşılamalıdır:

Minimum 500.000 EUR toplam varlık ve bunun en az 150.000 EUR’luk kısmının finansal varlıklarda bulunması veya

Minimum 650.000 EUR toplam varlık ve bunun en az 75.000 EUR’luk kısmının finansal varlıklarda bulunması

Bu tutarlar başvuruya dahil edilen kişi sayısına göre değişmemektedir.

Finansal varlıklar arasında banka mevduatları, hisse senetleri, tahviller ve yatırım fonları yer almaktadır.

Finansal yeterlilik şartı ne kadar süreyle korunmalıdır?

Başvuru sahibinin ilk 5 yıl boyunca uyum değerlendirmeleri kapsamında finansal yeterlilik şartlarını koruduğunu göstermesi gerekmektedir.

Sağlık sigortası yaptırılması zorunlu mudur?

Evet. Program kapsamında tüm aile bireylerini kapsayan özel sağlık sigortası yaptırılması zorunludur.

Poliçenin Malta ve Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olması ve yıllık minimum 100.000 EUR teminat sağlaması gerekmektedir.

Başvuru sürecini başlatmak için Malta’da bulunmak gerekir mi?

Hayır. Başvuru sahibinin başvuru sırasında Malta’da bulunması zorunlu değildir.

Başvurular yalnızca yetkili temsilciler aracılığıyla yapılabilmektedir.

Başvurunun onaylanmasının ardından aile bireylerinin biometrik işlemler için bir defaya mahsus olmak üzere Malta’ya seyahat etmeleri gerekmektedir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.