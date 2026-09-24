Nederland als juridische toegangspoort tot Europa voor Indiase bedrijven

De wereld van handel en investeringen tussen India en Europa (inclusief Nederland) is in korte tijd fundamenteel veranderd. In 2026 ondertekenden de Europese Unie en India het EU-India Vrijhandelsakkoord, een bilaterale overeenkomst waarbij de partijen zich ertoe verbinden handelsbelemmeringen zoals tarieven, quota en regelgevende vereisten tussen hen te verminderen of af te schaffen. Commissievoorzitter Von der Leyen omschreef het als "de moeder van alle handelsakkoorden". Ondertussen vormt het langlopende belastingverdrag tussen Nederland en India (het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek India tot het vermijden van dubbele belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen) al decennialang – sinds 1988! – de basis voor de bedrijfsactiviteiten tussen beide landen. De combinatie van deze twee juridische instrumenten biedt Indiase bedrijven meer mogelijkheden in Nederland dan ooit tevoren.



Belastingverdrag Nederland-India

Nederland is de afgelopen tijd uitgegroeid tot een van de favoriete bestemmingen voor investeerders die hun Europese structuren willen organiseren, aangezien Nederland een unieke positie inneemt als investeringshub voor Indiase bedrijven.



Het belastingverdrag tussen Nederland en India beoogt dubbele belasting te voorkomen en belastingontwijking tegen te gaan. Het belastingverdrag tussen beide landen biedt concrete voordelen, waaronder dat dividenduitkeringen door in India fiscaal gevestigde entiteiten aan in Nederland fiscaal gevestigde entiteiten belast dienen te worden tegen een verlaagd verdragstarief van 10% in plaats van het reguliere Indiase tarief van 20%, dat de bronbelasting op rente betaald door in India fiscaal gevestigde entiteiten aan in Nederland fiscaal gevestigde entiteiten in beginsel begrensd dient te zijn op een verdragstarief van 10% in plaats van het reguliere Indiase binnenlandse tarief van 20%, en dat op royaltybetalingen van in India fiscaal gevestigde entiteiten aan in Nederland fiscaal gevestigde entiteiten in beginsel een gunstig gemaximeerd bronbelastingtarief van 10% van toepassing dient te zijn in plaats van het reguliere Indiase binnenlandse tarief van 20%.



Dividenduitkeringen, rentebetalingen en royaltybetalingen door in Nederland fiscaal gevestigde entiteiten aan in India fiscaal gevestigde internationale hoofdkantoorentiteiten dienen in beginsel op grond van de Nederlandse nationale wetgeving niet onderworpen te zijn aan Nederlandse belastingheffing.



Wat het Vrijhandelsakkoord van 2026 hieraan toevoegt

Naast het belastingverdrag tussen Nederland en India kunnen Indiase bedrijven die in Nederland investeren, profiteren van het EU-India Vrijhandelsakkoord (FTA). Het FTA is het grootste handelsakkoord dat beide partijen ooit hebben gesloten, zowel qua economische omvang als reikwijdte, en bestrijkt vijf kerngebieden: aanzienlijke tariefverlagingen op EU-exporten, verbeterde toegang tot de Indiase dienstenmarkt, sterkere bescherming van intellectuele eigendom, vereenvoudigde douaneprocedures en strategische samenwerking op het gebied van duurzaamheid.



India schaft tarieven af of verlaagt deze op 96,6% van de EU-goederenexport. Europese exporteurs kunnen ongeveer 4,6 miljard dollar per jaar aan tariefbesparingen verwachten. Voor Indiase bedrijven betekent dit dat toegang tot de Europese markt nu met meer voorspelbaarheid gepaard gaat. Het gebruik van Nederland als uitvalsbasis biedt lagere kosten en een duidelijker juridisch kader.



Voor India wordt verwacht dat de bilaterale export naar de EU met 86,6% zal stijgen en dat het Indiase bbp zal toenemen met 80,6 miljard dollar (+1,0%), terwijl de reële lonen voor zowel hoog- als laagopgeleide werknemers zullen stijgen. De textiel-, chemie- en dienstensector zullen hier het meest van profiteren.



Belangrijke juridische aandachtspunten voor Indiase bedrijven

Bij het plannen van hun toetreding tot Nederland en de bredere Europese markt verdienen verschillende juridische aandachtspunten bijzondere aandacht van Indiase bedrijven. Ten eerste is er de structurering van de investering, aangezien de juridische structuur en de vennootschappelijke vorm die vanaf het begin worden gekozen, veel van wat daarna volgt zullen bepalen. Of een holdingmaatschappij, een joint venture of een dochteronderneming het beste aansluit bij de commerciële doelstellingen van een bedrijf, hangt af van een zorgvuldige afweging van aansprakelijkheid, governance, winstrepatriëring en regelgevende vereisten, en deze keuze verdient vroegtijdige en weloverwogen aandacht in plaats van als een formaliteit te worden behandeld.



Wanneer het doel een overname is in plaats van een greenfield-investering, mag de bijdrage van het FTA niet worden onderschat. Doordat het meer voorspelbaarheid in de regelgeving en duidelijkere vestigingsregels introduceert, maakt het due diligence en de uitvoering van transacties bij Nederlandse en Europese overnames aanzienlijk beter beheersbaar. Toch is deze verbeterde omgeving geen vervanging voor zorgvuldigheid: Indiase bedrijven die overnames nastreven in Nederland of elders in de EU, hebben nog steeds vanaf een vroeg stadium grondige due diligence nodig, en het volledige transactieproces, van ondertekening tot closing en de integratie na closing, moet zorgvuldig worden beheerd en in overeenstemming zijn met de toepasselijke Nederlandse en Europese wettelijke vereisten.



Ook handelscompliance en tariefplanning vergen nauwlettende aandacht, met name nu het FTA in werking is getreden en aanzienlijke veranderingen heeft gebracht in de regels omtrent douane, oorsprongsregels en niet-tarifaire belemmeringen. Bedrijven doen er goed aan hun bestaande toeleveringsketens en handelsstromen in het licht van dit nieuwe kader te herzien, zowel om compliant te blijven als om ervoor te zorgen dat zij daadwerkelijk profiteren van de tariefverlagingen die het akkoord biedt.



Intellectuele eigendom is een ander gebied waarop het FTA de afweging aanzienlijk verandert, gezien de sterkere bescherming die het introduceert voor handelsmerken, modellen, auteursrechten, bedrijfsgeheimen en kwekersrechten. Dit is met name relevant voor Indiase bedrijven in de technologie-, farmaceutische en consumentengoederensector, die goed moeten bekijken wat deze veranderingen betekenen voor hun IE-portefeuilles en zouden moeten overwegen hun rechten eerder dan later binnen de EU te registreren en te handhaven.



Tot slot blijven fiscale overwegingen centraal staan bij elke Nederlandse vestiging. Bedrijven moeten goed begrijpen hoe de Nederlandse vennootschapsbelasting, btw en bronbelasting van toepassing zijn op welke structuur zij ook kiezen, en de doorlopende nalevingsverplichtingen die daaruit voortvloeien, waaronder het opstellen en indienen van aangiften vennootschapsbelasting en btw, moeten vanaf dag één in de operationele planning worden ingebouwd in plaats van achteraf te worden aangepakt.



Dit artikel is gepubliceerd in: https://www.hindustantimes.com/ht-insight/international-affairs/the-netherlands-as-a-legal-gateway-to-europe-for-indian-companies-101788433977860.html

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